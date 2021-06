¿Precaución o ansiedad?  

Artículo 12.

Pregunta del ciberlector: Mi familia realmente me cuestiona, dicen estoy mal de la cabeza. Hace un mes me dio covid-19, fue una experiencia traumática y no quiero repetirla. He quedado que no quiero salir a ningún lado, siento tanta incomodidad viendo a la gente sin responsabilidad en la calle, andando sin protección y poniendo en riesgo a los demás. yo me pregunto esto es realmente preocupación por mi salud o ansiedad?

Respuesta de ciberterapeuta: Imagino lo difícil que ha sido para ti tener que lidiar con el covid-19 y considerando que ha sido tan reciente. Comienzo explicándote la diferencia entre una preocupación y la ansiedad, la primera es una situación que causa cierto nivel de inquietud, pero esta no impide que se desarrollen las actividades o responsabilidades; sin embargo la ansiedad, es un estado mental alterado que se caracteriza por un gran nivel de desasosiego e inquietud. En tu caso particular, el hecho de que no salgas a realizar tus actividades y tengas un miedo intenso por él contagio, indicando que tu familia está dando señales de alerta por tu conducta, se refiere características de la ansiedad. Otro punto, que llama la atención de tu caso es no querer salir de la casa, siendo esto una parálisis de tus acciones y evaluar de forma negativa cualquier escenario que se relacione al covid-19, te impide hacer un razonamiento real y más que ponerte en el lado de la preocupación, te pone en el lado de la ansiedad.

Te recomiendo que busques una asistencia terapéutica para trabajar tus premisas que impiden ver con claridad este proceso. Puedes realizar una lista de actividades que expresen como hacer tu vida diaria con cuidado y protección para llevarla a la sesión y organizar el trabajo. Estimada ciberlectora, esta es una oportunidad para que consideres tomar tiempo para trabajar tus temas.

Ivonne Guzmán, MA

Psicóloga clínica

Terapeuta familiar y de pareja

Centro Profesional Psicólogos Unidos

809-688-5292 of.

849-354-1962 Whatsapp

Ig.bienfamiliar@gmail.com

