No mires pa atrás

“Tengo tanto que decir, que si me callo me salen subtítulos” anónimo

Bird Box es una película de terror y suspenso estrenada por Netflix en el año 2018 protagonizada por Sandra Bullock, unas de las actrices mejores pagadas de la Industria cinematográfica.

Esta película que estuvo en el puesto número uno del top ten en la República Dominicana y trata específicamente sobre una catástrofe que le ha llegado a la humanidad por entes espirituales que llevan al suicidio a las personas que a través de la vista entran en contacto con ellos. La protagonista debe vencer todo los obstáculos para no mirar, ella ni sus dos niños, a los extraños colocándose una venda en los ojos.

En fin, la mujer llega a un lugar donde todo el mundo es ciego y allí las entidades espirituales no pueden influir sobre la mente de ellos y provocarle el suicidio.

En el día de ayer domingo, el PRM celebró la primera fase de la entrega de certificados a sus autoridades nacionales que fueron elegidas en mayo pasado, entre ellas al presidente reelecto José Ignacio Paliza, a su secretaria general Carolina Mejía y a su secretario de organización Deligne Ascensión.

Este evento que tuvo como escenario la media naranja del centro olímpico Juan Pablo Duarte donde albergó a más de 8mil dirigentes del PRM y en la que como partido de gobierno dio muestra del uso de poder con su escenario ostentoso como lo concebía el PLD estando en el poder.

El discurso del presidente fue enérgico, directo y frontal, y de paso dejó de inmediato montada su maquinaria reeleccionista. En el acto, incluso, se ven figuras de los dirigentes de algunos partidos del sistema.

Luis Abinader montó su Lema de campaña “No mires atrás” haciendo énfasis en la corrupción de los pasados gobiernos a pesar de que en la actualidad el escenario donde el discurso anticorrupción, se ha movilizado y siendo opacado por varios factores o indicadores dentro de las preocupaciones del dominicano, desplazándose a una quinta posición según todas las encuestas del momento.

El presidente quiere incluso mantener su lema de campaña que le dio el triunfo en el 2020, obviando las mayores preocupantes del dominicano como son, la inseguridad ciudadana, el desempleo, los altos costos de los alimentos, la salud, y la educación.

Pidió a su partido y al país que no miren atrás, aludiendo a que los dominicanos borren los hechos de corrupción e impunidad de las pasadas gestiones.

¿Puede el dominicano ante la situación que vive el país no mirar atrás?

Todos quisiéramos que el 2019 regresara y que el 2020 nunca llegara. Nadie se imagino la catástrofe por la que iba a atravesar el mundo. Hambre, guerra, pestes y males sociales. Es en este momento donde más se mira hacia el pasado. La gente extraña la Libertad, la abundancia y La Paz.

El dominicano no dejará de mirar su pasado si en ello, encontró seguridad, desarrollo, estabilidad política y seguridad alimentaria. No dejará de mirar atrás si las condiciones de hoy no son favorables en todos los sentidos para la subsistencia.

Tal vez el presidente es que no quiera que el pueblo mire atrás, sino que no pueda ver hacia adelante, un futuro incierto, una crisis permanente, la calidad de vida deteriorada y una imagen de credibilidad lacerada. El PRM gobierna sobre la base de un país en continuo desarrollo.

Estamos en el justo momento del mayor peritaje de la vida del dominicano.

Por Aneudy Ramírez N

