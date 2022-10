Consulta PLD: ¿Fracaso o éxito?

Como era de esperarse, ayer domingo quedó demostrado lo que ya algunos habíamos vaticinado: la decadencia del PLD es evidente.

Asegure que no votarían más de 400mil simpatizantes aún con el padrón electoral de la JCE. Algunos me dijeron que era osado y hasta arriesgado pero la experiencia no se improvisa.

Quienes tenemos años analizamos los procesos electorales, sabíamos lo que en el PLD iba a ocurrir: una escasa votación. Aún con el llamado a la ciudadanía en general que no estuvieran afiliado a ningún partido, el PLD no alcanzó su cometido.

Unos de los golpes más mortíferos que ha tenido el PLD ha sido la desarticulación de su estructura que se mueve hacia los partidos la Fuerza del Pueblo en su gran mayoría y hacia el partido oficinista del PRM.

Desde que el pld perdió las elecciones la estampida de militantes que se han juramentado en el partido de Leonel ha sido recurrente y constante, mientras que el PRM juramenta a algunos alcaldes; regidores y ex alcaldes de esa organización política.

La semana pasada expresé que esta consulta sería un fracaso electoral que se puede traducir como una baja política del partido que hasta ayer creíamos que tenía la mayor estructura del sistema partidario.

Ha sido la peor votación que ha tenido el PLD en sus procesos de primarias en los cuatro proceso que se han realizado desde 1999.

En ese año Danilo Medina superó a Jaime David Fernández Mirabal con un 51.7% frente a un 39.7% de 12 mil miembros que era el PLD en ese entonces por su concepto de partido de cuadro.

Luego de la apertura en el 2003, leonel gana una convección interna a Jaime David con 416,102 votos frente a 58,807 de un padrón total de 863,000 electores. En el 2007, Fernández obtiene una votación de 403,577 frente a 160,505 de Danilo Medina.

Así mismo ocurrió en el 2011, donde Danilo Medina obtuvo 907,015 votos frente a los 52,180 de Jose Tomas Pérez, los 44,967 De Francisco Domínguez Brito y 36,176 de Radames Segura.

Las primarias del 2019 causó la ruptura definitiva del PLD donde acudieron a votar ms de un millón y medio de simpatizantes en unas primarias abiertas. El partido se partió por la mitad en un proceso reñido, denuncia de fraudes y uso del poder del estado.

Quedó evidenciado las razones por la que el PLD salió del poder en él año 2020. Su base ya no respondía a la cúpula que se había adueñado del partido en los últimos 8 años con la llegada de Danilo Medina al poder.

No obstante con el triunfo de Abel Martínez, alcalde de Santiago, para ser proclamado como candidato del PLD en un congreso elector, con una votación de no mas de 300mil votos, el PLD puede dar señales de sanacion. Toca ahora tratar de mantener lo que queda del PLD ya que los dirigentes intermedios y de su organismo central pueden buscar un espacio de poder en la FP.

