El PRM decidido a repetir

Sería la primera vez en la historia del partido blanco, ahora con nueva identidad, repetir un periodo más del cuatrienio por el que fue elegido.

Todos conocemos la historia del PRD desde su fundación hasta su división definitiva dando paso a la formación del PRM en el 2014 por el grupo histórico que conformaba el PRD. Juan Bosch quien fuera su primer presidente en ganar unas elecciones, apenas duro 7 meses en el poder, Antonio Guamán no terminó sus 4 años y Jorge Blanco no pudo repetir en el 86. Asumió Hipólito Mejía la presidencia en el año 2000 y aunque fue candidato a la reelección no pudo nueva vez ocupar la presencia.

El caso de Luis Abinader es distinto aunque parecido. Aún está latente en la mente de los dominicanos la gran estafa al país por parte del gobierno de Danilo Medina y el PLD durante los últimos 4 años de gobierno. Aunque el PLD lo tuvo todo en contra y con una división interna, que más tarde fue concretizada, Luis Abinader cargó con el favor de los electores en el 2020 en medio de una crisis económica y sanitaria global.

Al parecer las crisis persiguen al partido de Peña y su simiente. Aunque Luis goza de una buena reputación como presidente de la republica, su gobierno no. El PRM no es un partido popular como lo fue el PLD en aquel entonces donde todo el mundo quería ser peledeista. La base social del PRM no es la misma que las de los morados y verdes de Leonel y Danilo.

El PRM no solo esta gobernando en una situación calamitosa para el país, sino que sus funcionarios están haciendo de la vida del presidente un total infierno con su inoperancia, oportunismo e individualismo. Todos quieren ser cabeza, como sucedía en el PRD. Algunos, incluso, desearían que el presidente Luis Abinader no se presentara a la reelección que le asiste por derecho constitucional. Es decir, hay una crisis interna en el PRM que podría lacerar su permanencia en el poder.

Como estrategia, han ideado un plan de captación de miembros de otros partidos al costo que sea posible. Han entendido que la única manera de gobernar por cuatro años más seguido, es ampliando su militancia pero sacrificando a los que sacaron al PLD del poder para darle espacio a los mismos peledeistas.

Hay denuncia de compras de alcaldes, de dirigentes medios y altos del PLD que muchos de ellos han pasado al formar parte del gobierno del PRM

El único obstáculo para Luis repetir es una gran alianza del bloque opositor que estoy seguro que desde ya se impide que pueda suceder. Porque los factores que podrían mantenerlo en el poder se están disipando. Por ejemplo: Luis no cuenta con Leonel para una alianza, tampoco con un PLD en el poder para acusarlos de corrupción, no cuenta con participación ciudadana porque todos están nombrados por el, tampoco cuenta con el covid, la suspensión de las elecciones de febrero 2020, ni la guerra de Rusia y Ucrania.

La honestidad, tal vez, de Luis no es suficiente para volver a ganar la presidencia de la república en medio del alza de los precios de la canasta básica familiar que ronda por los 40mil pesos mensuales, la situación de delincuencia que afecta a los ciudadanos, el desempleo y la salud.

El dominicano no vota por gente que parezca honesta sino por gente que le resuelva sus problemas. Mirar hacia allá, el presidente no ha podido.

Por Aneudy Ramírez N

