Tu decides el precio a pagar

Hace varios días conversaba con una persona que respeto y admiro mucho, le preguntaba acerca de una decisión importante en mi vida. Al final me dijo: ‘’Karla no importa las opciones que tengas, en la vida todo tiene un precio, tu decides cuál estás dispuesta a pagar, con cuál decisión podrás estar en paz a pesar de lo que pueda presentarse. Nunca habrá una respuesta correcta, sino una que solo a ti te hará feliz’’

En cualquier circunstancia que podamos atravesar siempre habrá algo que sacrificar, siempre habrá algo que ganar, ya queda de nuestro lado el nivel de disposición que queramos emplear. Ser fiel pudiera ser difícil, así como ser infiel también lo es, queda en ti cuál dificultad prefieres elegir.

¡Que difícil es juzgar! pero más difícil es no hacerlo, te toca a ti elegir cuál hábito vas a desarrollar.

Que pesado es levantarse temprano a hacer ejercicios, pero más pesado es vivir con un cuerpo que ni lo aceptas, tu eliges cuál precio decides pagar.

Y sí, para todo hay un precio, hay un sacrificio, hay un esfuerzo; por lo menos sí lo hay para esa meta que quieres que sea duradera y llena de valor. Recuerda, lo fácil no encaja con nuestros planes. Y lo mejor de todo es que con el tiempo aprendes a disfrutarte hasta esos sacrificios.

Todo tiene su tiempo debajo del cielo, no te desesperes, cuidado con querer pagar un precio muy por debajo del que te corresponde, mientras más alto el precio, mayor es la recompensa.

Repite conmigo:

Yo _____ no temo de mis tiempos, elijo amar mi proceso y dar mi 100% con las herramientas que actualmente tengo. Si me comparo, pierdo mi esencia y si me distraigo con puertas que no son mías, me pierdo de lo exclusivo y especial de mi camino.

Tranquila bonita, que lo tuyo llega.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso