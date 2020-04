Pregunta del ciberlector: soy un joven de 23 años que está acostumbrado a trabajar y ser independiente, a pesar de vivir con mis padres. La empresa me envió a la casa porque es de servicios, y en la casa solo hago tres actividades comer, dormir y hablar con algunos amigos. Esta situación de estar en la casa sin hacer nada me está volviendo loco. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta cirberterapeuta: Imagino lo difícil que se está haciendo esta situación, sin embargo podemos reflexionar acerca de ella de la siguiente manera. Lo primero es estar en la casa no es un castigo, sino una forma de protegernos de una enfermedad. Lo segundo es que puedas identificar los hábitos negativos que has asumido en este tiempo de cuarentena. Los hábitos negativos son cómodos, familiares y placenteros, estos te invitan a no utilizar el tiempo de forma efectiva. Cuando expresas que solo comes, duermes y hablas con algunos amigos, estas limitando otras áreas que bien pueden ayudarte a mejorar tu estilo para afrontar la sensación que sientes al quedarte en casa. La actitud con la que enfrentas estar en casa debe ser positiva para que puedas adquirir buenos hábitos.

Por tal razón te recomiendo:

Sentarte a realizar una agenda de actividades en el hogar que incluyan el involucramiento de responsabilidades para ocupar el tiempo.

Poner una alarma para despertar en las mañanas, así no te quedaras dormido largas horas.

Hacer una rutina de ejercicios físicos moderados, hasta que le encuentres el hábito.

Ser prudente con la cantidad de comida que ingieres, recuerda que no es la cantidad, sino comer saludable.

Involúcrate con los miembros de tu familia para fortalecer las relaciones de calidad.

Usar buenas estrategias para afrontar esta situación de #QuedateEnCasa usando el tiempo de forma efectiva pueden generarte grandes aprendizajes.

Por Ivonne Guzmán, MA

Psicóloga clínica

Terapeuta familiar y de pareja

Centro Profesional Psicólogos Unidos

849-354-1962

Ig.bienfamiliar@gmail.com

