No sabes quién eres, hasta que lo intentas

Como dice una frase: No sabes lo fuerte que eres, hasta que esa es la única opción que te queda.

Muchos son los temores que nos arropan día a día, que nos paralizan y que no nos dejan avanzar ni intentar lo que nuestro corazón anhela o las metas que allí están guardadas.

Hay puertas que se cierran de forma inesperada pero es Dios que lo permite para ver si estás preparado para el próximo paso que tienes que dar. Al igual cuando una nueva se abre, y es en ese momento donde debes accionar sin temer porque por tu fe has llegado ahí. No te cuestiones, no te sientas inmerecedor/a ese es el lugar correcto donde ahora debes de estar.

Hay personas que tienen años viviendo de una forma y cuando llega la situación es en donde realmente conocen lo que porta, lo que son y lo que pueden llegar a ser. O sea que al final los procesos son buenos porque nos ayudan a descubrir de que estamos hechos. Hay personas que vuelven a nacer el día que descubren esto. He visto mujeres empezar desde cero su vida cuando reconocen su real identidad, he visto hombre conquistar nuevas fronteras cuando confirman lo que la adversidad sacó de ellos. Amemos cada proceso, cada intento, cada fracaso porque iluminan más el propósito.

No hay gloria sin procesos, no hay bendición sin prueba. Gózate en medio de lo que estés viviendo, sigue escalando, sigue intentándolo porque es la única manera de descubrir lo que portas y cuál es tu fortaleza.

Por Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso.

