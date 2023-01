¿Qué hace a una mujer inteligente?

“La vida es una batalla y un conflicto inevitable, y no podrás librarla con efectividad si no identificas a tus enemigos.” Robert Greene. Las 33 Estrategias de la Guerra.

Según el país y la idiosincrasia del mismo a la mujer se le enseña a cocinar, a barrer, a fregar a limpiar, a servir a los demás, a obedecer, a ser dócil y a tener temor a decir que no, y a sentir culpa de cualquier cosa que es de su supuesta responsabilidad (cuando sabemos que no es así).

Sin embargo, no se las educa para su autoconocimiento ni para comportarse de forma asertiva, no se le otorgan las herramientas para enfrentar un ambiente hostil, al que muchas veces se deberán de enfrentar, principalmente a aquel donde existirá una lucha de poder donde gana el más fuerte y el que mejor se adapta. Es por esto que, desafortunadamente, muchas caen en la inseguridad, que no es más que la sensación de nerviosismo, malestar o temor asociado con diversas situaciones, tanto sociales como de toma de decisiones. “La inseguridad puede ser desencadenada por la percepción de uno mismo como vulnerable, o una sensación de inestabilidad emocional que amenaza la propia autoimagen”. Manuel Escudero.

A unas esta sensación nociva las lleva a desarrollar egos inflados con temores infundados que las conduce a ser turpenes que arroyan a los demás cuando tienen la posibilidad de asumir un rol de poder para el cual no tienen la aptitud, o simplemente la agresividad es su defensa a la adversidad, ese temor a ser descubiertas las convierte en aplanadoras, a otras esta inseguridad las convierte en víctimas de sí mismas, siempre tendiendo a tener dificultad para decir que no, y creyendo que es mejor callarse que decir algo que pudiera incomodar a alguien, esto las convierte en peleles, a otras la inseguridad promueve estados de narcisismo y /o arrogancia, cuya conducta por lo general es taimada y difícil de ubicar, hablamos de un comportamiento manipulador que intenta infundir una falsa sensación de seguridad para que no

te percates de que te tienen en sus manos, utilizan la astucia en todo momento, este es el comportamiento viperino de una víbora, el mismo no indica que la persona sea mala, sino simplemente que es alguien que hace lo que le funciona e incluso puede que no haya pensado en las alternativas, esto en el fondo sucede porque tiene la autoestima baja y como he dicho al no aprender la mujer a auto comprenderse es muy probable que esta persona no sepa quién es.

Todas estas actitudes, establecen los psicólogos, son conductas compensatorias de la poca inteligencia emocional con las que muchas mujeres lidian, y no es que no existan estas conductas en los hombres, pero en el caso particular somos las mujeres las que manifiéstanos estas complejas personalidades.

Por consiguiente, sino sabes quién eres, serás tu propia enemiga, no podrás manejar los problemas de forma inteligente y asertiva, no podrás tener autodominio de tus emociones y fracasarás, y ¿qué es ser una mujer inteligente? ¿Cómo funciona? Pues bien, dice Mary Harley, (experta en comunicación asertiva, resolución de problemas interpersonales y trato con personas complicadas), que “una mujer inteligente es aquella que, sin importar su edad, aprendió que es vital establecer y desarrollar relaciones sólidas y satisfactorias en todas las áreas de su vida”, esto es importantísimo no basta pues sacar las mejores calificaciones en todo lo que académicamente se requiere, o no basta con ser la mejor cabeza de familia, o la que resulta ser la persona que alcanza todas las metas en su trabajo, esto no es eso. Esto es aprender a aprovechar las oportunidades de conectarse con otras personas sin temor a expresarse y tomar la iniciativa, esto es aceptar la responsabilidad de sus actos y palabras, sentirse cómoda consigo misma y en su propia piel, asumir riesgos calculados, y saber que, si algo sale mal, la comunicación positiva puede corregirlo. Aprender a desarrollar el asertividad es lo que verdaderamente nos hace inteligentes. Esta actitud es inteligente porque muestra un alto grado de conciencia y conocimiento de ti misma, así como una disposición a involucrarte honestamente con otras personas.

Así que aprendamos a desarrollar la asertividad para poder ser mejores seres humanos, unos más completos para que podamos establecer relaciones saludables y ser las dueñas de nuestras vidas. ¿Y tu eres una mujer inteligente?

Por Perla Rodríguez

