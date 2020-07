Lo que realmente mereces

Quiero compartirles un mensaje, el cual fue extraído de un devocional y ha sido muy impactante para mi vida. Me he aferrado a Él sin importar lo difícil que sea y pues aquí se los comparto dándole un enfoque un poco diferente.

Mi princesa, nunca estás sola.

Nunca necesitarás tomarte de alguien por temor a la soledad. Yo estoy contigo dondequiera que vayas. Yo soy el amigo que llega cuando el mundo se aleja de ti. Te he creado para que desarrolles relaciones firmes, mi amada, y percibo tu deseo de estar cerca de alguien. Si me buscas y te acercas a mí en primer lugar, con tus deseos y tus necesidades, te elegiré a ese buen compañero de vida. Y además bendeciré ricamente esa relación. No te contentes con menos que lo mejor (que he preparado para ti), solo por llenar tu calendario con personas con las que estar y lugares a los que ir. Yo quiero llegar hasta ti primero con la realidad de mi presencia; entonces estarás lista parta desarrollar verdaderas relaciones, auspiciadas por mí.

Con amor,

Tu Rey y tu mejor amigo.

Sana esa parte de ti que todavía sigue buscando compañía con el único propósito de no estar sola. Te regalo esto: la alternativa más viable para lograrlo es dejar de pretender que ya la lección la aprendiste. Acepta, permite que duela y avanza.

Cuantas oportunidades estas dejando ir persiguiendo a una que ya no existe. Date cuenta de lo que Dios te quiere entregar, hoy conecta con tu valor nuevamente y aumenta tu nivel de merecimiento. A una hija de Dios solo lo mejor le queda bien. Te lo mereces, enserio te lo mereces. Mereces eso y más. Claro que lo mereces, eres parte del manantial de milagros aquí en la tierra.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

Anuncios

Relacionado