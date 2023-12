El divorcio: ¿Éxito o Fracaso? 

Hace algún tiempo he observado, estudiado y constatado desde mi posición como mujer y abogada que la sociedad condena el divorcio como un fracaso, percibe que el fin de un matrimonio es una amputación social en la que se desvincula a una unidad familiar y que básicamente la responsabilidad es de la mujer no haber sabido guiar con sabiduría, tal como lo hacían nuestras abuelas y nuestras madres (esencialmente dependientes económicamente de sus esposos) el matrimonio.

Consultando el porqué de esto, reparo en la explicación dada por Simone de Beauvoir en su libro “El Segundo Sexo” en el cual plantea lo que sigue: “El destino que la sociedad propone tradicionalmente a la mujer es el matrimonio” (…); el matrimonio siempre se ha presentado de manera radicalmente diferente para el hombre que para la mujer. Los dos sexos son necesarios el uno para el otro, pero esa necesidad nunca ha engendrado reciprocidad entre ambos. La mujer está destinada a la conservación de la especie y al mantenimiento del hogar, es decir, a la inmanencia (…) al hombre, el matrimonio le permite anclarse en el mundo, ser la feliz síntesis de ambos”.

Por consiguiente, no es extraño que una manada de mujeres considere que el éxito en la vida se consigue a través del matrimonio y que el rompimiento o salida de este sea considerado como un fracaso. En una entrevista realizada por Vilma Núñez, Coach de negocios, en su programa de podcast “El éxito es contagioso” en su interlocución con su entrevistada, la invitada expresó que: “Esta nueva generación de mujeres de 35 años empresarias han conseguido su libertad económica empoderándose de sus vidas y que podrían solventar económicamente con seguridad a toda una familia si tuvieran que divorciarse mañana a diferencia de nuestras abuelas y madres que no tuvieron esa oportunidad en el pasado”, considerándolas como la primera generación de emprendedoras. A esto una ola de comentarios en su mayoría de mujeres, pero así también de hombres, no considera que una mujer es exitosa por este hecho muy por el contrario que el éxito de una mujer es su familia y que ahora se incentiva a las mujeres a ser empresarias divorciadas.

Claro todo el propósito del mensaje ha sido distorsionado, porque lo que se ha querido conseguir es demostrar la autonomía de la mujer actual su prosperidad económica, sin desmeritar el esfuerzo y el trabajo realizado por nuestras antecesoras, se habla no de éxito familiar, sino de prosperidad económica, puesto que si se puede considerar éxito desde mi punto muy particular de vista el estar supeditada solo al matrimonio, la familia y depender económicamente de un marido, colgar nuestro título profesional en la pared como un requisito cumplido y tener presente que no se puede tener las dos cosas sin ser criticada por un u la otra, elegir un exhortándose en el mejor de los casos a elegir una por sobre la otra y en muchos casos tolerar de todo, aun siendo usted un ente productivo que percibe mejores ganancias económicas que su par masculino debemos cargar con toda la casa encima ante un hombre todavía muy apático en lo que involucra ya no el rol del macho alfa, si no, el de ser un padre que también cuida y se involucra en la crianza de sus hijos y en los quehaceres domésticos, así como en otros casos que les ocurre a muchas, tolerar a un marido que hace con el dinero lo que le conviene y la excluye de las decisiones económicas que deberían ser tomadas en conjunto, tiene a terceras personas haciéndose las mismas de la vista gorda, hay otros casos en los que este hombre no da abasto para mantener económicamente a una familia y ni mucho menos a las necesidades de su mujer, pero si esto es ser una mujer exitosa, el mantener una unión, un estatus quo, como lo han planteado muchas y muchos en los comentarios de este programa, estamos perdidas en el limbo y con mentes muy retrogradas que desgraciadamente por falta de interés y por patrones paternalistas muy arraigados no podemos cambiar.

Se acepta como muy bueno y valido que una mujer sufra esto en silencio, se homenajea este comportamiento de mártires, menos una infidelidad. Se considera que, si alguien se divorcia por amor propio, por su estabilidad emocional es una caprichosa inmadura a la que no se le educó bien y que es de competencia solo de ella la luchar por mantener la familia unida, me pregunto: ¿Dónde está escrito eso? Todavía no hayo el hacedero jurídico donde se estipule tal soez. El contrato matrimonial no lo estipula. La relación es de dos, las personas están para complementarse no para ser la mitad del otro y subyugarse. Si un matrimonio no funciona son dos los involucrados no es uno solo. Lo más honesto que puede hacer una pareja es darse cuenta de que el amor no es suficiente y poder llevar un divorcio saludable es lo mejor que les puede pasar. El amor tiene límites, así lo plantea Walter Riso en los “Limites del Amor”: “Depender de la persona que se ama es una manera de enterrarse en vida, un acto de automutilación psicológica donde el amor propio, el autorrespeto y la esencia de uno mismo son ofrendados y regalados irracionalmente.”

Para mí el divorcio es una nueva oportunidad que se te abre para abrazar el camino de tu auto descubrimiento, para empezar a ser feliz tu primero, para poder brindar estabilidad emocional a tus hijos y poder llegar a un acuerdo mutuo de parentalidad compartida justa y equitativa.

“Un matrimonio que termina en divorcio aún puede enseñarte cosas sobre ti y sobre cómo eres en pareja” (…) En CafeMom, Mary Hawkins ha comparado dejar un matrimonio insatisfactorio con dejar un trabajo sin salida: «Significa que eras consciente de que ese no era tu sitio, por lo que tomaste la iniciativa de buscar más allá y hacer un cambio. Ella agregó: «¿Sabes qué es un fracaso? Permanecer en un matrimonio que te está quitando la vida».

Y tú que crees: ¿Todavía piensas que divorciarse es negativo?

POR Perla Rodríguez