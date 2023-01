Por la creación de una Federación Nacional de Organizaciones Hostosianas en la República Dominicana

A raíz de la celebración del 184 aniversario del natalicio del Gran Maestro Eugenio María de Hostos, el miércoles 11 de enero de 2023, surgió una inquietud entre algunos de los que, dispersos, asistieron a diferentes actos, pero que parecía estaban psíquicamente conectados y quien esto escribe fue el receptor días después, y por diversas vías, de esa inquietud: la de unificar el movimiento hostosiano en la República Dominicana, ya que todas las organizaciones vinculadas al mismo realizaron, de manera independiente, actos para rendirle tributo a la memoria del padre de la educación moderna en la República Dominicana, a pesar de que todas tienen como objetivo común difundir el pensamiento y la obra del prócer puertorriqueño en la que fuera su segunda patria.

La primera persona en poner de manifiesto esa inquietud fue la socióloga Eulalia Flores, Secretaria General del Centro Dominicano de Estudios Hostosianos (CEDEH), y en reciente conversación telefónica sostenida con la Dra. Luisa Navarro, esta reputada intelectual y académica también me expresó la misma inquietud. Pero ha sido mi diálogo telefónico con el Dr. Rafael Ciprián, reconocido profesional del Derecho, lo que, al final, me ha motivado a escribir esta propuesta, pues lo de crear una federación de organizaciones hostosianas en el país realmente es una idea con la cual me siento plenamente identificado en mi doble condición de presidente del CEDEH y de miembro-fundador de la Liga Hostosiana-Capítulo Central Rep. Dom. El Dr. Ciprián es miembro-fundador de dicha Liga.

La unidad conduce al ahorro de esfuerzos y a la racionalización de los recursos en una época en que los mismos escasean: la unidad y la coordinación conjunta de acciones orientadas hacia una meta común, fortalece. Y esa idea de unidad fue planteada por Hostos en su memorable discurso pronunciado la noche del sábado 20 de diciembre de 1868 en el Ateneo de Madrid (España): “Yo no necesito deciros lo que soy. Yo soy americano: yo tengo la honra de ser puertorriqueño y tengo que ser federalista. […] Porque soy americano, porque soy colono, porque soy puertorriqueño, por eso soy federalista. Desde mi isla veo a Santo Domingo, veo a Cuba, veo a Jamaica, y pienso en la confederación”. Y en ese mismo discurso ofrece el siguiente ejemplo para resaltar la importancia de la unidad: “La raza eslava se prepara a la vida activa del progreso obedeciendo a su pensamiento de alianza, de federación entre todos los miembros que la componen”.

En ese sentido, propongo públicamente a la Liga Hostosiana (con sus respectivos capítulos), a la Casa Puerto Rico Eugenio María de Hostos-Capítulo Rep. Dom., a la Organización Internacional para el Fomento y Desarrollo del Pensamiento-Capítulo Rep. Dom. (OFDP), la Fundación Eugenio María de Hostos y al Club Cultural Eugenio María de Hostos de Santo Domingo Este, que para conmemorar el 120 aniversario del fallecimiento de Eugenio María de Hostos el próximo mes de agosto se cree una comisión especial con representantes de cada una de esas entidades a los fines de discutir la propuesta de creación de la FEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES HOSTOSIANAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, con lo que estaríamos dando un verdadero y hermoso ejemplo de fraternidad hostosiana como fue siempre el sueño del Ciudadano Eminente de América. En otras palabras, convenir en una línea de acción común; ante la dispersión, lo más inteligente es propiciar la unidad.

Consideramos relevante decir que la creación de la federación sería una vía práctica para procurar la unidad sobre la base de principios hostosianos y objetivos comunes, pero cada una de las organizaciones federadas tendría una vida particular —manteniendo su independencia institucional acorde con sus propios Estatutos sociales— y para todo lo que es general estarán sujetas a la federación a través de sus representantes. Serían redactados unos Estatutos que respetarían la autonomía institucional de cada una de las organizaciones integrantes de la federación, las cuales, en el plano particular, serían completamente soberanas, pero completamente subordinadas a la federación en lo que respecta a todas aquellas actividades que, por su naturaleza, estuvieren vinculadas directamente con los objetivos comunes de las entidades federadas. Esto vendría a ser, desde la perspectiva hostosiana, el ejercicio del derecho. Ahora bien, habría un código ético-moral común a todas las organizaciones federadas, cónsono con el catálogo esencial de valores ético-morales que nos legara Eugenio María de Hostos.

De ese modo, queda convertida en propuesta de unidad la inquietud descrita al principio. El mes de marzo podría ser conveniente para la primera reunión.

*Miguel Collado es el presidente-fundador del Centro Dominicano de Estudios Hostosianos (CEDEH), ex vicepresidente-fundador de la Liga Hostosiana-Capítulo Rep. Dom. (2009-2012). Fue el Director de la Catedra Eugenio María de Hostos de la Universidad Interamericana (UNICA).

