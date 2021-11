Hija de Padres Separados… ¿A Todos Nos Pasa?

Les parecerá sorprendente y difícil de creer que, escuché por primera vez de la palabra divorcio cuando tenía 14 años. Mi amiga del bachillerato, “Pamela” estuvo muy triste por unos días y cuando le pregunté por la razón de su tristeza, ella me dijo que sus padres se iban a divorciar, mi respuesta fue un parco: Okay, ¿y?; de esa forma me enteré que divorcio significaba lo mismo que “dejarse” o cuando una pareja deja de vivir juntos.

Mis padres ya se habían separado cuando yo nací, al crecer en un barrio pobre, la mayoría de los hogares eran monoparentales y yo tenía al mejor equipo de padres conmigo, por eso nunca, nunca, nunca reparé en preguntarme porqué mis padres no vivían juntos, para mí era solo la normalidad, yo vivía con mi mamá, en la casa de al lado solo estaba la madre de mis amiguitas, mi vecinita de enfrente si vivía con ambos padres pero yo no lo veía como una ventaja porque cuando teníamos que salir con amigos ella tenía que pedirle permiso a su papá y a su mamá y yo en cambio, para la mayoría de mis salidas, solo tenía que preguntarle a mi mamá.

No sentí que esa situación me estaba causando una molestia o un trauma Además, mi papá estuvo siempre presente, me visitaba todos los domingos sin faltar ni uno solo, siempre traía consigo el periódico del domingo y el boletín semanal de la iglesia con un tema subrayado para discutir conmigo, me llevó al cine por primera vez y también a mi primera obra de teatro, se aseguraba que mis otros hermanos me conocieran; hmm, ahora que recuerdo, sí faltó un domingo, pero me envió una carta manuscrita con el tema de la semana; la verdad es, que hacía un equipo maravilloso junto a mi mamá, que no salía más que a la iglesia, a dar el pésame y a trabajar. Mi papá siempre estuvo en todas las reuniones de la escuela y pasaba de vez en cuando a hablar con la directora o con los profesores, especialmente la de religión, para asegurarse que me estaba enseñando lo correcto. También me llevaba 20 pesos, que era la mesada y que me tenía que durar la semana completa. Mi mamá se aseguraba de que no me faltara nada, de que tuviera la mejor educación, dentro de las posibilidades y me educaba en las cosas de la casa, pero en muchas otras cosas me sobreprotegía y mi papá entonces se aseguraba que yo tomara riesgos.

Obviamente, en la relación de mis padres no hubo ninguna dinámica de abuso, NUNCA! esto les permitió formar un equipo; por el contrario mi papá no perdía la oportunidad de recordarme el valor que tenía mi mamá como mujer o de recordarme lo mucho que la admiraba, que para ser una mujer que creció en la orfandad, hacía un trabajo maravilloso como madre y al mismo tiempo mi madre siempre me recordaba lo mucho que mi papá trabajaba día y noche honradamente, lo bueno que era ahorrando, preocupado por sus hijos y responsable. Mi mamá pudo haberse concentrado en decirme que mi papa tenía otros 7 hijos, que era desordenado y mi papá pudo haberme dicho que mami era una mujer intolerante y una nazi de la organización, pero no, estas 2 personas con traumas innumerables, sin educación escolar y sin terapia se las arreglaron para concentrarse en lo que yo iba a recordar de ellos y en formar en mi un concepto correcto del significado de la familia.

Yo no soy madre, pero si fui hija y espero en mi propia familia, tener por lo menos la mitad de inteligencia emocional para no dejar que las diferencias con mi pareja afecten la opinión que mis hijos tengan sobre su padre y que cuando uno falte uno de los 2 (porque alguno de los 2 va a faltar en algún momento), mis hijos sepan que tienen al otro.

Vengo del futuro a decirle a los padres de ahora que, a menos que haya una relación de abuso, lo cual no debe tolerarse, hagan un esfuerzo por dejar a un lado sus sentimientos individuales para cuidar en lo posible la imagen del padre o la madre que no está, incluso si es un padre totalmente ausente, tal vez no justificarlo pero torear la situación y si es posible, formar un equipo se dedique a proteger los recuerdos que sus hijos tengan, por el resto de su vida.

Claro que me enteré de que mi papá tuvo otras mujeres, que tuvo hijos con 3 mujeres diferentes, que estuvo casado por la iglesia, que casi no aportaba para mi manutención, pero me enteré cuando yo tenía la madurez suficiente para estudiar la situación, ver ambos lados de la historia, fijarme de sus carencias y hacer un juicio desde la conciencia y la misericordia, no desde el dolor. Para las demás carencias creadas por la falta de la figura masculina en el diario vivir, porque las hubo, pues hice terapia ya de adulta. Pelearse por los hijos y delante de los hijos, les hace daño precisamente a los hijos, por eso, si separarse es lo que queda, pues sepárese, pero no se pueden separar de los hijos y debe establecerse un espacio donde el padre o la madre que no vive con ellos pueda tener una presencia sana y les ruego a mis amigos que tuvieron un padre ausente o abusivo, que traten terapia profesional.

Como siempre, espero que mis humildes anécdotas les sirvan para algo. Al final, son cosas que nos pueden pasar a todos.

¡Hasta la próxima!

