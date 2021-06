Con la mafia no se hace tratos, eso es lección uno de “El Padrino 011”

No hubo fanfarria, no hubo filtraciones, no hubo ruedas de prensa ni declaraciones a la salida de un juzgado, pero en el día de ayer fue sometido oficialmente a la justicia por el delito de NARCOTRÁFICO el nombrado Miguel López alias Micky López, aquel super rico de la ciudad de La Vega, quien supuestamente era el cabecilla de una banda que incluye a dos de sus hijos, y a otros que son coacusados, en un expediente depositado por el ministerio publico ante un tribunal.

Lo de Micky López es un escándalo de grandes dimensiones que, a pesar del evidente esfuerzo que se ha realizado para ocultarlo en los periódicos de esta fecha (15 de junio del 2021), tendrá enormes repercusiones sobre el accionar del actual gobierno, porque ahora hablamos de la persona que prestaba su helicóptero para que el actual presidente Luis Abinader se desplazara por el país y es esposo de la diputada mas votada de la provincia De la Vega.

Con esta acusación ya son tres supuestas bandas de narcotraficantes de grueso calibre que han sido vinculadas judicialmente con el Partido Revolucionario Moderno, la primera en el sur del país y las otras dos en el centro, así que parece un tema que ¨pica y se extiende¨ a medida que avanzan investigaciones realizadas con el sigilo necesario, y las dificultades derivadas del avance contra estamentos delictivos enquistados en espacios definidos de poder, pues el dedo acusador se devolverá contra los que recibieron las ¨donaciones¨de campaña de estos grupos.

Ya son dos los diputados mas votados del PRM en el centro geográfico de la República Dominicana, que supuestamente tienen relación con el narcotráfico, para nosotros son inocentes hasta que un tribunal decida lo contrario en una sentencia firma, se trata del diputado de Santiago Miguel Gutiérrez, quien esta preso en Miami; y la diputada Rosa Amalia Pilarte, quien es esposa de Micky López y es mencionada en el expediente original por el que fue apresado su esposo.

En algún momento el PRM en forma oficial, tendrá que transparentar frente a la opinión pública, cual era el papel que jugaban personajes como Yamil Abreu, ya extraditado a Estados Unidos, uno de los financiadores principales de la campaña del partido oficial en el sur del país y señalado como una de las cabezas del cartel de Sinaloa en toda el área del Caribe, definitivamente un personaje siniestro del narcotráfico internacional.

Y ademas cuáles eran los compromisos que adquirieron al admitir ¨dineros calientes¨ dentro de su campaña, en caso de que confiesen llegando a un acuerdo con los fiscales estadounidenses, los integrantes de la supuesta banda de narcotraficantes que encabezaba el diputado Miguel Gutiérrez, que algunos ya dicen que esta cantando hasta ¨Claro de Luna¨ en la prisión donde esta recluido, sin mas todos los que estaban en el país corrieron a entregarse a la DEA.

Pero ahora a esto su suma el señor Miguel López alias Micky, quien no solo esta en su casa libre bajo fianza y mostrando su riqueza y poderío a toda la ciudad donde vive, sino que también bajo su techo habitan una diputada del Congreso de la República, Rosa Amalia Pilarte, que es su esposa y pudo también hacer elegir con su poder económico a su hijo, Miguel López Pilarte, como regidor de la alcaldía del municipio de La Vega.

Decimos que existen compromisos del PRM y algunos de sus dirigentes mas importantes con estos grupos del crimen organizado, si es que se demuestra su culpabilidad, pues nadie haría tanto esfuerzo económico y exposición publica sin esperar algo a cambio.

Eso se aprende de leer uno de los clásicos de la historia de la mafia, ¨El Padrino¨ del genial Mario Puzzo, la historia de Don Vito Corleone, quien escapó de la muerte en Sicilia hasta convertirse en la cabeza del crimen organizado en la ciudad de Nueva York, nos enseña una lección de una gran profundidad que al parecer nunca leyeron los dirigentes del partido de gobierno, y si lo hicieron no entendieron la enseñanza.

Después que el dueño de una funeraria llamado Bonasera le explica a Don Vito Corleone el tipo de justicia que quiere en contra de los que humillaron a su hija, y se burlaron de el y su familia al obtener una sentencia suspendida de cárcel en los tribunales de Nueva York, este le responde de la manera siguiente:

¨Bonasera, Bonasera….¿qué he hecho yo para que me trates con tan poco respeto?: Si hubieras mantenido mi amistad los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces, porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos yo los convierto en mis enemigos y a eso le temen¨.

Bonasera entiende el mensaje y cumple la tradición mafiosa: se arrodilla frente a Corleone, agacha la cabeza y le besa el anillo, esta liturgia es gráfica y de compromiso, lo llama por primera vez en su vida ¨Padrino¨.

¨¿Amigos, Padrino?¨…pregunta Bonasera

Corleone le contesta en italiano: ¨Prego¨

Y continua: ¨Bien. Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entones amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija¨ (que es un día en que ningún italiano que se respeta negaría un favor).

SIMPLEMENTE, Y COMO COROLARIO: ¿QUE LE PROMETIERON DESDE AL PRM A ESTOS GRUPOS HOY ACUSADOS DE NARCOTRAFICANTES COMO DEVOLUCIÓN DE LOS FAVORES ECONOMICOS DE CAMPAÑA?.

Con la mafia no se hace tratos, eso es ¨El Padrino¨ 011.

Por Humberto Salazar

Relacionado