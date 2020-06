Pasamos por alto muchas situaciones y aspectos agradables del diario vivir. Solemos estar tan distraídos con nuestros pensamientos acerca del futuro o del pasado que no nos damos cuenta que el presente se nos está pasando. El Mindfulness, inicialmente una práctica antigua proveniente del Budismo ha tenido un gran auge en las últimas décadas con el fin de combatir este automatismo del presente. En el 1979, del Dr. Jon Kabbat-Zin fomento el conocimiento del Mindfulness en el occidente como parte de un programa de reducción del estrés. No obstante, a pesar de sus orígenes, hoy en día el Mindfulness no es una práctica religiosa ni representa una nueva ideología.

El Mindfulness se refiere a prestarle atención, a propósito, al momento presente sin juzgarlo. Este tipo de atención permite una mayor claridad y aceptación del momento presente y la realidad. A pesar de que es una práctica simple, realmente no es tan sencilla. Requiere de bastante esfuerzo y disciplina ya que nos incita a trabajar en contra de nuestro automatismo habitual. Nos obliga a prestarle atención plena al presente y nos pone en contacto con aspectos del día a día que suelen ser obviados.

¿Por qué practicar el Mindfulness? Pues, prestarle atención plena al momento presente trae consigo una gran cantidad de beneficios. Estudios indican que la capacidad de nuestra memoria de trabajo y la habilidad de enfocarse y prestar atención se ven enriquecidas con esta práctica. También reduce los niveles de ansiedad, de estrés y de pensamientos negativos excesivos. Y reduce la reactividad emocional ante eventos estresantes o desagradables.

La manera más común, pero no la única, de practicar el Mindfulness es a través de la meditación. Muchas personas consideran que la meditación es un tipo práctica que lleva a sentirse de una manera especial y agradable, pero realmente es simplemente el acto de detenerse y estar en el presente. En la meditación es necesario darse el permiso de estar en el presente, darse cuenta sin querer cambiar nada. Cuando soltamos la idea de querer cambiar o esperar que algo pase, nos estamos dando la oportunidad de encontrar lo que está en el aquí y el ahora. Por esto, la mejor manera de estar en el presente es prestándole atención plena.

Un primer ejercicio para iniciar la práctica del Mindfulness es la respiración. Esto consiste en dedicar unos minutos al día para enfocarnos en nuestra respiración; cómo entra y sale el aire en nuestro cuerpo. En estos minutos, es normal que nuestra mente y atención se vayan a otra idea o pensamiento. Esta sería la parte más importante. En esos momentos, es importante darse cuenta y nuevamente enfocarse en la respiración. No se debe culpabilizar ni juzgar por la cantidad de veces que su mente se desvíe, lo necesario es volver a poner la atención en la respiración. Esta práctica se recomienda todos los días por unos cortos minutos, ya que en un principio puede ser complicado. Luego con la práctica se irá facilitando el proceso y mejorando la atención.

