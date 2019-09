¡A 24 días! Gonzalo se parará feo pero de que la batea duro no hay dudas

O cual de los fanáticos dominicanos no se acuerda de como se paraba Julio Franco a batear, para algo le sirvió pues estuvo jugando en grandes ligas hasta después de los 45 años de edad, quien colgaba el bate por encima de su cabeza y juntaba las rodillas de forma que nadie pensaba que le iba a dar a la pelota, sin embargo ganó 5 bates de plata en y jugó hasta que quiso el la gran carpa del beisbol.

Pues a los leonelistas ahora les ha cogido con intentar minimizar a Gonzalo Castillo como candidato, usando el argumento de que no tiene experiencia de estado, que no conoce de temas económicos, que se equivoca hablando o que su propuesta es seguir las políticas de Danilo Medina son erradas cuando todas las encuestas afirman que la valoración positiva del actual presidente sobrepasa el 60% y por algo será.

Lo que el grupito de tuiteros dedicados a la vagancia no quieren admitir, es que quizás Gonzalo no sea el dilectante que es Leonel, no tenga la sabiduría enciclopedica de un Joaquín Balaguer o la forma didáctica en que Juan Bosch enseñaba a sus discípulos temas escabrosos sobre economía o política, pero de que se podría parar feo en el home y la batea esta harto mas que demostrado.

Hace mucho tiempo un amigo empresario me dijo que según su criterio para poder hablar de aspectos económicos prácticos lo primero que habría que preguntarle a alguien es si había alguna vez en su pagado una nómina, y la verdad es que solo los que hemos tenido la obligación de pagar a empleados algunas vez los días 15 y los 30 conocemos la responsabilidad que se adquiere al tener que manejar una empresa por mas pequeña que sea.

Y en el caso de Gonzalo el solo tener que venir de una de las muchas familias pobre del país, somos miles los profesionales que salimos de las aulas universitarias con una mano delante y otra detrás a hacer carrera en los inicios de nuestros proceso de democratización de la economía dominicana, ya es un aval de que este profesional de mediana edad por lo menos tiene talento para manejar una empresa y hacerla crecer, lo que demuestra sus condiciones gerenciales y de administración.

Pero no solo eso, también los leonelistas se han dedicado a criticar o cuestionar su pertenencia al Partido de la Liberación Dominicana, como si esto fuera un condición sin la cual no (sine qua non) se puede aspirar a la presidencia de la República por esa organización política, olvidándose que de todos los que fueron fundadores de esa organización política y le cargaban el maletín a Juan Bosch, NINGUNO llegó siquiera a competir seriamente por la presidencia.

Y para colmo les respondieron con varias fotos de Gonzalo con pinta de ¨carajito¨ al lado del fundador del PLD en alguna reunión hace mas de 40 años en algunos lugares del país, y con una gorra viejísima de esas que usaban los peledeístas cuando ni siquiera soñaban con ascender al gobierno y convertirse en el partido mayoritario del país, una respuesta lo mas adecuada al espíritu excluyendo que aun corre por las venas de algunos dirigentes morados, que se olvidan que su masificación es fruto del desbande de los reformistas después de la muerte de su líder.

Ahora para ser candidato a la presidencia parece que hay que ser un tribuno de la época antigua, ese parece es el criterio por donde se mide la capacidad de las personas, todo según el criterio de los leonelistas, cuando en la República Dominicana que se recuerde solo existió una persona con el perfil, el conocimiento y el histrionismo necesarios para ser denominado uno de los mas grandes tribunos de toda América Latina y su nombre es Joaquín Balaguer.

Al que tenga dudas, que piense en algún discurso memorable de los que han ocupado en solio presidencial o han sido políticos destacados en los últimos 50 años; Juan Bosch en sus discursos era un profesor dando clases, Jose Francisco Peña Gomez era un agitador de masas, Antonio Guzmán, Jorge Blanco e Hipolito Mejía no pueden competir en este grupo o que alguien diga un discurso memorable y extraordinario de Leonel Fernandez o Danilo Medina, es que Balaguer es el único fuera de serie.

