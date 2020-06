¿Cuál es la estrategia de Leonel Fernández?

Sabemos que tiene una alianza con el PRM-Abinader -que lo soltó en banda cuando diseñaron sus “encuestas” de sastrería-, que no toca, ni con el pétalo de una rosa, a Abinader y que tiene la misma consigna que el PRM: !Se van…!

Sin embargo, y a pesar de esa unidad de propósito -sacar al PLD del poder-, uno se pregunta: ¿cuál es la estrategia de Leonel?, pues, oyendo sus peroratas y consignas, parecería que su candidato es Luis Abinader (a pesar de “encuestas engañosas”), sino que alguien me explique cómo quiere lograr una segunda vuelta sin tocar a Abinader, que es una forma sutil de franquearlo; pero, al mismo tiempo, algo extraño-absurdo, le pide a los peledeístas que traicionen su partido en una hipotética segunda vuelta o balotaje cuando todas las encuestas, de sastrería o no, dicen que hay una polarización Gonzalo-Abinader….

De veras, no entiendo la estrategia (¿?) de Leonel y, por más que me la quiero explicar, solo llego a una conclusión: que el candidato de Leonel es Abinader…

De lo contrario, estaría hablando de que, si él no pasa al escenario, hipotético, de una segunda vuelta, esos pedeleistas (¡a los que él tanto apela!), dirigentes medios y de bases, podrían contar con él; pero no, en su estrategia-encono no cabe un “amor” de doble vía (¿será que nos cree suicidas?). Pero, ¿por qué no se plantea un acuerdo-pacto con su otrora partido? Quizás, infiero, porque la ultraderecha-trujillista, los izquierdistas-teóricos de derecha y los kamikazes que le acompañan no lo aceptarían. Tan sencillo.

Honestamente, creo, que el que ha perdido el “sentido de la historia” y de toda lógica política-electoral, con todo el respeto, es el expresidente: pues se plantea como el redentor de los peledeístas, pero no ataca, frontal, al verdugo-peligro que acecha al país: el PRM y algunos de sus candidatos congresuales de dudosa reputación o pedido en extradición por narcotráfico y “vínculos con el cártel de Sinaloa”.

Pero, además y desde la lógica o perspectiva política del PRM -de resultar ganador-: ¿A cuál político o liderazgo habría que desbaratar? ¿A Danilo Medina que no representa peligro político ya que no estará habilitado, o a Leonel Fernández que sí lo estará?

Se entiende que un liderazgo trate de sobrevivir a su peor momento; pero, cuando uno sabe que no tiene posibilidades y que, en esta coyuntura, no es opción de poder; debería plantearse pensar en el país y los malos augurios-peligros que les asechan disfrazados en un supuesto “Cambio” que, a corto plazo, podría llevarnos a un Estado fallido, y de allí a algo peor…

No creo que obviar el espejo -histórico-retrovisor- Jorge Blanco-Majluta (1986), sea un buen consejero. Aquellos versos-estribillos de Bécquer, resultaron un cadalso.

Por Francisco S. Cruz

