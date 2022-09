El número 1 le queda muy grande Señor Claude Joseph

Cuando se trata de soberanía y seguridad nacional, el pulso no debe temblar, sin importar qué decisiones haya que tomar y cuántos enemigos podríamos ganar. Al final, todo aquel que ponga en riesgo nuestra paz como sociedad, ya es un enemigo.

La Constitución dominicana es muy clara cuando establece en su artículo 128, literal primero, incisos f, i, k y l, lo siguiente:

f) Tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la Nación, en caso de ataque armado actual o inminente por parte de nación extranjera o poderes externos, debiendo informar al Congreso Nacional sobre las disposiciones adoptadas y solicitar la declaratoria de Estado de Defensa si fuere procedente; i) Disponer, con arreglo a la ley, todo lo relativo a las zonas aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, militares, y policiales en materia de seguridad nacional, con los estudios previos realizados por los ministerios y sus dependencias administrativas; k) Hacer arrestar o expulsar, conforme a la ley, a los extranjeros cuyas actividades fueren o pudieren ser perjudiciales al orden público o la seguridad nacional; l) Prohibir, cuando resulte conveniente al interés público, la entrada de extranjeros al territorio nacional.

Asimismo, la Ley 285-04 en su artículo 15 indica que: “No serán admitidos en el territorio nacional los extranjeros comprendidos en algunos de los siguientes impedimentos”:

Literal 6. Estar cumpliendo o hallarse procesado por delitos comunes tipificados con carácter criminal en nuestro ordenamiento jurídico.

Literal 7. Tener antecedentes penales, excepto que los mismos no denoten en su autor una peligrosidad tal que haga inadecuada su incorporación a la sociedad dominicana. A tales efectos se valorará la naturaleza de los delitos cometidos, la condena aplicada, su reincidencia y si la pena o acción penal se encuentra extinguida.

Literal 8. Formar parte de cualquier asociación u organización terrorista que promueva la destrucción violenta del régimen democrático, suprimir los derechos e instituciones consagrados en la Constitución de la República y/o que fomente por cualquier medio doctrinas que atenten contra el orden y seguridad del Estado y del ciudadano, así como la estabilidad del gobierno y el orden social.

En ese sentido, es importante resaltar que la medida adoptada por el Presidente Luis Abinader en comunicado número 22018, enviado al Director General de Migración, el señor Venancio Alcántara, donde prohíbe la entrada a nuestro territorio al señor Claude Joseph y 12 personas más, ciudadanos haitianos que encabezan diversas bandas armadas y que representan grave amenaza para nuestro país, ha sido una medida objetiva y constitucional, que busca salvaguardar nuestra seguridad nacional y que por lo tanto debería ser apoyada y aplaudida por todos los dominicanos que bien conocen la grave situación de peligro que vivimos actualmente con respecto a Haití.

Sin embargo, la declaración de Claude Joseph en referencia a esta medida no me sorprende en lo absoluto. Cuando se trata de nuestro país, su comportamiento ha sido irrespetuoso y muy poco diplomático. Al parecer el único tema que le mantiene en palestra es atacar a nuestro país, cuando su prioridad cómo dirigente político haitiano y además, exfuncionario del gobierno, debería ser no descansar hasta que sea aclarado el magnicidio del extinto Presidente Juvenal Moise y los culpables sean castigados.

Para colmo, se atreve a nombrarse el “enemigo número 1”. ¡Válgame Dios! Otra afrenta. El número 1 le queda demasiado grande. Lamento informarle que ya tenemos nuestros números 1 (sí, son muchos), y son precisamente los dominicanos que han hecho de nuestro país una miseria, aquellos que pensando en sus intereses particulares traicionan abiertamente nuestra gran Patria y son capaces, en complicidad de potencias, organismos internacionales e irrespetuosos como usted, de atentar contra nuestra soberanía y seguridad nacional.

Claro, es entendible que debe utilizar argumentos como ese para mantener en euforia a miles de haitianos que todavía creen en negociantes como usted, servil de los organismos que tanto crítica y que en sus años en política no ha hecho absolutamente nada por sus compatriotas.

Su esfuerzo, más que atacarnos, debería ser procurar la solución de un Haití sin esperanzas, que merece mejor vida, donde sus habitantes puedan recorrer sin miedo sus calles, donde los niños puedan asistir sin temor a ser violados o asesinados a sus escuelas, donde los jóvenes puedan ir a la universidad y tener un trabajo digno y las embarazadas puedan contar con maternidades adecuadas para traer al mundo a sus futuras generaciones, que merecen al igual que todos sus ciudadanos, ser documentados y no llevar el título de apátrida que les impone su propio Estado. Ese debería ser su rol, pero esas noticias no causan el enojo y rebeldía en esos grupos que no conocen las verdaderas intenciones de gente como usted, que apuestan al caos masivo, porque de eso se sustentan. Desde su visita como Canciller de Haití en noviembre de 2020 a nuestro país, cuando osó realizar declaraciones muy desacertadas en contra de nuestro Presidente y nuestro país por no conseguir lo que se proponía, tal “niñito malcriado al cual le niegan una paleta”, debió tomarse las medidas necesarias para poner en alerta a nuestros cuerpos de seguridad.

