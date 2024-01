Ley 01-24 y responsabilidad de los legisladores

En ocasiones nos dejamos llevar de las olas de “indignación” que muchas veces surgen no solo en redes sociales y otros medios, sino, que adoptamos ciertos discursos sin ir más allá de lo que se ve, escucha o siente en el momento.

Si vamos a hablar de la Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia (Ley 01-24), de forma responsable quiero mencionar varios puntos que muchos olvidan.

Lo primero es que cada legislador tiene la obligación de leer, estudiar cada proyecto de ley, resolución, modificación, etc., que llega al Congreso o Senado. Al mismo tiempo que está obligado a proteger los derechos de los ciudadanos.

Se ha hecho costumbre, que siempre se dejen para último muchos puntos, para entonces descargar ciertas responsabilidades sobre un grupo específico, y no debe ser así. Este proyecto (del cual se lleva hablando aproximadamente un año o más), se discutió en el Congreso de la República por buen tiempo, sin que se diera la voz de alerta sobre los aspectos que colocaban en el abismo derechos de los dominicanos, sin que, al parecer, en ese lapso de tiempo, importara absolutamente a nadie.

Segundo; para este proyecto de ley ser aprobado en la Segunda Legislatura Ordinaria 2023 (29 de diciembre de 2023), en la sesión extraordinaria no. 00035, contó con la votación de todos los partidos con representación allí.

Solo el diputado Juan Rodríguez -al cual de paso felicito-, fue el ÚNICO en votar “No”. Otros simplemente no votaron (10 en específico), siendo cómplices por omisión. El papel de un legislador no es ir a la cámara de diputados o al senado a no votar, sino a decir “SÍ” o “No” y de paso decirle al pueblo lo que está sucediendo y levantar su voz. ¿Por qué después, si tuvieron tanto tiempo para discutir y levantarse en conjunto?

Tercero: se creó una comisión especial para estudiar con detalles este proyecto, el cual estaba integrado por: Dionis Sánchez Carrasco (FP- presidía comisión), Milcíades Franjul (PRM), Melania Salvador de Jiménez (PRM), Virgilio Cedano (FP), Alexis Victoria Yeb (PRM), José Del Castillo Saviñón (PLD), Ginnette Bournigal de Jiménez (PRM), Ramón Rogelio Genao (PRSC), y Faride Virginia Raful (PRM). Al parecer, tampoco a ninguno de estos senadores les llamó la atención este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, como tampoco las violaciones de derechos plasmados allí.

Cuarto: Es importante recordarle a la ciudadanía, legisladores, empresarios, medios y partidos, que no es el primer intento de violación de derechos a través de una ley que pone en riesgo la libertad de expresión entre otros derechos, ya que anteriormente se habían depositado proyectos que coartaban a los ciudadanos de muchas formas y que algunos de los puntos establecidos en la ley 01-24, son resúmenes breves de otros de esos proyectos, pero, que debido a que no afectaba ciertos intereses particulares, varios sectores nunca levantaron su voz.

Todo lo contrario en esta ocasión, que toca tantas fibras sensibles, de tantos, que esta vez sí se unificaron nuestras voces. Entre esos proyectos podemos mencionar los siguientes:

1. Ley Orgánica que Regula el Ejercicio del Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen (Ley Mordaza), autoría de la Senadora Melania Salvador.

2. Proyecto de Ciberseguridad-depositado por el Presidente de la República, Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona

3. Proyecto de regulación de “aglomeraciones” en eventos masivos, autoría del Senador Santiago Zorrilla (aprobada recientemente por el Senado)

4. Proyecto de Ley que Garantiza a la Persona el Derecho a Réplica y Rectificaciones ante Informaciones Falsas o Inexactas Difundidas en su Contra en los Medios de Comunicación, autoría de la Diputada Lourdes Aybar Serulle.

Pero, la ley fue promulgada. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, si pensamos en las posibilidades de salir de esta situación, podríamos mencionar varias opciones que debemos evaluar muy bien al momento de “exigirlas”. Entre ellas, las siguientes:

1. Derogarla: aunque considerando las últimas declaraciones del Presidente Luis Abinader con respecto a este tema, entiendo que no es una posibilidad a estudiar de su parte y equipo.

2. Declararla Inconstitucional: Este proceso que de por sí es largo, podría llevarnos años obtener una sentencia.

3. Enviar una Enmienda: esto permitiría suprimir y/o corregir los artículos que se encuentren en dicha ley, que vulneren derechos.

Lo cierto es que necesitamos una solución urgente, que más allá de bombardear con ciertas críticas, necesitamos dar un mensaje claro, no solo al Presidente de la República o al Ejecutivo, sino a todos los legisladores que fueron cómplices de este macabro proyecto que hoy es ley. Todos deben saber que hay un pueblo dispuesto a levantarse si nueva vez optan por violentar derechos, tal como ya lo hicieron meses atrás.

Todos ellos deben saber que los estamos observando y que pasaremos factura a lo largo de la historia. Que sin importar que todos aquellos que votaron a favor vengan a ofrecer sus discursos de “legisladores preocupados”, tenemos bien claro quiénes han sido los responsables del daño que pretenden causarnos.

No importan los partidos, no importan los colores, no importan los nombres, lo que realmente importa es el pueblo dominicano y es por él que lucharemos hasta el final de nuestros días. Por nuestros derechos, por nuestra nación.

Necesitamos con urgencia una solución.

Y recordemos aquella frase de Winston Churchill: “Si estás atravesando un infierno, sigue andando”. Sigamos andando dominicanos. ¡Lo lograremos!

Por Priyanka Rodriguez