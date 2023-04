¿Qué dice Gallup? (Capítulo 2)

En este segundo capítulo, abordaremos lo que en la introducción del capítulo pasado nombraba como un hecho lamentable y trágico para el sistema político, ya que por tantos años esta fue una organización que funcionó como una gran herramienta para la democracia, más aún porque así fue concebida por su fundador el profesor Juan Bosch, quien a mi juicio es la figura más trascendental de la historia dominicana, tanto por su capacidad intelectual como por su aporte a la democracia y al sistema político, el cual si lo observamos detenidamente en todos sus actores podemos apreciar el sentimiento y la admiración por el profesor Bosch, el cual, incluso hoy en día, su legado literario sigue siendo un referente en las universidades más importantes del mundo.

Me refiero al Partido de la Liberación Dominicana, no solo como un simple analista, ya que toda mi vida hasta hace pocos meses, fue el partido en el cual me formé ideológica y políticamente, aunque cabe resaltar que tristemente puede que siga siendo una gran maquinaria política, pero su ideología está destruida.

La estrategia de «suma cero»

En las pasadas elecciones de julio del año 2020, el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo como resultado del conteo de los votos un 32.97%, sumando sus aliados alcanzó un 37.46%, hecho que por consecuencia los llevó a salir del tren gubernamental, donde por 16 años consecutivos fueron los responsables de los destinos del país, sumado al hecho de que el gran colaborador para su derrota fuese el expresidente del partido y de la república, el Dr. Leonel Fernández.

Luego de esto, el PLD ha estado enfrentando un sin número de situaciones que ponen en tela de juicio lo que el profesor Bosch proyectó que debía significar este partido en su paso por el poder. Escándalos judiciales en torno a la figura de su presidente, hasta el punto de la detención de sus hermanos y su jefe de seguridad, las masivas renuncias de sus miembros y el inesperado golpe luego de su proceso de consulta celebrado el pasado 16 de octubre del 2022, con la salida de sus filas del exsenador y miembro del comité político, el Dr. Julio César Valentín, claramente por maltratos y desconsideraciones del actual candidato de esa organización, lo que agudizó la hemorragia de forma tal que ya no se estima cuán grande pueda ser el deterioro de ese partido. Sumado a todo esto, los recientes casos de corrupción en su contra.

En todo este trayecto y en la lucha por retornar de nuevo a la casa grande de la Av. México con Dr Delgado, se ha venido coqueteando con una alianza política entre el PLD y la FP. Este último partido, que desde el año 2019 ha encabezado los afanes de sustraer toda la militancia del que se presume sería su aliado principal en los próximos comicios.

Esto es lo que le podemos denominar la estrategia «suma cero», debido a que en esta encuesta presentada por la firma encuestadora Gallup Dominicana, aquel 37.

