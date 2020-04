UN DESCUBRIMIENTO CASUAL QUE CAMBIÓ LA HUMANIDAD

La radiactividad, como concepto general, es un fenómeno físico que se logra a partir de la desintegración del átomo y que consistente en la emisión o transmisión de energía que se manifiesta a través de partículas, ondas electromagnéticas sin masa o de ambas a la vez. Este fenómeno podría estar presente en líneas de alta tensión, ondas de radio y tv, la red móvil, microondas, rayos infrarrojos, luz visible, luz ultravioleta, rayos X y radiación gamma; todas estas clasificadas como radiación electromagnética. La radiación corpuscular es la radiación de energía por medio de partículas subatómicas moviéndose a gran velocidad, ejemplo, la radiación de partículas alfa, beta o la radiación de neutrinos.

Estas radiaciones, atendiendo a su energía, se clasifican en radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes corresponde a la radiación corpuscular y a las radiaciones del espectro electromagnético con mayor energía, suficiente para excitar o desprender electrones de las orbitas en los átomos con los que interactúan. La radiación no ionizante, no es capaces de ionizar la materia, debido a su bajo nivel de energía.

Desde nuestra experiencia, podemos afirmar que el concepto de radiactividad que conocemos hoy en día comienza luego de los ensayos del científico británico William Crookes, quien investigó en 1878 los efectos de ciertos gases al aplicarles descargas de energía en un tubo al vacío. Por los años 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X mientras experimentaba con estos tubos para investigar la fluorescencia que producían los rayos catódicos. Pero, no fue hasta 1896, cuando el científico francés Henri Becquerel pudo establecer, de forma ocasional, la existencia de la radiactividad natural, al darse cuenta de que el uranio emitía espontánea y naturalmente una fluorescencia misteriosa, mientras realizaba investigaciones relacionadas.

Como resultado de estos experimentos se dio nacimiento a toda una era de investigaciones en el campo nuclear. Como uno de estos grandes aportes fue el descubrimiento que realizaron los esposos Pierre Curie y Marie Curie. Ambos, a través de la caracterización de sustancias radiactivas, descubrieron en el 1898 el polonio y el radio.

Modelo atómico estándar de la física

La naturaleza de la radiación emitida, el fenómeno de la radiactividad y sus tipos fueron estudiados en Inglaterra por Ernest Rutherford, quien postulo la existencia del protón en el núcleo y comparó el átomo con un sistema planetario de electrones girando alrededor de este núcleo, dando forma a los modelos de Dalton y Thomson, quienes anunciaron por primera vez la existencia del átomo y del electrón respectivamente. Finalmente, el físico danés Niels Bohr contribuyó en la comprensión del átomo al exhibirlo como un núcleo cargado positivamente y rodeado de electrones ̶ partículas negativas ̶ orbitando, siendo este, el modelo atómico estándar aceptado por la física. Hasta ahora no se ha logrado ver la forma real del átomo y sus partes.

Investigación y ciencia

Como resultado de las investigaciones de Rutherford y sus trabajos sobre la desintegración radiactiva, podemos estimar la edad absoluta de obras de arte, de las rocas y otras características geológicas, incluida la edad de las formas de vida fosilizadas o la propia edad de la Tierra a través de la técnica de datación por radiocarbono. Este método utiliza el isótopo radioactivo Carbono14 como un componente de traza, generado constantemente a través de las colisiones de neutrones cósmicos con el nitrógeno en la atmósfera superior; las plantas lo adquieren mediante la fotosíntesis y los animales mediante el consumo de plantas y de otros animales. Cuando un organismo muere, cesa en la absorción este elemento y el existente empieza a decaer según su vida media característica. La proporción de actividad de Carbono14 que queda cuando se examinan los restos del organismo proporciona una indicación del tiempo transcurrido desde su muerte.

