Santo Domingo. La muerte es algo natural, nuestra existencia no es infinita, sin embargo, cuando toca despedir a un ser querido muchas emociones afloran, especialmente en esta época de pandemia en donde la cotidianidad ha cambiado drásticamente, no podemos estar con los nuestros en esos momentos tan difíciles y si lo hacemos, es con temor, y con la limitante de no poder abrazar a los nuestros.

Pero ¿Qué es el duelo y cómo superarlo? Según la psicóloga clínica Vivian Pichardo, el duelo es el proceso adaptativo que se da en el ser humano ante la pérdida de alguien o algo que formaba parte de nuestra vida, y se manifiesta en varias etapas como la negación, ira, negociación, depresión y aceptación, aunque puntualiza que no necesariamente se presentan en ese orden.

“Hoy sabemos que no hay una fórmula única de duelo, pues es un proceso de cambios en el tiempo que debe conducir a aceptar una realidad dolorosa, cada persona lo vivirá acorde a su formación familiar, religiosa y paradigmas.”, explicó la especialista.

La experta destacó que durante el proceso pueden aparecer algunas manifestaciones fisiológicas que considera normales en este tipo de situación como la hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización, falta de aire, palpitaciones, debilidad muscular, falta de energía, dolor de cabeza, sequedad de boca, vacío en el estómago, opresión en el pecho y garganta.

También trastornos del sueño y alimentarios, conducta distraída, aislamiento social, soñar con el fallecido, evitar recordatorios del difunto, llorar, buscar y llamar en voz alta, llevar y atesorar objetos, visitar lugares que frecuentaba el fallecido, tristeza, apatía, decaimiento, angustia, ira, frustración y enfado, culpa y autorreproche ansiedad, entre otras.

La recomendación que hace la psicóloga para superarlo, es aplicar diversas estrategias como la de expresar las emociones, darse permiso para sentir, hablar sobre miedos y preocupaciones, conectarse a la familia, amigos, auto cuidarse, buscar ayuda psicológica si es preciso, y evitar aislarse.

En el caso de que el doliente sienta culpa, la entendida recomendó que se utilicen y completen en privado, o acompañado de la familia las siguientes frases:

Me disculpo por, me hubiera gustado que, agradezco que, trasciendes en mi por, me has enseñado a, te recordaré por.

Pichardo sugiere que la persona que acompañe al afectado escuche, dedique tiempo, no sólo en los primeros días, pues el duelo tarda.

“No se aleje porque no sabe qué hacer, esté pendiente, y lo más importante respete, consulte, no decida por él o ella” manifestó.

En cuanto a ¿Cómo afrontar el duelo con los niños? La experta expresó que los infantes van a manejar la muerte de acuerdo a lo que los adultos les presenten. “Es importante escucharlos, responder sus preguntas de manera honesta y sincera, buscar ayuda si es preciso, ocultar la tristeza no ayuda, somos humanos y por lo tanto vulnerables”.

Aclaró que dependiendo de la edad será la participación en los rituales de despedida: Desde ir al hospital, enviar un video, o hacer una llamada en caso de enfermedades terminales.

Pichardo entiende que es importante no imponerles la despedida, pero si brindarles opciones permitiendo que el niño, si no puede ir, manifieste su sentir escribiendo una carta, o haciendo algún dibujo.

En cuanto a la forma correcta de acompañar a quién está de luto, la recomendación de la psicóloga es aplicar la empatía y dar palabras de aliento como: Estoy aquí para ti, no puedo imaginar cómo te estás sintiendo, no encuentro las palabras en este momento, me gustaría apoyarte en lo que necesites.

En ese sentido la especialista recomendó evitar palabras que invaliden emociones o hacen sentir culpa como: No llores, sé fuerte, anímate, hazlo por tus hijos, si esto pasó fue porque Dios lo quiso.

Por Carmen Valdez