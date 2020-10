¿Has probado los “dating apps”? A Todos Nos Pasa…

Desde el 2016 he sido motivada por mis cercanos a utilizar las aplicaciones para conocer pareja, las descargo y las vuelvo a borrar en 15 días porque no tengo paciencia para responderle las mismas preguntas a tantos sapos, ¿A qué te dedicas?, Donde Vives? ¿Qué tipo de hombre te gusta? Uff! Yo soy más de observación.

Cuando Tinder era decente, fui testigo de mis 2 amigas que consiguieron pareja y se casaron con personas que conocieron en esa aplicación, entonces la descargue, pero la paciencia me traiciono una vez más, la abandoné y luego Tinder se volvió la carnicería que es hoy en día y la borré. En el 2019 traté con una aplicación que solo existe en los Estados Unidos llamada Hingue y una vez decía mi nacionalidad me insultaban y me acusaban de estafadora, ¡A la horca! gritaban… al parecer las dominicanas tenemos cierta reputación que deberíamos tratar de mejorar, a una semana de haberla descargado, la borré.

La pandemia fue más fuerte que yo y volví a caer en la fantasía esperanzadora de que Tinder será la herramienta que me iba a ayudar a conocer al hombre de mi vida, pero ya consciente de mi impaciencia, mi sobrina me creo un perfil en su celular y me ayudo a manejarme. Muy pronto mi sobrina me dijo: ¡Tía, encontré un candidato!

Candidato 1: El prospecto es graduado de Ingeniería Industrial en una universidad de República Dominicana, dejó su trabajo como vendedor farmacéutico en su país para venir a los Estados Unidos hacen 3 años “por razones laborales”. Tiene 42 años y tiene su negocio propio en sociedad con un primo. A 3 días de conocernos, me hizo las 2 preguntas que me matan: ¿Sabes cocinar? ¿Cuándo me invitas a tu casa? Que yo llevo el vino…. Traté de sobrellevar el asunto lo más que se pudo hasta que salieron a relucir sus 2 niñas que viven en Santo Domingo y que tenía 3 años sin ver, resulto que él era el chofer de su primo y se dedicaban a distribuir galletas a las bodegas, empecé a hacer cálculos y pude ver el caso bien claro. Un día le respondí el saludo con “hola, mi amigo del Bronx” y me dijo: ¡WOW! Ya me pusiste en el friend zone sin siquiera invitarme a tu casa. No me volvió a escribir más y mi sobrina y yo volvimos a borrar la app.

Me llené de valor, escondí mi orgullo y volví a descargar Hingue, y conocí 3 expedientes más.

Candidato 2: El judío de 43 que vive solo en Washington Heights no se podía creer que yo nunca he estado en ese vecindario (la verdad es que no conozco a nadie ahí), ni tampoco podía creer que yo escribiera tan bien el idioma inglés. Ese caso lo archivé en 24 horas porque todo para él era una sorpresa, cuando hablamos por teléfono me dijo que no podía creer que estuviera hablando con una dominicana porque estaba hablando inglés correctamente y en un tono moderado. Me preguntó que si en las casas de Santo Domingo no tenían baños adentro de la casa porque en Washington Heights los dominicanos habían instalado una ducha y una piscina en la calle, que éramos muy ruidosos, mal educados y que estaba harto. Por curiosidad le pregunte que porque no se mudaba a un barrio sin dominicanos y me respondió que su mejor amigo tenía un restaurante vegetariano en la esquina y podía desayunar y cenar gratis todos los días donde su amigo, me aclaro que si salíamos él iba solamente a pagar por lo que yo consumiera.

Se sintió mal cuando le dije que los dominicanos ruidosos solíamos pagar nuestra propia comida y nada… ahí quedo.

Candidato 3: Un colombiano de 43 de lo más “nice”, hasta nos llegamos a conocer en persona en mi parque favorito de Manhattan, cada uno compro su propia bebida en el supermercado de enfrente y conversamos. Con él no llegue a chatear mucho por la aplicación porque a él casi no le daba el tiempo y eso me gusto, la verdad, a mí no me importaba que el contestara mis mensajes al día siguiente y eso le gusto a él (al final resulta que si tengo paciencia). Me dijo que si me podía enseñar otra parte de la ciudad y le dije que sí y como aquí todo el mundo anda con su tarjeta del metro pues nos fuimos a conocer una parte de Queens. En pleno verano me hizo caminar 32 calles y cuando me vio la cara de que estaba a punto de hacerle el drama de su vida nos paramos a almorzar en un restaurante colombiano y como es normal cada uno pagó su consumo. De regreso, él paso su tarjeta del metro para pagar su viaje, como debe ser, pero la mía no quiso funcionar, intenté recargarla pero las máquinas de esa estación no aceptaban tarjetas de crédito en ese momento, él me espero muy fresco del otro lado a que yo saliera a la calle a buscar un cajero y después cambiar el dinero para comprar otra metro card con saldo porque la mía no quiso nada, obviamente tuvimos que esperar otro tren, pero algo me dijo que el colombiano no era tan “nice” y no le volví a hablar.

Cuando la gente dice: “estas soltera porque eres muy exigente, debes bajar tus estándares”, ¿a cuáles estándares será que se refieren? Nadie me ha preguntado cuales son mis estándares. Lo que está pasando en el mercado amoroso actualmente solo lo conoce el que lo está viviendo. Al final puede ser que estamos solteras porque nuestros estándares son muy bajos.

Si, falta un candidato de los 3 adicionales a los que conocí, es un dominicano también de Washington Heights, es camarero/host en un restaurante de downtown Manhattan; los camareros aquí suelen ser muy culturizados y muy educados, él no fue una mala experiencia, incluso teníamos el mismo nivel de sarcasmo, pero me dijo que mi vida estaba muy organizada y ligera al mismo tiempo, que yo tenía “hasta los dientes derechos” él necesitaba un poco de preocupación en su vida y nada, por ahí anda.

Tengan fe mujeres que todo llegará cuando Dios quiera.

POR: LOURDES CEBALLOS