El descubrimiento de la radiactividad facilitó la comprensión de la matrería y su naturaleza, permitió la confirmación de teorías científicas como el Big Bang y todo lo relacionado a la edad y el origen del universo. Esta como información relevante que sirve de insumo para precisar estos teoremas se obtiene a través de ramas del conocimiento como la cosmología, empleada en la detección de radiactividad en meteoritos y del fondo cósmico de microondas que quedó como remanente de una gran explosión hace 13.800 millones de años.

Una fuente nuclear es capaz de producir grandes cantidades de energía de forma estable sin necesidad de detenerse por períodos prolongados de tiempo, por ello, estas fuentes pueden actuar como fuente de alimentación de base para sistemas eléctricos, garantizando de esta forma un suministro energía continuo por su alta capacidad energética y su forma compacta. Una pastilla de uranio de tan sólo 5 gramos, usado como combustible nuclear, produce la energía equivalente a la que se puede extraer de aproximadamente un millón de gramos de carbón, 565 litros de petróleo, o 480 metros cúbicos de gas natural, lo que hace a estas fuentes especialmente adecuadas o incluso necesarias en la exploración espacial y los sistemas modernos de propulsión de submarinos.

Exposición a la radiación ionizante

A diario, nos exponemos a la radiación natural procedente de fuentes externas como el fondo cósmico y el sol, asimismo esta exposición natural procede de fuentes de origen terrestres presentes en aire, alimentos y el agua, por ejemplo, el Potasio40 es un isótopo radiactivo presente en el guineo; las legumbres o granos, la papa, la zanahoria, el aguacate, la cerveza, la carne roja y la nuez contienen pequeñas cantidades de potasio y radio, sin embargo, la principal causa de inhalación radiactiva en el mundo obedece al gas radón. Se trata de un gas radiactivo natural emitido por la desintegración del Radio226 presente en las rocas y en la tierra, se filtra a través del suelo y se difunde en el aire. Es la segunda causa más importante de cáncer de pulmón después del tabaco.

Además de estas fuentes de exposición natural, existen otras de uso doméstico, aunque en este caso se trata de un fenómeno artificial. Entre los objetos más comunes, se pueden encontrar botones, collares o platos de vidrio de uranio, típicos de los años 1920s; algunas cerámicas, sobre todo en los colores rojo, amarillo o verde intenso, muy populares hasta hace unos treinta años; todas estas poseen concentraciones considerables de uranio y torio. El cigarrillo contiene Polonio210; los detectores de humo fotoeléctricos albergan pequeñas fuentes de Americio241; los televisores antiguos generan pequeñas dosis de rayos X y finalmente el Tritio, presente en algunos objetos luminiscentes antiguos, entre ellos relojes, llaveros y letreros con luz luminiscente, sin embargo, la vida en la Tierra ha convivido de forma tranquila con esta radiactividad ambiental.

Aportes de la energía nuclear a la medicina

La aplicación de la tecnología nuclear va desde la generación eléctrica hasta las aplicaciones médicas para fines diagnósticos y terapéuticos, siendo los dispositivos generadores de rayos X y sus tecnologías asociadas como la radiografía convencional, mamografía, panorámica dental y tomografía computarizada (TC) sus usos más comunes. Las últimas versiones de estos TC incorporan tomografías por emisión de positrones (PET), técnica basada en la administración de pequeñas sustancias radiactivas al paciente para obtener imágenes morfológicas y funcionales de numerosos órganos, generalmente radioisótopos como el Talio20, Galio67, Iodo131, Fluor18 y Tecnecio99MT. Esta técnica se denomina medicina nuclear y en dosis mayores tiene uso terapéutico, generalmente en pacientes con hipertiroidismo.

La Radioterapia es otra técnica terapéutica empleando el uso de radiaciones ionizantes, basada en la exposición de pacientes a estas radiaciones para la destrucción de tejidos malignos o tumores. Utiliza haces de rayos X de alta energía o fuentes emisoras de radiación gamma como el Cobalto60 y el Cesio137.

