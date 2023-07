Vengoechea se las trae…

No hay duda: el genio Vengoechea -el mismo que Andrés L. Mateo, satanizó- se las trae. Ahora, en la antesala de las próximas elecciones y un festival de “encuestas de sastrería”, ha diseñado un ingenioso bajadero -discursivo-semántico- para tapar el sol con un dedo y tratar de revertir la ingesta pública sobre combate a la corrupción con el enema-vocablo “subsanables”. Vocablo tan atractivo y técnicamente “correcto” que, hasta la directora de Ética Pública, doña Milagros Ortiz Bosch, lo está haciendo de uso corriente.

Claro, destapar la olla de grillo que ha destapado la Contraloría es, en voces gubernamentales, un “precedente histórico” ya que es el mismo gobierno que exhibe y publica lo “subsanable”; pero obviando no estropear su lucha anticorrupción y, de paso, alejar (con efecto de magia-hechicería, y, como decomiso de sustancias prohibidas, solo levantar humo -y se está combatiendo), lo más posible, que tales eventos “subsanables” estén ocurriendo en el gobierno del “Cambio”, justamente, cuando el líder; aunque aún no lo anuncia, procura reelegir el “Cambio”. !Malaya sea!

El libreto, no hay duda, en su ejecución mediática, les va quedando bonito y es probable que alguien lo compre –Vengoechea es un mago, no se olvide-; pero, tapar el sol, con dedo y semántica, nunca ha sido tarea fácil, por más creativo e ingenioso que, momentáneamente, resulte una imagen o unos hechos “subsanables” que, como mancha indeleble, exponen el quiebre de leyes, normas, reglamentos y observancias, y si eso no es corrupción pública; entonces, mínimo, el ánimo es mucho….

Pero, además, ¿a quién va dirigida la obra en escena? ¿A posibles eunucos-votantes -no quedan muchos-? O simplemente, ¿ejercicio “ético”-épico para la historia?

Y lo curioso, es que, en medio de la refriega mediática, se tiran bolas de salva a diestra y siniestra: se reitera-responden al “líder” -conveniente (de altísima tasa de rechazo e indicado para fragmentar)- de la oposición y, de pronto, actores de lo “subsanable”, inscriben sus candidaturas con sonrisas y marketing-recuadro -¿trasiego o qué?-. Sin duda, la “camada”, para usar un otrora recurrente vocablo del vate L. Mateo, del “Cambio” son unos timacles…..

Finalmente, si el país, el próximo año, se traga-compra el libreto, estos señores y su hechicero Vengoechea, se merecen, no el paraíso, sino cuatro años más….(eso si, para entonces, la fosa de Milwaukee será un minúsculo agujero). Pero, quien quita -uno nunca sabe- que, como en el famoso cuento aquel, en el intento, no lo embiste el toro-líder que es, y cuyo primer nombre empieza con la letra A y su apellido con la M. Sí, ese mismo: Abel Martinez….

Por Francisco S. Cruz

El autor es político y exprofesor de Historia

Relacionado