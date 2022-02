Hoy en día el reaccionar de una persona puede definirlo en tan solo segundos. No necesitas durar años conociendo a alguien, porque las situaciones nos revelan de que está hecho y que hay en su interior.

Siento que es tan real la frase ‘’ Tu exterior revela tu interior’’ porque sin darnos cuenta eso se refleja en nuestra caminar, en nuestra ropa, en nuestro accionar, en nuestro hablar. Por eso es que siempre debemos de ocuparnos más de crecer en el interior que ya lo otro vendrá por añadidura.

Este tema quise compartirlo porque hoy en día estamos viendo muchas malas acciones, estamos viendo como el amor de muchos se ha enfriado y hay persona que pensarán que eso les da derecho de reaccionar también fríos, sin sentimientos o de devolverle lo que hizo. Sin embargo, siempre me he apoyado en Romanos 12:17 -18

17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres.

18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.

Devolvamos el bien siempre, sin importar a quién, ni en qué situación. Créeme que eso hablará mas de ti que de esa persona. Los hijos de Dios tenemos al mejor abogado y si sabes que cuentas con el más grande porque perder tiempo defendiéndote, agobiándote o vengándote de aquellos que ya tienen su paga.

No permitas que la ira del momento te lleve a cometer acciones que más adelante te puedas arrepentir.

Tu camina como Jesús que ya luego cada quién tendrá sus frutos aquí en la tierra.

Que tu esencia no la cambien los momentos tristes ni las personas que te quieren ver en el piso. Es más, hay personas que lo único que quieren es provocarte para sacar dentro de tí ese enojo pero depende de ti si le das el gusto o simplemente entiendes quien te está defendiendo.

Hoy te invito a responder con amor cuando el odio está en el aire, a ser positivos cuando lo negativo es lo que abunda, a ser luz cuando la oscuridad inunda todo, a bailar cuando la música ya se ha ido. MARCA LA DIFERENCIA, EL MUNDO TE NECESITA.

1 CORINTIOS 13:1

Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo, y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso; ¡soy como una campana desafinada!

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

