La tercera ola 

Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Génesis Capt. I vers.27

Este es el primer relato de la historia en donde se define la aparición de la mujer, identificada por su sexo y creada a imagen y semejanza de Dios a igual que el hombre. Dios definió biológicamente los sexos de todas las especies, y les dijo a su creación “Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla”, dando el mismo rango de poder a ambos para señorear la tierra. Queda definido aquí el sexo y la equidad en los roles.

Es importante destacar que este relato Dios no le indica a ninguno de los sexos que ellos pueden elegir ser intercambiados, o que pueden elegir no tener sexo, él ya los diferenció biológicamente hablando.

La biología ha definido a la mujer por su sexo y ¿qué es el sexo? En términos de la naturaleza biológica del hombre el sexo es la condición orgánica que distingue a machos de hembras, estipula el Diccionario de la Real Academia Española.

La mujer biológicamente hablando es aquella que ha nacido con los órganos internos femeninos, dotados para posibilitar la salida de un nuevo ser humano y se diferencia del hombre cuyos órganos sexuales son externos, los femeninos son internos, por tanto, usted nunca deja de ser mujer aunque externamente parezca un hombre o no se identifique psicológicamente con ningún sexo, como es el caso de algunos seres humanos que se consideran géneros no binarios.

Se ha comentado mucho sobre la discusión extraterritorial a nuestra tradición legal que tanto en Chile como en España, se ha pronunciado proyectos de ley donde si bien contribuye a los derechos de la salud menstrual, cambian la palabra mujer por el de ¨ Persona Menstruante¨, a los fines de incluir aquellas u aquellos que no se identifican con el género femenino pero que continúan siendo biológicamente mujeres tengan un nicho dentro de estos textos y que por tanto el ciclo menstrual, la ministra de la igualdad de España a aseverado que el sexo es aquel que se elige no el que llevamos al nacer, a lo que he de agregar que el feminismo de tercera ola quiere negarnos la condición humana de ser denominadas mujeres para darle cabida una minoría que es apática a su género: ¿ por qué debe la mujer desplazar esta palabra en una ley que la protege y la defiende para hacer incluir personas que reniegan su condición biológica?

Y si bien en República Dominicana aún luchamos por inculcar los pensamientos feministas progresistas de la segunda ola, si bien en República Dominicana, tenemos aún una población femenina poco orientada a sus derechos y tenemos muchos otros temas pendientes como la legalización de las tres causales del aborto, el discriminación laboral, la equidad en los roles entre otros, no podemos ignorar que el destierro de la denominación “ MUJER” en proyectos legales extranjeros que promueven derechos a las mismas, en dos países de tradición legal importante para esta sociedad.

Ha sido una sido una sorpresa para mi que como una forma de silenciar un poco el alboroto y la controversia que generó esta noticia en el país, escuchar de una reconocida abogada decir que estas son discusiones bizantinas a nuestra sociedad.

Y es ahí donde mi feminismo se detiene y se pone a reflexionar y he de alarmarme, que aunque este país es un país subdesarrollado donde las mujeres aún vamos por la segunda ola del feminismo, aquí hay un fuerte movimiento LGTBQ+, que busca ser escuchado y nivel mundial está usando al feminismo para hacerse escuchar, lo cual no se me hace ni justo ni necesario. En verdad no existe de mi parte ningún tipo de prejuicio hacia está comunidad, pero no puedo permitir excluirme de esta discusión ajena pero no tan lejana a nuestra realidad.

Entiendo que la agenda mundial LGTBQ+ ha trasgredido nuestra identidad como género femenino toda vez que busca dejar sin denominación alguna a la mujer como tal, denominación que ha dejado por fuera los esfuerzos de nuestras antecesoras en la lucha por abrir el camino de la mujeres y usando el feminismo para lograr su cometido.

Si bien estas ideologías son ex foráneas a nuestros sistema legal, las ideologías viajan y viajan rápido, así como, el socialismo nació en Rusia y se propagó a Cuba y más adelante se instaló en Venezuela, así la ideología de género viaja del continente Europeo desde España a Latinoamérica y empieza en Chile, usando el eslogan “Ser mujer no está definido por el sexo con el que se nace”, esto invita a una desorganización social en la que se trasgrede cualquier tipo de condición biológica en la que estamos más que claros solo existen dos posibilidades: Nacer mujer o nacer hombre, no se hace usted mujer ni se hace usted hombre y se muere usted con dicho sexo así usted se lo cambie. Es importante, destacar que la negación de este gentilicio para darle espacio a la comunidad que se rechaza así misma, es tirar a la basura los años de lucha de las mujeres que han labrado el camino a nivel universal para que hoy la palabra MUJER tenga un espacio en la historia.

No apoyo, pues, el deseo de ésta comunidad de arrastrarnos a un limbo legal donde no esté definido nuestro sexo y se nos quiera exonerar de nuestra nominación de mujer. Ser mujer es nacer mujer, pues, se es mujer desde el nacimiento no se hace en el transcurso del tiempo.

Por Perla Rodríguez

