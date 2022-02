¿Todos tenemos opciones? … A todos nos pasa.

Meses atrás, recibí en Nueva York la visita de unos amigos etíopes, olvidé que su religión les limitaba el alcohol y en una cena, luego de 3 cervezas, estaban hecho polvo. ¡Oops!

No sabía que era tan difícil conseguir un taxi en China Town; finalmente llegó el taxi y con dificultad logramos subir a mis amigos al vehículo, pero como quedaron casi acostados en el asiento, yo no cabía en la parte de atrás, gracias a Dios el chofer me dejo subirme en el lado delantero de pasajero y nos fuimos.

Inmediatamente me subí al vehículo me dio el olor a marihuana y le pregunté al chofer que, si podía conducir bajo los efectos de la marihuana, me dijo que si y me suplicó que por favor no lo denunciara con la aplicación porque lo iban a suspender, probablemente para siempre. La verdad, el joven iba manejando muy bien y no suelo atentar con el sustento de la gente. Pero si que me tome la libertad de decirle que era una irresponsabilidad de su parte y que por lo menos me dijera porqué, si él estaba trabajando tenía que drogarse.

Me contó que estaba muy nervioso porque ya había llegado la hora de casarse, sus padres le confirmaron que ya le habían encontrado esposa en Pakistán y que tenía que ir a contraer matrimonio la semana próxima, ¡Uff! Matrimonio, es un compromiso grande, ya entiendo la razón de tus nervios, le digo yo, y mas si es con una persona que no conoces, debe ser más difícil aún. Para mi sorpresa, Abdí replicó: “ah, pero no es por eso exactamente que estoy nervioso, el matrimonio arreglado es algo normal en mi cultura y mis padres tienen 52 años de casados, siempre están juntos y felices, a mí también me pasará igual”.

Abdí de seguro notó mi silencio, jajaja, porque continuó la historia: “la razón de mis nervios es porque tengo que explicarle a mi novia puertorriqueña, con quien vivo desde hacen 4 años que tenemos que terminar la relación porque debo casarme con otra”. Obvio que me puse del lado de la pobre boricua, que de seguro iba a tener el corazón roto por meses, después de tanto tiempo viviendo con una persona prestada. El caso es que definitivamente Abdí no iba a recibir propina, me transmitió su estrés, le pedí que me dejara en una estación de tren, le puse a la aplicación la dirección del hotel de mis amigos para que los llevara y me fui a casa pensando todo tipo de cosas.

Entre las cosas que pensé, tratando de buscar el lado positivo, me parece loable que un joven de 24 años, viviendo en la capital del mundo, con todas las opciones posibles, elija seguir la tradición de su cultura y hacerles caso a sus padres. Las consecuencias de dejar plantada una novia en Pakistán deben ser mas grandes que romper su relación con la boricua.

Abdí vive en el mismo mundo que yo, abarrotado con el consejo ensordecedor de los nuevos gurús, coach e influencers prefabricados, que te dicen: “haz solo lo que quieras hacer”, “no des explicaciones de nada”, “Ve solo a lugares que te hagan feliz”, “no tienes que cumplir con nadie ni hacer feliz a nadie más que a ti” …. Y aun así… el va a cumplir con el compromiso familiar.

Algunos de mis mejores momentos han salido de lugares a los que fui solamente por hacer sentir bien o ayudar a otra persona. Obviamente, asistir a la celebración de un cumpleaños sin querer o hacer presencia en el primer día del proyecto de un amigo/a no es comparable con un matrimonio, pero ¿PORQUE es tan malo hacer un esfuerzo solo para hacer feliz a otro? ¿No es posible un balance entre el nuevo auto-amor y cumplir con los compromisos que trae la convivencia?

Espero escuchar sus opiniones y también espero que la boricua haya reaccionado y procedido según las circunstancias.

Hasta luego.

POR: LOURDES CEBALLOS

Relacionado