Educación ciudadana, la gran ausente

Ante las recientes lluvias que generaron inundaciones en el Gran Santo Domingo, cargando con la pérdida de vidas humanas, afectando el desarrollo de la ciudad y causando daños materiales, escuché varios cuestionamientos sobre las razones que pudieron haber impactado en lo sucedido, ¿Descuido o desconocimiento de las autoridades sobre la magnitud del fenómeno? ¿Las condiciones de los drenajes pluviales no están preparadas para el “aguacero” ?, entre otros. Lo que estuvo ausente en el debate fue el rol del ciudadano en aportar para prevenir y cuidar nuestra ciudad.

Desde hace tiempo, quizás un poco más de 10 años, fue eliminada de la currícula escolar la educación cívica, que enmarca la educación para la ciudadanía, que está dirigida a las relaciones sociales que busca fortalecer los espacios de convivencia entre las personas.

De ello me surge ¿Cómo cuidar lo que no me han enseñado a valorar? El ser humano aprende por imitación y/o instrucción acompañada del ejemplo, ambos ausentes, pues vemos como bajar el vidrio de un vehículo para arrojar la basura en la calle es una costumbre, para muchos inofensiva, sin embargo, muy dañina. El no segmentar la basura, no contar con un horario de sacar la basura o simplemente no comprender el impacto de no depositar los desechos en los lugares correspondientes, no forman parte de los criterios básicos del habitante de la República Dominicana.

Lo que acaba de suceder debe ser un llamado de atención, no solo para la autoridades municipales, sino también para la educativas, es necesario desde la temprana edad educar en el cuidado del medio ambiente enseñar al niño, niña y futuras generaciones el valor de aprender a cuidar su hábitat, y por ende, el medio ambiente.

Es cierto que todo empieza en el hogar, ahora bien, si la cabeza del hogar no tiene el criterio o conocimiento debemos iniciar desde el Estado dando el primer paso en la escuela.

Nuestro planeta es el hogar que compartimos con todos los seres vivos, y nuestra ciudad nuestro pequeño rincón, es hora de aprender a respetarlo y comprender que es un deber con rango de obligación protegerlo hasta de nuestro propio accionar.

¡Ignorar el tema ya nos está pasando factura!

Por Julia Muñiz Suberví

Relacionado