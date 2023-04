¿Qué dice Gallup? (Capítulo 1)

Es común el hecho de que todos los estudios de campo presentan un nivel considerable de resistencia, más aún cuando los resultados no son beneficiosos para nosotros, pero si algo debe ser cierto y entendible en el razonamiento común, es el hecho de que todo los estudios deben ser tomados como referencia y ser objeto de análisis.

El lunes 10 de abril del presente año 2023, la reconocida firma encuestadora Gallup en un acuerdo con el grupo RCC Midia, hace público un estudio de investigación, el cual ha venido a trastornar el sueño de muchos actores políticos y en particular, a desvelar el deterioro de un partido que hasta hace poco fue por más de 2 décadas la fuerza política de mayor importancia a nivel nacional. La misma, contiene una serie de elementos que a mi juicio, es necesario analizar, ya que tocan muy de cerca la realidad de nuestra sociedad.

En este entiendo señalar varios puntos dignos de tomar en cuenta:

Perfil de los encuestados

Uno de los puntos a observar es el hecho del bajo nivel de evaluación en la zona rural, representado solo por un 18% de los evaluados, y esto puede dejar de lado una opinión de una clase que por años ha presentado alto grado de vulnerabilidad.

Otro caso que llama mucho la atención es el porcentaje de la formación académica de los encuestados las cuales son; 66.2% Educación Básica, 31.3% educación superior y el muy notable 2.5% ninguna educación, lo que si hacemos una sintetización de los datos obtendremos que el 97.5 de los encuestados presenta algún nivel de formación, hecho que reservandonos el margen de error que puede haber en la encuesta, en mi caso particular me llena de satisfacción saber que de alguna manera el acceso a la educación en nuestro país ha percibido gran efecto, y con ello el cierre de la brecha educativa, cosa que aunque en mucha menor cuantía se puede observar en el comportamiento presentado por la sociedad y muy especial en los días festivos los cuales por décadas dejan un alto número de incidentes tanto violentos como bochornosos y develando la gran necesidad de que cada día lucharemos por la formación en nuestro país.

Existen otros dos elementos importantes a evaluar en el perfil de los encuestados, uno de ellos es el nivel de ingreso presentado por los encuestados, según Gallup y sintetizando los datos en esta sección, el 41.8% de los encuestados perciben un ingreso superior a los 18,150 pesos, frente a un 34.6% que dice su ingreso ser menor a 18 mil pesos, aunque en la evaluación un 23.6% de los encuestados no sabe o no responde, lo datos antes mencionados, los datos muestran el aún muy bajo ingreso que tiene nuestra sociedad ya que el precio de la canasta básica en nuestro país, en diciembre de 2022, es 43,210.73, lo que significa que la mayoría de dominicanos apenas cuenta con el 42% del valor de lo que representa su canasta básica, muestra que el poder adquisitivo de los dominicanos aún lo mantiene luchando para llegar a final de mes.

El otro punto a eevaluar último de este capítulo es la Religión, ya que los datos nos dice que el 36.3% de los dominicanos dice no tener ninguna religión o no interesarles pertenecer a alguna, este dato discrepa bastante de nuestro historico religioso en torno al cristianismo y en especial la religión Católica, los cual hace bastante contraste a lo que mediáticamente se percibe de nuestra sociedad y en cierto modo profesa el dominicano y muestra el gran efecto del libre acceso a la información que tenemos y que nos abre paso a aceptar o interpretar quizás otros tipos de creencias y o la no creencia en religión alguna.

