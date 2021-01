¿Has escuchado una historia que te ha impactado? A Todos Nos Pasa…

Lucia tuvo su primer novio a los 14 años, cuando tenía 16 su novio emigro a los Estados Unidos, ella lo quería mucho, pero mantener una relación a distancia es difícil así que respondió el cortejo de Luis, mejor amigo de su novio y lo convirtió en su nuevo amor. Lucia era preciosa, tenía el pelo negro azabache y los ojos verdes aceituna y rostro delicado y angelical.

Luis fue violento desde niño, le daba golpes a su hermana menor y se peleaba con toda la gente según iba creciendo, incluso le llego a dar golpes a su mama para sacarla de la casa, imagínese usted.

La prosperidad de Luis aumentó cuando se mudó con Lucia que ya que Lucia con 21 años se dedicaba a mantener relaciones por internet con hombres en el extranjero que le enviaban dinero y Luis manejaba los ingresos, constantemente cambiaban los muebles de la casa, Luis se compró un carro nuevo y de eso se mantenían.

Luis maltrataba físicamente a Lucia con mucha frecuencia, ella se tapaba los moretones con kilos de maquillaje, pero por más que trataba de ocultarlo, los vecinos, amigos y familiares se daban cuenta. En varias ocasiones su papá se llevaba a Lucia a vivir con él, pero Luis iba armado a buscar su propiedad amenazando al papá de Lucia de muerte.

A medida que escuchaba los detalles de la historia me asombraba y me indignaba más porque me llenaba de preguntas: ¿Porque ella no escapaba lejos? ¿Porque no se iba del país? Pero al parecer Lucia estaba atrapada en un pasillo mental sin salida.

Cuando Luis tomaba alcohol hasta embriagarse llegaba a la casa disparando al aire con su revolver nuevo y Lucia se levantaba a recoger los casquillos que caían en la acera de la casa para que Luis no se metiera en problemas porque el revolver era ilegal.

Mi indignación llego al límite y le pregunte a una de sus amigas: ¡¡¿Qué hiciste para ayudarla?!! Y su amiga me contestó: “ella no quería ayuda, mi esposo y yo nos asustamos cuando el compro el revolver, un día Lucia llego a nuestra casa llena de moretones y nos dijo que no aguantaba más, que ella mordía las sabanas para que no se escucharan los gritos mientras él la golpeaba porque si los vecinos se daban cuenta y la iban a defender, él la golpeaba más duro así que entre mi esposo, Lucia y yo ideamos un plan de escape para ella: Mi esposo iba a llamar a Luis para distraerlo mientras Lucia y yo íbamos a la casa a buscar una muda de ropa y sacarla de la ciudad, como éramos tan amigos, Luis nunca se iba a imaginar que fuimos nosotros que la ayudamos”.

¿Y entonces que paso?, pregunte yo, “pues el plan entro en marcha” me dijo su amiga y continuo: “Mi esposo llamo a Luis y le dijo que tenía un problema con el vehículo y que lo fuera a socorrer, Luis salió en ayuda a mi esposo y en eso yo llame a Lucia y le dije: Prepárate, te paso a buscar en 10 minutos. Yo estuve en el carro por más de media hora frente a la casa, pero Lucia no salía, la volví a llamar: Lucia, ¿qué pasa que no sales? No tenemos mucho tiempo y Lucia me respondió: No me puedo ir así, sin nada” Su amiga se rindió y dejo que las cosas siguieran su curso.

Un día Luis llego borracho como siempre disparando al aire, Lucia iba detrás de él recogiendo los casquillos y le decía: Luis, ¡cálmate! ¡Que ya los vecinos saben que tu revolver es ilegal, te van a denunciar! Luis ya se había quitado los pantalones porque se preparaba para acostarse, pero salió y agarró a Lucia por el cuello y la lanzo en la mecedora de la galería y la asfixio, luego le disparo 3 veces y en el último disparo volvió en sí, los vecinos llamaron a la policía y a familiares; el tío de Luis llego y desde afuera le dijo: ¿Luis, que hiciste? Luis le contesto: Tío, he matado al amor de mi vida.

Su tío le dijo: Ven, sal, vamos a buscar una solución. Luis le dijo: si, voy a ponerme los pantalones para salir y le lanzo la llave de la casa a su tío para que entrara y cuando su tío se agacho a recoger la llave Luis se disparó en la cabeza.

¿Cuántas Lucias más? ¿Como ayudamos a Lucia? Porque las medidas de los gobiernos, ni el empoderarse, ni el feminismo ha funcionado. Desde la navidad no me pudo sacar esa historia de la cabeza. Sus amigos se mandaron a hacer t-shirt con la foto de Lucia y Luis para el funeral. Uno ve las noticias a diario sobre mujeres asesinadas por sus maridos, pero no tenemos los datos completos de la historia, deben todos ser horrorosos.

El maltrato entre parejas no empieza por los golpes, empieza por cosas simples como llamadas constantes, insultos, prohibiciones y va creciendo hasta que vienen los golpes. Ojalá este relato pueda salvar a alguna Lucia por ahí.

POR: LOURDES CEBALLOS