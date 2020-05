Covid19, elecciones y resultados

Científicos, especialistas no solo de EEUU sino de otras naciones del mundo advierten que el Covid19 llegó para quedarse por un gran tiempo y que el alejamiento y normas, reglas de convivencia han variado.

Ello lleva consigo muchas abstenciones del diario vivir e incluso proyecta en los países que están al borde de sus procesos electorales de una gran abstención electoral que incida en los resultados.

El Covid19 no cesa, no cede.

Realizar en medio de la pandemia de las Covid-19 elecciones es riesgoso y un tanto difícil.

La gente teme al contagio.

En nuestro país no existe un marco constitucional para extender el actual período de gobierno más allá del 16 de agosto.

La Junta Central Electoral (JCE) junto a los partidos políticos, ya se prepara para la implementación de un protocolo de seguridad sanitaria con el fin de garantizar la celebración del certamen electoral.

No obstante a ello, por más seguridad y protocolo la abstención electoral será evidente, pocos irán a votar.

Recordemos como referencia las pasadas elecciones municipales celebradas el pasado 15 de marzo, donde la abstención electoral fue de 51% a nivel nacional. Independientemente de que era menor el interés por ser unas elecciones municipales, la abstención fue demasiado alta.

Se creía que votaría un 60 por ciento, hubo una reducción de un 11 por ciento, casi 700,000 personas que sí iban a votar no lo hicieron.

Óiganlo bien, ahora las personas que declinaran serán por miles y miles, los de la clase media, alta y los envejecientes, enfermos se abstendrán.

El que tenga que trasladarse a otro municipio o región del país no lo hara.

La motivación tendrá que ser muy grande para esos ciudadanos acudir a las urnas, arriesgando sus vidas y las de sus familias.

Ustedes se imaginan una abstención de un 20 por ciento o más.

A ello tenemos que agregar que no será posible elecciones en el exterior porque esos países, EEUU y Europa, donde más de 595.000 mil dominicanos han sido empadronado, no permitirán movimientos de ciudadanos, mas cuando ellos mismos ya han prohibido juntadera de ciudadanos.

La situación apunta a beneficiar al oficialismo y sus candidatos, incluyendo su candidato presidencial Gonzalo Castillo.

Repito, el nivel de abstención será demasiado y beneficiará a los candidatos oficialistas…

En ese escenario, un PLD manejando a discreción todos los recursos del mundo, con prensa a su favor, con una franja de más de un 600 mil empleados públicos, miles de beneficiarios directos de los programas solidaridad y quédate en casa, recibiendo 5 mil pesos mensuales y 7 mil para los mayores de 60 años, cientos de raciones de comida que se reparte a diario en los barrios, evidente que Gonzalo Castillo será presidente.

Mas, es indiscutible que Gonzalo Castillo ha sido el mago que resuelve para los sectores marginados y medio de la sociedad dominicana en medio de esa pandemia, donde se le solicita, donde hay un auxilio, ahí está el candidato oficialista.

Si la oposición no busca nuevas estrategias y cambia de rumbo, es seguro que se impondrá en las elecciones presidenciales el PLD y aliados y su candidato Gonzalo Castillo.

Por Fernando Peña

Anuncios

Relacionado