Mi pareja me fue infiel con una compañera de trabajo, continuo con él a pesar de tener resentimiento y creo que no lo he perdonado

Pregunta del ciberlector: llevo casada con mi pareja 7 años y tenemos una niña que va a cumplir 6 años en noviembre. Mi pareja me fue infiel con una compañera de trabajo, el me pidió perdón para que no me fuera de la relación, sigo con resentimiento y creo que no lo he perdonado. No he vuelto a confiar desde hace cuatro años cuando sucedió la traición. Todavía trabaja con esa persona que también esta casada y tiene hijos, el asegura que todo terminó, pero no sé por qué siento es una mentira. Esto me está haciendo daño, que puedo hacer?

Respuesta cirberterapeuta: los sentimientos que más daño hacen son las emociones que afligen, enferman e impiden alcanzar la libertad. El resentimiento es una emoción reactiva que te hace centrarte en el pasado de lo que aconteció con tu pareja, en vez de centrarte en tu conducta presente para tomar decisiones lo más saludable posible. Debes tener cuidado con los pensamientos que tienes rígidos que puedan impedirte ver más allá de tu realidad. Al pensar que tu esposo y su compañera de trabajo todavía tienen alguna forma de estar juntos sin hablar de evidencias, sino de supuestos, esto te hará vivir con una sensación amarga, sentirás celos, enojo, vacío emocional, angustia y todo por el hecho de estar aferrada al pasado.

Recuerda que el perdón es un recurso que te permite traer eventos o situaciones que fueron dolorosas en el pasado, pero que ya no tienen poder para dañarte cuando las recuerdas.

Te recomiendo romper la cadena de emociones no sanas que tienes expuesta que impiden abrirte a realizar un proceso para alcanzar la libertad.

Realizar un ejercicio para invitar a tu pareja a participar en sesiones terapéuticas donde se aclaren las dudas y las incertidumbres que tienes en la relación.

