¿Te has decepcionado? … A Todos Nos Pasa…

Luego del alivio de que la época electoral terminó gracias a Dios en una sola versión, ahora vienen las tensiones de otro tipo, la economía, los contagios y los que trabajan en las instituciones del gobierno piensan, ¿hasta cuándo tendré trabajo?

¿Cuántas expectativas nos hicimos este año? Viajes, matrimonios, cirugías, inversiones, y de repente, todo cambio, entre el coronavirus y el cambio de gobierno se han caído muchos planes. Todos nos hemos decepcionado.

Yo crecí sola y a medida que me fui haciendo adulta, especialmente luego que falleció mi mamá, empecé a acercarme a otras partes de mi familia, incluso llegué a pensar mudarme fuera de la ciudad para estar más cerca de familiares. Antes de tomar esa decisión pedí dirección a varios amigos y me marcó mucho algo que me dijo una amiga: Tú estás poniendo tus expectativas de compañía y tus aspiraciones familiares en manos de otras personas, ¿Has conversado con tu familia sobre tus aspiraciones de acercarte a ellos y de mudarte en su ciudad para estar más cerca?

Hacerme esa pregunta a mí misma me asombró tanto que ese mismo fin de semana viajé a la ciudad de mi familia y tuvimos una conversación para ver si contaba con el apoyo de ellos para algo tan grande como un cambio de ciudad, en esa conversación pude comprender el tamaño de la responsabilidad que ponemos en manos de otros sin preguntarles. Desde esa fecha empecé a tratar de no poner mis expectativas de felicidad en otras personas sin que ellos supieran.

No es lo mismo ir a un sitio de vacaciones que mudarse y todo el mundo tiene sus responsabilidades diarias y su forma de pensar, su presupuesto y forma de ver las cosas, entonces si voy a tomar una decisión contando con el tiempo y la vida de los demás, lo menos que puedo hacer es consultarles: Este es mi plan ¿Cuento contigo?

La expectativa es la madre de todas las decepciones. Está muy bien que yo decida entregar menos de mi e invertir esa energía en mí misma, pero está mal que decida entregar menos de mí, producto de una decepción porque cuando te decepcionas es porque pusiste esperanzas bajo la responsabilidad de otras personas y probablemente esas personas nunca estuvieron informadas de lo que esperabas de ellas.

Me pregunto: ¿Será por eso que terminan tantos matrimonios? Las personas se unen y esperan cosas uno del otro, pero nunca se lo comunican, entonces ahí viene la decepción y luego de muchos años no se acuerdan ni porqué se casaron ni porqué se separaron. Pero eso no aplica solo al amor. Si usted va a salir con amigos y no tiene dinero, si realmente son amigos debe existir la confianza de decir: ¿No tengo dinero, cuento contigo? Otro aspecto al que podemos aplicar esto es a lo laboral. ¿Nunca hiciste ahorros ni organizaste tus finanzas bajo la expectativa de que estarías en ese trabajo toda la vida?

Una vez salí con un hombre extranjero y me confesó que terminó su anterior relación porque su novia engordó y él no les gustan las mujeres gordas. Él tiene derecho a tener sus gustos, aunque suene feo lo que me dijo, es válido porque es su pensar, pero tal vez él nunca le preguntó a su pareja: ¿Tú piensas bajar de peso o te sientes bien así? Al final lo nuestro no resultó porque él era muy chiquito de estatura… pero yo SI se lo hice saber. Analicemos en manos de quien ponemos el éxito de nuestros planes y nuestra felicidad, si no es en tus propias manos…es un mal plan.

