Realidad del Turismo en República Dominicana

La República Dominicana, ofrece al turista una variada oferta de atractivos turísticos tales como (playas,montañas,centro histórico Ciudad Colonial,entres otros), que la convierten en uno de los destinos más completos del caribe . Pero más allá de su belleza y su clima, está la hospitalidad y alegría de su gente que es lo que hace que el turista repita su visita.

Los lamentables hechos ocurridos a extranjeros en los últimos meses, han trascendido de manera internacional a través de los medios de comunicación, por algo que pareciera ser una campaña de desacreditación, alegando que RD es un destino poco seguro ,lo que sin lugar ha duda podría reducir el número de turistas que visitarían el país este año.

Hechos aislados de violencia ocurren en todas partes del mundo y me atrevería a decir que son más extremistas en países desarrollados, que aunque ocurren pocas veces, afectan a grandes multitudes de personas Inocentes (atentados,matanzas…).

Vamos a crear conciencia, y cómo dominicanos no nos hagamos eco de esta campaña que pone en juego la economía del país , ya que gran parte del producto interno bruto (PIB) proviene del sector turístico . Y no quiero ser exagerada pero la realidad es que si no vienen turistas quebrarán y cerrarán grandes hoteles , lo que trae consigo una alta tasa de desempleo que a su vez podría incrementar el nivel de delincuencia .

Seamos promotores de los aspectos positivos, no solo de nuestro país sino de todo aquel que su economía dependa en gran parte del turismo.