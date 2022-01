Sí, ponte los lentes pero no cualquier lente, ponte los 3D.

Esos que se usan en el cine para ver algunas películas según han sido filmadas. Sin esos lentes todo se ve borroso, fuera de foco, distorsionado y sin sentido.

Así mismo se ve nuestra vida cuando no conocemos el mundo espiritual, cuando no entendemos que es más real que el físico, cuando no tenemos las herramientas correctas para pelear, cuando no comprendemos que Dios lo puede todo.

Cuando te pones los lentes correctos, todo cobra vida. El que en un tiempo era un enemigo que no se veía, ahora está expuesto y tienes una visión clara de él; entonces puedes quitar tu mirada de lo insignificante y puedes dejar de gasta tu energía en lo agotador. Y ahora sí, sabes con certeza contra quién peleas y cual es la mejor estrategia.

Pero lo más valioso de esto es que puedes levantar tus ojos a Jesús, quién siempre ha sabido quien es el verdadero enemigo y de Jesús recibir esa confirmación de que nadie te puede hacer daño luego de lo que pasó en la cruz hace más de dos mil años.

Solo no puedes, necesitas de Jesús. Hoy te invito a que lo busques en intimidad, que quites todo orgullo de ti y que vayas a la mejor fuente de vida. Búscalo en la biblia, en la iglesia, acepta esa invitación que te han hecho a algún grupo de oración pero ya no pierdas mas tiempo.

¡NO LO PIERDAS!

Filipenses 2:9-11

9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