Contribuciones de la energía nuclear al medioambiente

El Organismo Internacional de Energía Atómica, en su informe Climate Change and Nuclear Power 2018, subraya que la energía nuclear ha evitado la emisión de más de 68.000 millones de toneladas de dióxido de carbono desde 1970, el equivalente a cinco años de emisiones del sector eléctrico en el mundo, solo en Estados Unidos evitó la liberación de más de 14.000 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera entre 1995 y 2016. Estados Unidos, Canadá y Japón encabezan un esfuerzo innovador que combina las tecnologías más nuevas en energía nuclear con las energías renovables, como la eólica y la solar, mientras que el Reino Unido Argentina, Polonia, Rumania, Rusia y Emiratos Árabes, se han unido a la campaña para integrar las mismas. La gran potencia asiática se propone convertirse en líder de la generación eléctrica a partir de la fisión nuclear para este año 2020.

Estos reactores nucleares se constituyen como herramientas imprescindibles en el estudio del medioambiente, a través de técnicas analíticas por activación neutrónica. Este método puede determinar la presencia de múltiples elementos como dióxido de azufre, mercurio, arsénico y plata en organismos, agua y sedimentos aún en concentraciones muy bajas, lo que sería difícil o imposible con otros métodos. Asimismo, la hidrología isotópica se define como una técnica analítica de vanguardia en los indicadores medioambientes. Se basa en el empleo de radiotrazadores para caracterizar el comportamiento dinámico del agua en el ciclo hidrológico, investigar las fuentes subterráneas y su posible contaminación.

Tecnología nuclear como motor de desarrollo

La agricultura de hoy emplea fuentes de radiación gamma, rayos X y haces de electrones de alta energía como método multipropósito de esterilización por irradiación, con la finalidad de establecer control biológico de insectos y plagas en la industria alimentaria a través de la Técnica del Insecto Estéril. Este método consiste en la liberación de grandes masas de insectos machos posterior a la exposición prolongada a radiación gamma, con el propósito de anular la capacidad de reproducción de estos insectos, pero sin alterar su instinto natural, de modo que, aunque siguen siendo sexualmente competitivos, no pueden reproducirse. Este es uno de los métodos de control de plagas de insectos más respetuosos con el medio ambiente ideados hasta la fecha.

La esterilización con irradiación también actúa como tratamiento fitosanitario y control de microorganismos patógenos transmitidos por los alimentos o plagas de insectos sin que tenga efectos significativos en el sabor o el olor; previene el deterioro, la germinación y la maduración prematura de frutas, hortalizas, verduras, vegetales, especias, condimentos, semillas, huevos, crustáceos, moluscos, carne de res, de cerdo y de ave. Esta técnica también es utilizada en la esterilización de dispositivos médicos de un solo uso como jeringas y guantes quirúrgicos, así como en la conservación de patrimonio cultural y obras de arte.

El uso de la radiación gamma constituye el eslabón de otras aplicaciones industriales como es el caso de la industria es la gammagrafía industrial, técnica de ensayo no destructivo que permite detectar y analizar grietas, defectos no visibles y otras propiedades mecánicas en estructuras civiles tales gasoductos y tuberías de agua, depósitos de almacenamiento y elementos estructurales. Asimismo, la industria extractiva emplea el uso de rayos X para caracterizar e identificar minerales y su composición a través de técnicas de fluorescencia y la difracción cuantitativa resultante en cada mineral analizado, cada mineral está caracterizado por una serie de valores conocidos y tabulados. Otros técnicos de producción en la industria emplean fuentes de radiación como el Cesio137 y el Americio241 como dispositivos para el control de calidad en los procesos que requieren información sobre volumen, nivel y densidad, por ejemplo, el envasado de productos.

Desde el descubrimiento de la tecnología nuclear, muchas han sido y siguen siendo sus posibles aplicaciones, entre ellas: electricidad, exploración espacial, cosmología, hidrología, medio ambiente, agricultura y alimentación, minería, industria, arte, medicina, Sin embargo, existen otras muchas aplicaciones en otros campos, muchas veces desconocidas para el público. Las diversas aplicaciones de la energía nuclear son fundamentales en la vida cotidiana, además, en el futuro, serán más importantes gracias a las investigaciones que aumentan sus posibilidades de aplicación y justifican su utilización.

