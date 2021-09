Cuando las situaciones se complican y no encontramos el camino el amor es la brújula que guía al destino.

“Estoy aprendiendo a vivir y comprender los nuevos paradigmas del mundo… y es un reto”, esta es la conclusión a la que he llegado luego de que algunos amigos y allegados, basado en mi experiencia profesional en materia de menores de edad, me cuestionarán con relación a mi parecer a la revuela social que ha ocasionado en los medios de comunicación la propuesta musical de una joven dominicana, que ha empezado a destacarse por su talento en la música urbana a nivel internacional; con toda honestidad no comprendo el asombro y la indignación, así como el errado compromiso de atribuirle la formación de los niños, niñas y adolescentes.

Esta situación me llevo hacer un ejercicio a la memoria de los años cuando iniciaba mi adolescencia, escuchaba a los adultos de mi entorno escandalizarse por los “inapropiados” movimientos de Francis Rosario, el “indecoroso” baile del perrito, el “horror” ante el hit caramelo del general, la “crisis” moral por el libro Sex de Madonna, así como “el principio del fin del mundo” había llegado gracias a la música metálica. Hoy a más de 30 de años sigue siendo más de lo mismo, modernizado y ajustado, la apertura de letras e imágenes de sexo explícito y la invitación al consumo de sustancias psicotrópicas aunado al amplio alcance, rápido y libre de las plataformas virtuales.

Señalan a vozpópuli: “Esto genera un impacto negativo en la sociedad”, sin embargo, no nos hemos sentado por un momento a pensar las circunstancias y el contexto para así encontrar una solución a una problemática social que generacionalmente surge con distinto rostro y época. Analizar las circunstancias para entender que este tipo de contenido musical es el demandado por el consumidor y que el artista tiene el interés de conectar con el público para alcanzar la tan anhelada fama.

Interpretar el contexto de los tiempos en los que nos encontramos, donde la educación ya no se ve como el instrumento de movilidad social y educamos para ver lo “evidente”, sin capacidad de interpretar que hay más allá, donde no enseñamos a cuidar nuestras opiniones, estando las aspiraciones basadas en factores externos, no en nuestros anhelos y en donde las emociones opacan a la racionalidad, dando como resultado final la falta de reflexión para la toma de decisiones responsables.

Nos urge la necesidad de transformar el proceso de formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, nos urge comprender el ser y sus circunstancias, nos urge empezar a humanizar la educación, nos urge romper con falsas creencias y los prejuicios, nos urge amar, cuidar e inspirar para transformar la sociedad, nos urge enfocarnos en el fomento de la capacidad de asombro y curiosidad para lograr desarrollar el pensamiento crítico que es lo que nos permitirá discernir que quiero o no escuchar, a partir de ahí, el amor será el arte.

Por: Julia Muñiz Subervi

Relacionado