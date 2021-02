El Liderazgo… ¿A todos nos pasa?

A lo largo de mi vida he cambiado muchas veces de trabajo, no crean que es producto de una crisis de los 30s, siempre he sido así. Soy empleada desde los 16 años y si algo de mi trabajo o del ambiente laboral no me gustaba, ponía mi renuncia inmediatamente. ni siquiera la incluyo entre mis experiencias laborales de mi CV, solo para no recordarlo. Cada experiencia

En el 2008 renuncié a una posición administrativa en el Hilton Santo Domingo porque el trabajo que estaba desempeñando no iba acorde con mi carrera de administración y me fui a trabajar a una empresa pequeña que tenía varias franquicias de venta de líneas telefónicas, teléfonos móviles e internet.

En la entrevista, uno de los socios de la empresa me dijo que había escogido mi CV por mi experiencia en el Banco Popular y como él había trabajado indirectamente conmigo sabía que yo estaba preparada para esta posición. Como me lo explicaron yo iba a funcionar como la encargada de entrenamiento y capacitación de todo el personal de las tiendas y me pareció super interesante y acepté.

El primer día de trabajo, el socio principal y encargado de las operaciones diarias, al cual llamaremos Juan, me recibió y me explicó que para yo poder capacitar a los nuevos empleados y desarrollar las capacidades de los empleados existentes yo tenía que entender el trabajo que ellos hacían y que el primer mes estaría supervisando 3 tiendas de la franquicia ubicadas en Los Alcarrizos y Herrera. Si eres dominicano sabes que esos sectores representan un alto peligro para quien no sabe dónde moverse y aunque me pareció lógica esta asignación, me asuste mucho.

A diario me enfrentaba a una situación ética diferente en las tiendas, malversación de fondos, abandono de trabajo, robo de equipos, etc… yo como supervisora debía de resolver todas las situaciones y las resolvía, pero cada día se me hacía más difícil. Juan estaba muy contento con mi trabajo y me felicitaba “ojalá todos los empleados fueran como Lourdes”, decía, pero no me llegaban sus felicitaciones, ni al corazón, ni al bolsillo ya que nunca recibí mi sueldo completo. Era todo parte de una manipulación de este líder. Mi sueldo estaba compuesto de salario base + comisión + combustible, siempre faltaba la comisión o la porción de combustible y mi tarjeta de crédito siempre estaba al tope. Comía mal, mi crédito bancario se fue al piso y los nervios de mi mama estaban al punto del colapso cada vez que sabía que me iba a meter en esas zonas.

Un mes, se convirtieron en 3 meses y como el “centro de capacitación” nunca estaba listo, empecé a buscar trabajo otra vez; pero no sin antes, vivir la experiencia de mi vida.

Una mañana, durante mis rondas regulares por las tiendas, descubrí que uno de los empleados robo la caja generada el día anterior, cuando se lo reporte a Juan él me dijo que solamente yo era responsable de eso y que me tocaba ir a la casa de ese empleado a buscar el dinero y que si no, yo era cómplice.

Con el miedo de que mi nombre fuera manchado, busqué entre los archivos la dirección de ese empleado y fui a su casa, lo encontré y le pedí el dinero y me dijo que no lo tenía. Tranquilamente le explique que, si él no me daba el dinero, eso iba a afectar mi imagen y mi economía ya deteriorada, el me pidió que lo llevar a la casa de su padre a pedirle el dinero prestado. Fuimos a casa de 8 de sus familiares y nadie le prestó, porque al parecer, tenía vicio por las apuestas y su familia estaba cansada de ayudarlo y yo estaba cansada de correr con el riesgo de que me hiciera algo y me dejara sin carro en algún callejón, viva, en el mejor de los casos. Al final, un amigo le prestó el dinero, más por mí que por él. Después de todo un día sin comida y con muchos peligros llegue a la empresa con el dinero y con mi carta de renuncia.

La compañía no me ofreció seguridad, ni guía, ni vehículo, ni ayuda; más bien me expuso al peligro de andar con un ladrón desesperado consumiendo un combustible que ellos tenían meses sin pagarme. Aún así, el líder de la empresa, el Juan de nuestra historia, se ofendió conmigo, me dijo que lo estaba traicionando, que había puesto toda su confianza en mí y que lo estaba dejando desamparado y decepcionado con un proyecto a la mitad, ¡uff! ni le conteste, le deje la carta en el escritorio y me fui.

Siempre recuerdo cuando su chofer lo recogía en la oficina al mediodía para ir a almorzar, en ese vehículo lujoso y me imaginaba “no creo que a él le falte la gasolina, seguro él se para su salario completo”.

Juan es ahora un importante funcionario del gobierno de mi país, con aspiraciones presidenciales y la gente lo ama y lo sigue. De ser el líder de una empresa pequeña, usando sus técnicas de manipulación y una gran ayuda económica, ha llegado a una posición de importancia nacional y estoy segura de que logrará su objetivo, porque esos son los líderes que estamos eligiendo.

¡Que abuzada ha sido la palabra liderazgo! Decía mi amiga Milagros y estoy de acuerdo. Nosotros como votantes estamos eligiendo a personas que se vea “bien” físicamente, que tenga muchos seguidores en las redes y que diga las cosas correctas y no estamos verificando el contenido. Si un “líder” dice las palabras mágicas: inclusión, igualdad y libertad, ni siquiera nos detenemos a pensar si lo que dice tiene sentido, ni como lo ca a lograr, no importa nada, ¡ese es el bueno! El que vende sueños; ese jefe de tu trabajo que te alaga, pero no te respeta; ese “influencer” que se cayó de una bicicleta ayer y ahora es “coach de vida” porque sabe cómo levantarse del suelo; ese/a joven que salió de un barrio pobre y ha logrado llegar a la cima y te quiere ayudar, porque él ha estado donde TU has estado…. Todos esos discursos de liderazgo, trillados. Tú sabes más que eso, reflexiona, no compres esos productos tan rápido.

Juan, me enseñaste tanto, que no voy a votar por ti, de todas formas, estaré atenta tu discurso cuando ganes.

POR: LOURDES CEBALLOS