¿Es OnlyFans Prostitución?

A petición del público, pero antes… Hablemos un poco de lo que es” OnlyFans”: Sabemos que es un servicio de suscripción de contenido con sede en Londres y que, los creadores de contenido pueden tener ingresos a partir de los usuarios suscritos a su perfil, los cuales se denominan «fans».

Aparte de las controversias que ha habido a nivel mundial, nuestro país no es la excepción. Figuras de República Dominicana al igual que figuras de otros países han utilizado el sitio web para explote del mismo, lo cual le da un beneficio como tal. Haciendo resalte que el contenido exclusivo de dicha plataforma no alberga solo el contenido sexual sino también otros tipos de contenidos en sentidos de exploración, terapeutas, músicos y otros creadores, los cuales llaman “contenidos de calidad”, Pero ¿Quién dice que el contenido sexual no es contenido de calidad?; aunque todo en exceso afecta, muchos solo lo ven como un acto de negociación.

Enfatizando un poco de los que están detrás de las pantallas en observación del contenido, sabemos también que nuestro pais es movido muchas veces por el morbo y la controversia más que todo… Y si hacemos señalación en el ámbito económico o en la educación, se tomaría como un método de desarrollo por causa de errores en el sistema, no tanto en el enfoque de dinero fácil, ya que muchos espectadores por algo consumen el contenido, ahí entraría “La doble moral de la Sociedad”, o “La falta de libertad de expresión, e incluso “El riesgo de negocio que otra persona opto por tomar”.

¿La Prostitución nunca dejara de existir?

En mi opinión cada persona siempre y cuando sepa lo que hace, puede hacer de su producto y venderlo como quiera, aunque dicho producto sea tal. En este caso, el OnlyFans no es prostitución, hay contenidos variados, lo cual en algunos proporcionan contenido sexual o mejor conocido como “Pornografía”, las cosas se llaman por su nombre, en caso de ejercer la prostitución fuera de, pues también se debería de respetar, ya que es un oficio muy antiguo que existe en registros históricos al siglo XVIII a.C. Porque de igual manera al igual que en otro oficio mostrándolo desde un punto más específico, debemos plasmar que todos nos vendemos en sentido de lo que sea que hagamos; vendedores de frutas, abogados, médicos, todo dependerá de la necesidad, de cierto modo queremos ser comprados, aunque en términos del explote en lo sexual, está a la elección de la persona en ser “El Producto” claro esta! , trae consecuencias ya que hay un cierto riego de que la salud mental sea afectada, prácticamente es el efecto secundario.

Consecuencias del contenido sexual “libre venta” en este sentido por el sitio web de OnlyFans, tiene muchos contras en la sociedad de hoy, ya que la educación sexual es deficiente; las adolescentes están a espera de solo convertirse en figuras sexuales por la alta demanda que tiene, y la obtención de dinero. Factor principal de dicho arrastre es el desequilibrio en el sistema educacional tanto en el hogar, como en las escuelas.

AUTORA: ANA YADDIRIS GENAO SANTOS

