Tu autenticidad te promociona

Cuando realmente somos sin complejos ni ataduras podemos experimentar esa plenitud que anhelamos como seres humanos. Llega a nuestra vida ese propósito por el que tanto hemos batallado, conocemos lo que ya tiene escrito nuestro nombre y no dudamos al momento de recibirlo porque sabemos que tarde o temprano llegaría, que todo era cuestión de ese Kairos de Dios.

Investigando leía que la autenticidad es un valor que hace referencia a la persona que dice la verdad, acepta la responsabilidad de sus sentimientos y conductas, es sincera y coherente consigo misma y con los demás. Y leyendo la definición se oye muy bonito todo eso pero es un trabajo diario que conlleva para que nuestra esencia y personalidad no se vea afectada por el alrededor y por las influencias que nos arropan diariamente.

Mis Pastores siempre dicen que es mejor ser originales y no copias. Cuesta más y es más demandante pero siempre el resultado será mas placentero. Porque tu gloria será real y no una pantalla. No podemos permitir que el mundo nos arrope y nos robe lo que Dios depositó diferente en cada uno de nosotros. Porque es con eso diferente que dejarás una huella aquí.

Con tu autenticidad llegará ese esposo mujer, con tu autenticidad el trabajo correcto te tocará la puerta, con tu autenticidad tus dudas se irán. No dejes que el tiempo te siga pasando sin propósito. No hay tiempo para perder el tiempo.

La semilla fue plantada, da frutos verdaderos y originales.

¡Puedes, claro que puedes!

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

