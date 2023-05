Etiquetas sociales: La madre soltera. ¿Quién es ella frente a la sociedad?

La maternidad en soledad ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad dado que tradicionalmente dependía del varón el reconocimiento del hijo.

Es común que las mujeres reciban diversos tipos de etiquetas en la sociedad, como si tratara de productos de supermercado a los cuales se juzga sin probar lo que hay en su contenido: Como bueno, regular o no tan bueno, etiquetas sociales que las aprueban o desaprueban como si definieran la compra y venta de nuestras oportunidades y talentos.

Una de las etiquetas más incomodas y mal interpretadas es la de “Madre Soltera”. Los tiempos se supone que han cambiado, no obstante, muchas mujeres confiesan sentirse abrumadas e insultadas con la idea de ser etiquetadas con el término “madre soltera”, pues muchas sienten la discriminación de una sociedad paternalista que las agrupa a todas bajo una misma sombrilla, y además les agregan la particularidad de expresarles conmiseración como si fueran unas: “Pobres almas en desgracia” ante la desaparición del príncipe encantador; que en el mayoría de los casos es un irresponsable, pero la sociedad no lo ataca a ellos, en las entrevistas de trabajo a los hombres no se les preguntan si son padres solteros al cuestionarlos por su estatus marital, no se les cuestiona más de lo debido; una mujer pasa por ello casi todos los días.

Hace mucho tiempo que quiero plantear este tema pues actualmente la etiqueta: “Madre Soltera” es un término muy mal empleado con una carga despectiva y discriminatoria, usada para identificar a un grupo de mujeres que no cuenta con la presencia masculina en una casa. Es decir, la sociedad ha acuñado la idea de que la familia monoparental solo es exclusividad de la mujer, la cual resultare en esta situación por un divorcio, por la muerte de su compañero de vida o simplemente porque de mutuo acuerdo una pareja que cohabitaba ha decidido tomar caminos por separado. La etiqueta es usada sin distinción. Pero veamos en el pasado según los estudios sociológicos quienes y cómo eran catalogadas las mujeres que resultaban madres en soledad, para poder reivindicar y esclarecer la discriminación generacional que arrastra este término y porque es mal empleado: En un estudio realizado por la Socióloga M. Isabel Arbiza Berregui para la revista Papers en el año 1978, la misma expresa que: “Mientras unos campos la moral social evoluciona al compás del tiempo, otros casos (específicamente los relacionados con la sexualidad y concretamente la femenina) conserva restos arcaicos que crean desfase o desniveles, y dentro de esas marginaciones ejercidas sobre grupos determinados está el de “ Madre Soltera” y el montaje mental y real que existe en su contra”; y que a decir verdad aún existe, toda vez, que una mujer ya sea por decisión propia o por consecuencias derivativas de un sin número exclusivo de situaciones de cada caso particular, debe asumir la parentalidad de un hijo sola. Los estudios realizados por la CEPAL en 2001 hablan sobre la problemática de los varones que tienden a no utilizar métodos anticonceptivos, a restringir su uso por parte de las mujeres y que se involucran en múltiples experiencias sexuales, pero desconocen su responsabilidad en los embarazos no deseados. En dichos casos, las madres, frecuentemente adolescentes, quedan a cargo exclusivamente de la responsabilidad durante los distintos momentos del nacimiento y la crianza de los hijos.

¿Pero qué significa ser madre soltera? En este estudio realizado en los años 70 se entiende como madre soltera a aquella mujer que sufre la discriminación (con respecto del hombre) que la margina por el simple hecho de tener un hijo fuera del cauce de lo establecido, es decir, toda aquella mujer que resulta embarazada fuera de un matrimonio legal cuyo progenitor es irresponsable económicamente moralmente y en todos los aspectos de la vida integral de ese niño, y a todo esto la sociedad paternalista (básicamente) no castiga al hombre ni lo etiqueta, el peso recae sobre la mujer.

En esta lógica, jurídicamente hablando se estima que se reputan madres solteras aquellas que aun cohabitando con una pareja tienen un hijo en estatus civil de soltería. Por ello, no cabe llamar a las mujeres divorciadas, viudas o separadas, MADRES SOLTERAS puesto que anterior al estado de soltería intervino un matrimonio bajo el cual se declaró que los hijos nacieron bajo este vínculo legal. Hoy día la manipulación peyorativa del término se extiende a todas.

Es debido aclara que se es madre soltera toda vez que un padre teniendo conciencia de que tiene un hijo y NO participa de la vida económica, emocional o de cuidado de este hijo, es decir, desaparece de la vida de esta prole y ni tal siquiera le reconoce como tal o aquel que aun estando presente en la casa NO interviene en ninguna de estas áreas, siendo la mujer quien asume todo el papel parental. Por tanto, la mujer debe hacerse cargo ella sola de esa criatura, y encima enfrentar una sociedad que la discrimina.

La Conferencia Internacional Sobre los Derechos Humanos ha reafirmado la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que ya había sido adoptado en 1967 por la ONU, especificándolo en su art 3.» No obstante, ningún poder público se ha molestado en impedir que, hoy todavía, tener un hijo sea para algunas mujeres un drama aterrador, que les supone cambiar bruscamente de vida, romper con todo lo anterior y quedar para siempre marcadas, distanciadas, y rebajados todos sus derechos, solas ante la responsabilidad, angustiadas por la presencia de un hijo a quien alimentar, cuidar, querer, proteger, contestar (Berregui, 1978). Y pareciera que la sociedad de los países del tercer mundo como lo es el nuestro retrocede en el tiempo.

Mas bien debería de hablarse de mono parentalidad, sin usar un término que arraiga discriminación hacia un sector de mujeres que nada tienen que ver con ello, a cuyas primeras tampoco deben ser marginalizadas. Estudios realizados en el siglo actual arrojaron que un 10% de las familias son monoparentales, es decir, con un solo progenitor al frente, pero más que hablar de monoparentalidad se arguye la palabra monomarentalidad ya que el 83% por ciento de estas familias están encabezadas por mujeres las cuales son viudas (40%) o separadas/divorciadas (39%); solteras (14%) o que están formalmente casadas (7%) (Vivas, 2017), es por ello que se hizo la mención que las que estaban casadas podrían ser pasibles del uso del término “Mama Soltera”.

En conclusión, debemos de erradicar la etiqueta “Madre Soltera” y la connotación peyorativa que la ha acompañado desde siglo pasado hasta la actualidad, así como los tratos discriminatorios, ya que nos retrasa en nuestra evolución social como mujeres. Nosotras mismas no permitir este etiquetaje para referirse a quienes somos como si se tratase de una condición o enfermedad social, hago un llamado a la reflexión para que como mujeres no mostremos debilidad, dejemos de emplear la expresión ¡MA PÁ! (¡por favor!), dicho comportamiento no nos contribuye en nada, el revictimizarnos ante una sociedad paternalista estoica e implacable cuando se trata de señalar a una mujer que no cumple con los cánones sociales esperados y dejar de reforzar el pensamiento colectivo de que quienes portan esta etiqueta son seres necesitados y caídos en desgracia.

