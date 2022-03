Me angustia la guerra….

La guerra que destroza

vidas humanas, la más espantosa;

Me indigna la guerra de vulgares calumnias;

La guerra que manipula los pueblos… Montado en su ola lo transforma en desecho arrojándolos a la orilla del mar;

Me duele la guerra,

La guerra premeditada por los amos del dolor;

Aquellos, que asesinan mariposas, cuando éstas apenas empiezan a volar;

Me da rebeldía la guerra, encubridora de fosas comunes, donde se incineran restos mortales, borrando las huellas de la aflicción;

Me destroza la guerra de la hipocresía, la simulación…

La guerra que daña la existencia del ser, que multiplica el dolor y quiebra el sosiego de los indefensos;

Me duele la guerra que avasalla los pueblos;

La guerra que indiscriminadamente, bombardea ciudades dejando un lastre de dolor;

Me entristece la guerra de los refugiados, con el infortunio de servir de escudo de la muerte;

Me duele la guerra donde niñas, niños, mujeres y ancianos sobreviven en sótanos, para que los proyectiles no quiebren sus derecho a soñar;

Rabia causa el silencio, de los que callan cuando la guerra no impacta su nación;

Aquellos genios del mal, que lo saben todo, pero ignoran el dolor de quien consideran su rival;

Me duele la infamia noticiosa, la que fabrica la guerra y te lleva a pelear con quien tu nunca has visto, pero te lo pintan como tu enemigo fundamental;

Enfurece la guerra de los gobernantes que someten a sus pueblos a la destrucción;

Expresa lo que sientes. “Solo le pido a Dios, que no me deje ser indiferente”. Me duele la guerra. ¿Cuándo va a parar?

Por José Manuel Castillo Betances

