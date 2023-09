El oportunismo emocional: El negocio del siglo XXI

Hoy día se escucha mucho a los hombres quejarse de las mujeres “Chapeadoras, o lo que es lo mismo interesadas, pues bien, el género masculino no es exclusivo de esta actividad, y la práctica de esto no está solo supeditada al bien material o al dinero.

Actualmente hay hombres de todos los estratos de la sociedad que buscan sacar beneficio del amor, utilizando a mujeres (u presas fáciles) que les puedan beneficiar social y económicamente, usando el chantaje emocional, seleccionan a sus víctimas para atarlas al llamado “quererte a mi manera”.

A veces persiguen escalar de estatus, otras veces poder tener acceso a ciertas relaciones de amistad que les puede beneficiar a ellos, en ciertos casos, para llegar al objetivo de sus ambiciones; el oportunista masculino es muy sigiloso y manipulador, finalmente te hace pensar que tú confundes amistad con amor, y que él no tuvo nada que ver en eso, como un efecto “lámpara de gas”.

Su juego nunca es sincero y nunca lo establecen abiertamente, mantienen a las mujeres en los que ellos denominan “zonas grises”, es decir, ni una cosa ni la otra. Generalmente, las víctimas que caen en esta relación tóxica son personas inseguras y necesitadas de afecto u aceptación. Usualmente, en las universidades se les puede identificar como el tipo atractivo que nunca se acercaría a ti, pero que sabe que tú tienes otras cualidades que el necesita, ya sea para sacar una materia a flote o en el peor de los casos la carrera a buen puerto. En otros casos, eligen también mujeres para su satisfacción sexual, y las usan única y exclusivamente para esto y juran amor.

El oportunista, por lo general, te ofrecerá una amistad llena de artimañas, incluyendo el ser “el casi algo” que ellos definen como amistad sin compromiso o también pueden llegar hasta casarse contigo, sin embargo, en la mayoría de los casos se denota un escaso esfuerzo por este de trabajar y cuando lo hace no perduran mucho en ese espacio laboral.

Ellos acostumbran a usar el chantaje emocional, por ejemplo: “Por esto que hiciste me siento ofendido y ahora ya no iré a visitarte”, “ ya no te quiero de este modo, pero quiero una amistad contigo”, claro porque y como soltar a alguien que te puede brindar un beneficio; y cuidado solo ellos pueden sentirse ofendidos no tú, no esperes que ellos se disculpen por usarte u emplear este tipo de artimaña emocional para confundirte, finalmente terminas cediendo incluso desapropiándote de tu dignidad para pedir excusas cuando en el fondo sabes que no tienes ninguna razón para hacerlo en relación a una actitud que los desenmascara.

¿Quiénes son esas mujeres?

Lamentablemente, la mayoría son mujeres fracturadas emocionalmente, cuya percepción de sí mismas no es correcta, tienen una baja autoestima alimentada por los estereotipos sociales, es decir, puede ser una mujer exitosa y profesional que no se considera atractiva a sí misma, que entiende que no tiene nada más que ofrecer.

Generalmente, se puede observar esta situación en las mujeres que tienen cierta complexión curvilínea o en sobrepeso, sin importar el estatus social. La mayoría piensa que no pueden ser admiradas por lo que son, (aunque sean exitosas), sino por lo que tienen o por el beneficio o comodidad que pueden ofrecer, esto claro que esto refiere intrínsicamente al entorno en el que ellas convivieron o se desarrollaron.

En el argot popular entre hombres se escucha mucho decir: “Que las gorditas solo son para usarlas”, lamentablemente esto sucede y es real, no es mentira, se conversa entre la sociedad masculina paternalista. Pero también, está el caso de la mujer divorciada o el de la mamá soltera. En el caso de primera, su sentimiento es aquel en el que ella se considera que no es suficiente o que es un carro usado o que ella no merece algo mejor, que hay algo malo en sí misma, claro esto validado por creencias machistas infundadas que le fueron introducidas por la sociedad en su chip. “Ella ama demasiado” y dependiendo del mucho o poco amor propio con el que salieron de su relación anterior, sucumben ante cualquier demostración de afecto o cariño en búsqueda de estabilidad emocional.

En el caso de la mamá soltera, ella también sufre de escases de amor propio pero estos hombres que “sin misericordia” se aprovechan de esto, usan a los niños para llegar a ellas, (por eso siempre hay que tener cautela a quién usted le deja saber que tiene hijos o a quien se los introduce, porque ellos se afianza de esto tan bien), ellos saben de la necesidad de ser querida o amada, o de establecer una familia que usted tiene porque muchas lo manifiestan ya sea directa o indirectamente y ellos que son calculadores leen esto.

Y usted dirá: ¿Qué provecho podría obtener un hombre de estas mujeres que en apariencia no tienen algún beneficio económico que ofrecerles?

Los hombres de esta especie utilizan el amor hasta para encontrar a alguien con quien dormir, quien les haga de comer, alguien que les planche y les lave la ropa, a alguien que les brinde estadía o albergue en sus techos, ellos buscan ¡comodidades señores! esto evidenciado y escuchado por mí misma en la calle al salir de la boca de muchos hombres. Independientemente de eso no siempre el oportunista, como ya expliqué, persigue dinero, este persigue generalmente un beneficio que no puede obtener por sí mismo y usan a las mujeres con esta vibra emocional.

¿Qué debo hacer para evitar eso? Identifícalo

Para ello siempre hay que ponerse en primer lugar, hacer caso de nuestra intuición y cultivar el amor propio, no permitir que nadie que nos de indicios y suspicacias de que en nombre del amor exija favores a cambio como, por ejemplo: “Que debes ayudarlo en x cosa en nombre del amor que le tienes” o que debas tener “favores especiales con él”; Nadie que exija algo a cambio de su amor merece nuestro tiempo, confianza o que le demos cabida en nuestra vida.

Robin Norwood, en su libro “Las mujeres que aman demasiado” establece que cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado, cuando disculpamos su mal humor, su mal carácter, su indiferencia o sus desaires, como problemas debido a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos en psicoterapeutas, estamos amando demasiado. Entonces por favor no amen demasiado, aprendamos a amarnos más a nosotras mismas y escuchemos a nuestra intuición que no es más que Dios hablándonos desde el centro de nuestro corazón.