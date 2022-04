El rol de ser mujer

“La humanidad siempre ha tenido miedo de las mujeres que vuelan; ya sea por brujas o por libres”. Jacub Rozalsky

Este pasado 8 de marzo estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer y durante este día se destaca sin cesar por todos los medios conocidos el “rol” “extraordinario y “super humano” de ser mujer, pareciera que, la sociedad y la mercadotecnia lo tienen muy claro y hasta nosotras llegamos a pensar que realmente correcto todo aquello que de nosotras se dice. En este día todos se unen para enaltecer lo que la sociedad relaciona (según los cánones establecidos) lo que debería representar la imagen de una mujer, mensajes tales como: “Felicidades mujer eres madre, eres esposa , eres amiga, eres hermana, eres trabajadora, eres poesía, eres una flor, eres cariñosa, eres sensible, eres una miel, tan llena de paciencia y tolerancia, eres quien perfuma el aire, resaltándose las cualidades o papeles que deben ser efectuados por todas las mujeres en los que se resalta como un himno el según se estima el mayor rol “ ser madres” : “ Existen tres consagraciones por las cuales la mujer es más importante que el hombre la gestación, la parición y el amamantamiento feliz 8 de marzo”, como si ser madre fuera el motivo principal de la conmemoración de esta fecha, a lo cual debo agregar que no es un don super humano y que tanto el hombre y la mujer tienen participación en la creación de seres humanos en igualdad de sacrificio y responsabilidad.

Pero ¿Qué es ser mujer? ¿Qué papel en verdad ella quiere jugar? aquel que le es impuesto desde pequeña o aquel en el que ella en libertad elige qué ser o no ser ¿Cómo quiere ser vista y cómo tal asumida? y ¿Debería ser conmemorado como tal se lleva celebrando este día? Ante tantos males y desigualdades que aun afectan a las mujeres de nuestra sociedad.

Aún se nos banaliza con estos mensajes, se nos considera seres de mente frágil, indirectamente, subestimando nuestras capacidades, tal es el caso, en el que la sociedad no perdona nuestros errores y resulta que las voces hacen un eco mayor si una mujer falla en alguna labor que compete a su sector profesional, principalmente si ocupa una posición en el Estado y está en el ojo público. La mujer es todo el tiempo juzgada y medida con una vara, pues, debe ser un ejemplo de rectitud y perfección en todas las áreas de sus vidas.

Y es que el 8 de marzo no está ahí para validar que somos madres o servidoras de la humanidad, el 8 de marzo está para que nos cuestionemos cuál sigue siendo nuestra lucha y conmemorar la trinchera librada por nuestras antepasadas, no para exaltar que somos un pote de miel o una flor sensible, pues, si bien esto forma parte de nuestra especie humana no son cualidades exclusivas de nosotras con las que se nos quiere siempre caracterizar, pues, porque no mejor resaltar la audacia y la tenacidad a la hora de ir tras nuestras metas. Por otra parte, también se nos sigue cargando la pesada responsabilidad de una vida familiar, casarnos es un deber que todas hemos de completar, es un task a cumplir y si no se logra se les siguen colocando nombres a su situación personal de soltería, cómo si viviéramos todavía en el siglo XVIII. El día Internacional de la Mujer debe recordarnos que hay trabajo pendiente por hacer, es recordar que podemos decidir con libertad qué hacer con nuestras vidas, sin tener que ser juzgadas moralmente por nuestras acciones, aunque tal vez estas sean divorciadas de lo que se espera.

En ese mismo tenor, es luchar porque exista igualdad de roles entre hombres y mujeres, es hacer prevalecer y cumplir los principios primordiales que componen nuestra Carta Magna y nuestro Código del Trabajo en los cuales se enuncia por encima de todo la igualdad y se llama a la no discriminación, temas que continúan siendo maquillados.

Nuestra Carta Magna enuncia en su Art. 39 inciso 4to lo que sigue: 4) “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género”; En el Código de Trabajo tenemos el Principio VII : “Sé prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del trabajador. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no están comprendidas en esta prohibición”.

Hay que pues llamar al análisis crítico o a un levantamiento estadístico para evidenciar si en verdad estos derechos están realmente siendo respetados así como evaluar la incidencia social que afecta generalmente a la mujer, ya que, muchos empleadores del sector privado y de las instituciones públicas no los cumplen, los cuales se toman prerrogativas y derechos de admisión basándose en preguntas inapropiadas para el género femenino, es ya costumbrista hacer preguntas de tipo personal más allá de hacer preguntas de tipo intelectual para coincidir si la persona a contratar es capaz para este cargo o empleo, sin embargo con los hombres no ocurre igual. Hace falta erradicar preguntas que son de tipo discriminatorio que influyen en la remuneración o en la empleabilidad de una mujer, tales como: Si es casada, si es soltera, si es madre, si es madre soltera, si es tal el caso, cuestionar con preguntas incomodas o si es divorciada hacer alusiones bromistas sobre el tema, son preguntas que extralimitan el motivo de una entrevista laboral, pienso que son cuestionantes que solo se hacen con el afán de discriminar a esta persona a la hora otorgarle el empleo o tomar en consideración el salario a pagar, es por tales motivos, que reitero ser mujer es una lucha continua por reivindicar nuestros derechos, hacernos valer y respetar por nuestros méritos y capacidades intelectuales.

Por Perla Rodríguez

