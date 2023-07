¿Cuál es el criterio para pactar alianzas?

Se creía o creíamos que el criterio para pactar alianzas políticas-electorales -a falta o ausencia de ideología y asuntos programáticos- era, en principio, no las “encuestas”-coyunturales sino las últimas elecciones y los resultados, oficiales, de los partidos o movimientos políticos. Pero no. Ahora la FP quiere imponer o condicionar posibles alianzas a partir de un “posicionamiento electoral” de encuestas -mayoría de sastrería (es decir, de encuestas por encargo o de estrategia mercadológica de firmas encuestadoras y sus representantes locales, que tampoco dejan de ser actores políticos corporativos). Eso no se había visto antes.

Es más, el argumento-pregunta más fulminante ante esa pretensión de la FP, sería este: ¿en base a qué resultados o números la JCE decretó a la FP partido mayoritario? No fue en base a los números-resultados de 2020. Si acordamos que sí, entonces, ¿cómo se quiere cobrar o exigir lo que aún los números -en elecciones- no sustentan? Otra cosa: ¿cuántas encuestas o proyecciones no se han caído últimamente? Miremos, por ejemplo, el caso reciente de Guatemala.

En consecuencia, es un falso político-electoral -por no decir, una tomadura de pelo- pretender o exigir “equidad” o igualdad, en negociaciones de alianzas, entre partidos cuyos números-resultados últimos -en este caso, 2020- son abismales, a menos que les demos a las encuestas, en un momento dado, la patente de lo consumado antes de las elecciones. Con tal presunción sabionda es que la FP quiere pactar alianzas, obviando que sus números, oficialmente, son, como los del PLD, PRM y PRD, los del 2020. Y si hay otros, entonces, que corrijan a la JCE.

Finalmente, sería una pendejada que un partido pacte alianza con otro partido a partir de “encuestas” -de sastrería o de encargo- y no de los números o resultados de algunas elecciones -ya en el ámbito municipal o nacional-. Esto, por supuesto, obviando el transfuguismo post-electoral; o el de ahora (festival degradante de la política sobre el que habrá que legislar en doble sentido: pertenencia de la curul -legislativa-municipal- y mudanza recurrente de militancia política-”ideológica”) antesala de las próximas elecciones (2024).

En fin, la FP quiere y exige que le endosen, !ya!, una realidad electoral que, hasta ahora, es sólo proyección de “encuestas” -en todo caso, fotografía, manipulada o no, de un momento-. Si fuera el PLD o el PRM que tuviese exigiendo eso, al menos, podría sustentarlo con números registrados y avalados por la JCE. Pero ese no es el caso de la FP.

Cierto que el líder-caudillo de la FP ejerce una gravitación política-electoral nacional -fue tres veces presidente-; pero falta ver qué tal esa gravitación o liderazgo -en nuestra opinión, ya diezmado y con altísima tasa de rechazo- se traduce, de cara a 2024, en números reales y que se puedan adjudicar a su endeble partido (para peor, “monárquico”). Eso está por verse…..

Por: Francisco S. Cruz

