¿Habrá segunda vuelta el próximo año?

Desde que se instauró en el país la figura de segunda vuelta electoral -Pacto por la Democracia 1994- solo una vez hemos tenido segunda vuelta -año 1996:José Francisco Peña Gómez Vs. Leonel Fernández). Por igual, y aunque no formal, se presentó otro escenario: Danilo Medina e Hipólito Mejía (año 2000). Pero esta vez ni siquiera se llevó a cabo, pues aunque ninguno de los candidatos alcanzó el 50+1 de los votos válidos, el hoy ex presidente Danilo Medina, declinó ir a un escenario de segunda vuelta ya que Joaquín Balaguer, diferente al 1996, no quiso pactar con el PLD. De modo, que, en término legal e histórico, sólo hemos tenido un solo escenario de segunda vuelta electoral en casi tres décadas de haberse instaurado la figura.

Esa realidad política-electoral ausculta aspectos socio-culturales y políticos, además de idiosincráticos, muy arraigados en la sociedad dominicana que, honestamente, nuestra clase política, líderes y un currículo educativo deficitario en materia de educación cívica-ciudadana (amén de otras áreas) han fomentado generando, de paso, varias falencias antidemocráticas: a) caudillismo, b) presidencialismo; y c) una cultura o tendencia a votar, consciente o no, por el candidato que le han vendido, vía “encuestas”, condicionamiento mediático o de percepción pública artificiosa u otros subterfugios de manipulación de campaña, “que va a ganar” (de ahí la proliferación de bancas de apuestas y lotería -¿o no?-, en mayoría y curiosamente, de políticos-empresarios).

Y esos mecanismos o técnicas de manipulación mediática o de percepción pública masiva han estado presentes -además de los otrora fraudes electorales (que hoy son casi imposibles)- en casi todos los procesos que se han celebrado en el país desde 1978, justamente, cuando el bonapartismo balaguerista (1966-78) entró en crisis irreversible y colapsó.

Obviar ese comportamiento sociopolítico y cultural como mecanismo que le da soporte -aún vigente- a esa tendencia o recurrencia histórica es como querer tapar el sol con un dedo o asumir, como “lógica” política, el complejo de avestruz.

En consecuencia, si esa ha sido la constante y los actores políticos siguen fomentando, en la oposición y el poder, esos “valores democráticos”, cómo pensar o creer que, en la actual coyuntura de mercado persa y transfuguismo rampante, esos mecanismos, desde los que detentan el poder y aspiran a quedarse, no lo van a desplegar, con ahínco y voluntad política determinante, para que el fenómeno o figura de segunda vuelta siga siendo la excepción y no la regla, como dice el dicho o máxima.

Por ello y dado el panorama político actual, es que reiteramos que sería un error garrafal o de ruleta rusa que la oposición, pero sobre todo la que aglutina alianza “RescateRD”, haya decidido ir con candidatos separados en primera vuelta -mayo-2024- obviando mercado persa, transfuguismo y tasa de rechazo; pero además, teniendo en sus filas al candidato más potable y novedoso para ganar y dejar sentado el necesario relevo político-generacional (¿o acaso, el objetivo es: no cerrar ese ciclo de falencias antidemocráticas?): Abel Martínez…..

Ese complejo de avestruz o ruleta rusa, honestamente, no lo entendemos ….(además, ¿por qué darle el chance, más allá de mayo, a la reelección, si la segunda vuelta, y todos lo sabemos, es tierra de nadie?). Por ello, no creo que habrá segunda vuelta en 2024 (a pesar del maleficio que persigue al otrora PRD -desprendimiento PRM– respecto a la reelección). Tal vez me equivoque, pero, ¡piénsenlo….! Además, ¿qué cuesta? !Nada!

Por: Francisco S. Cruz