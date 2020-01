Algo anda mal en el discurso del PRM

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) dio a conocer las informaciones de los pactos y las alianzas con otras fuerzas opositoras denominada “alianza por el cambio”, su propósito es sacar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del poder bajo el argumento y la crítica entre otras cosas, que sus dirigentes no representan al pueblo y que además son corruptos, sin embargo, sin la intención de hacer juicios quiero citar algunas de estas alianzas que no solo discrepan y guardan distancia de este discurso que intenta descalificar al PLD, sino que además evidencia un grupo sin coherencia política, capaz de dejar de lado los “fundamentos ideológicos e históricos” que “dieron origen” a ese partido.

En las provincias Dajabón, Ocoa y Barahona el PRM presentará como candidatos a senadores a David Sosa, José Antonio Castillo y a la diputada Noris Medina respectivamente, quienes compitieron y no lograron pasar como candidatos en las pasadas primarias del PLD. De igual modo, el entonces diputado y ex Vice- Ministro Administrativo de la Presidencia, Víctor Sánchez, dice adiós al PLD y pasa como candidato a senador del PRM en las elecciones 2016, como resultado de su molestia tras no haber sido favorecido con la candidatura a nivel senatorial del PLD en la provincia de Azua. Asimismo, el candidato a la senaduría del PRM en la provincia Independencia, ganó la alcaldía en 2016 siendo dirigente del PLD, quien además intentó terciar en el proceso pasado como precandidato a senador por el partido de la estrella amarilla.

En San Cristóbal el PRM llevará al ex ministro de la juventud en el periodo 2008 – 2012, ex miembro del Comité Central y ex titular de la Secretaria de la Juventud del PLD. En la provincia Hermanas Mirabal, el partido de oposición llevará a Bautista Rojas Gómez ex miembro del Comité Político del PLD; desempeñó labores en los gobiernos de este partido como coordinador de la Comisión para la Reforma del Sector Salud, Secretario de Estado de Salud Pública y como Ministro de Medio Ambiente.

En Santo Domingo Este encabeza la boleta municipal un ex diputado que salió disgustado del PLD en 2015, luego de que esta organización escogiera como candidato a Juancito de los Santos como consecuencia de una encuesta que posicionó a este último. Otro disidente disgustado ostenta la candidatura del PRM en Santo Domingo Oeste; éste fue ex asistente de un ex Ministro de Obras Públicas y anunció su salida del PLD luego de ser derrotado en el proceso interno de este partido para las elecciones 2016.

Y así, podríamos continuar en la caracterización de las coincidencias del discurso teórico y las prácticas de este partido, sin embargo, me basta con saber y decir que los peledeístas no somos tan malos después de todo.

Por José Ml. Miranda