Entonces eso de que hay que hablar bonito, aunque sea con consignas de hace mas de 20 años cual es el caso de Leonel, para nada tiene que ver con la política moderna, donde se piden mas resultados que promesas, se plantean soluciones con palabras simples a problemas complejos y donde lo que llama la atención son las cifras económicas que necesariamente tienen que estar alineadas con la percepción de la población.

Y es que las palabras se las lleva el viento y solo quedan los hechos, los políticos modernos no tienen que ser tribunos o creadores de fantasías con palabras rebuscadas, nunca mas que ahora se cumplen las advertencias que hizo Jesús cuando hablaba de los falsos profetas hace ya mas de 2 mi años.

Cuando hablaba de los frutos que dan los arboles decía El Salvador del mundo: ¨todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos…..así que por sus frutos lo conoceréis¨.

Parece que se les olvida a los leonelistas que cuestionan la capacidad de Gonzalo, que este tiene ya frutos que mostrar de su paso por el gobierno, cuando fue durante 7 años ministro de Obras Publicas y su profesión no es ser ingeniero, pero ademas que durante todo este tiempo ha sido el funcionario mejor valorado de un gobierno que, como el de Danilo; mantiene una valoración positiva de mas del 60% llegando casi al final de su gestión.

Hace unos días en un almuerzo con el embajador del Perú en Corea, este me hablaba de lo maravillado y sorprendido que estaba, visitó la República Dominicana hace dos meses; de la calidad de carreteras que tenemos en el país y del operativo de seguridad y ayuda permiten que tiene los automovilistas en las vías de comunicación con la presencia cada cierta distancia de vehículos dispuestos a socorrer a quienes lo necesiten.

Esta idea de la seguridad vial, creación de la presente administración de Obras Publicas, es una de los puntos luminosos de la actual gestiono de gobierno, que vio también donde quiera que hubo la necesidad de reparación o reconstrucción de infraestructuras de urgencia en los últimos 7 años, a Gonzalo Castillo con su camisa manga corta personalmente tratando de resolver los problemas.

Entonces es poco lo que se puede cuestionar del conocimiento gerencial, la capacidad de liderazgo, el compromiso con el trabajo y los niveles de responsabilidad que tiene Gonzalo Castillo cuando asume una labor, ya que lo ha demostrado tanto en el sector publico como el privado, por algo pudo construir empresas exitosas por temas en la República Dominicana y ha sido un funcionario publico reconocido por toda la sociedad por su eficiencia, transparencia y don de gente.

Ahora, si hay alguna duda de su capacidad política y carisma demostrado, solo habría que preguntarle a los demás candidatos danilistas el porque fue capaz de ganarles todas las encuestas en solo tres semanas de campaña, la verdad es que de la nada, porque no era candidato, surgió su nombre por decisión personal, y con actividades relámpago parece haber cegado a los demás y le ganó a personas cuyo aval era tener 40 años como militantes del PLD, algo que parece importar poco ya.

Y si es verdad como dicen los leonelistas que se para feo en la caja de bateo, parece que la batea duro porque tiene a Leonel cogiendo lucha y hablando agresivamente, algo que no ha sido muy común en el, y es que pareciera que Gonzalo lo ha alcanzado en un santiamén y se encamina a realizar la hazaña, que pocos tenían en sus cálculos, de ganarle las primarias del próximo 06 de octubre.

A 24 días para las primarias abiertas, Gonzalo Castillo comenzó a agotar su turno al bate, parece que se para feo, eso dicen los leonelistas, solo que podría estarse encaminando a darles ¨el palo de la gata¨, y eso los tiene tan preocupados que solo hablan del candidato que representa la corriente danilista.