Pero veamos algunos acontecimientos desarrollados por Claude Joseph en los últimos dos años:

29 de noviembre de 2020: Llega al país acompañado de una amplia comitiva de funcionarios de la cancillería haitiana, para agotar una apretada agenda de trabajo, que incluía reuniones con el Presidente Luis Abinader, el Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, el señor Roberto Álvarez, reunión con la diáspora haitiana en territorio dominicano, visitas a su embajada y consulados, entre otras.

15 de junio 2021: Con respecto al desvío del rio Masacre por parte de haitianos y la reacción oportuna del gobierno dominicano, Joseph en comunicación dirigida a Canciller dominicano y a través de su cuenta de twitter, indica: “el Estado haitiano no tiene por qué suspender o detener un proyecto que acometa bajo mandato de un gobierno extranjero”, indicó además, “contrario a lo que sugieren los dominicanos, este sistema de riego no constituye un desvío del rumbo del agua del río, y por lo tanto no tiene impacto en la vertiente dominicana”.

05 de julio de 2021: Dr. Ariel Henry (ex funcionario del gobierno de Martelly, 2011-2016) fue designado como Primer Ministro de Haití. Previamente había ocupado diversos cargos en el Estado.

07 de julio de 2021: Asesinan en su residencia al Presidente Juvenel Moise.

20 de julio de 2021: Luego de varios desacuerdos, dimite Claude Joseph para dar paso al Primer Ministro Ariel Henry, designado previamente por el Presidente Juvenel Moise.

20 de noviembre 2021: Joseph es destituido como Canciller de Haití por el Primer Ministro Ariel Henry.

25 de mayo de 2022: Joseph cataloga los operativos migratorios llevados a cabo por la Dirección General de Migración como “racismo sistemático y antihaitianismo” e indica que es “inaceptable”. Además, aprovechó la ocasión para hacer llamado a Comunidad Internacional, para que prestaran atención a lo que catalogaba como “violación a los derechos humanos” de los inmigrantes haitianos en nuestro país.

11 de junio de 2022: Tilda de “hipócrita al Presidente Abinader y postea en su cuenta de twitter lo siguiente: “Este es un hombre que no cumple su promesa a nivel nacional en muchos temas, pero cree que puede usar a Haití como su último recurso para complacer a los ultranacionalistas de su país y ganar votos”.

23 de agosto 2022: Joseph felicita al Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, Pavel Isa, por declaraciones ofrecidas, donde expresaba: “Creo que es contra los haitianos, por negros y por pobres, hay un profundo racismo en esta sociedad que está cultivado desde Trujillo y hay un profundo anti-haitianismo, que nuestro propio sistema educativo reproduce, hay un discurso inflamatorio que apunta en una línea racista y hay sectores que están apostando a eso, bajemos el tono y sentémonos a discutir”, a lo que Claude Joseph respondió a través de su cuenta de twitter: “Todas mis felicitaciones al Prof.@IsaPavel, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, quien tuvo, como yo, la valentía de denunciar el racismo sistémico y el anti-haitianismo en República Dominicana”

25 de agosto de 2022: Llama a los haitianos a movilizarse en contra del Primer Ministro Ariel Henry, acusándolo de no accionar en contra de las bandas criminales de Haití, la ola de violencia y secuestros.

31 de agosto de 2022: Entre otros comentarios, publicó en su cuenta de twitter que, de llegar a presidir Haití, “los racistas y la extrema derecha” dominicana, la cual definió como hegemónica y dominadora, tienen motivos para tener miedo, ya que, si llega a ser presidente, Haití no será “el patio trasero” de República Dominicana.

08 de septiembre de 2022: Joseph dice recibir con “honor” medida del Presidente Luis Abinader, que impide su entrada al país, posteando en su cuenta: “El presidente Luis Abinader me prohibió la entrada a República Dominicana. Me cataloga como el enemigo número 1 de los racistas dominicanos. No es una sanción. Es un honor. Lo recibí a nombre del padre Desalin, Tousen y Kristóf. Seguiremos luchando por construir el país en el ámbito de su historia”.

Tal parece que el político con aires de grandeza ha descubierto que tanto twitter, como diversos medios dominicanos han sido sus aliados ideales al momento de su proyección, basada exclusivamente en ataques hacia la República Dominicana (que son más que evidentes en gran parte de sus declaraciones), ya que, de no ser así, hoy nadie le recordaría, más que por los diversos comentarios en su contra a raíz del magnicidio del Presidente Moise.

Dominicanos, nuestra Patria nos necesita unidos más que nunca. Celebremos esta medida emitida por el Presidente Luis Abinader, y de paso, aboguemos porque también todos los Organismos Internacionales que hoy se encuentran en nuestro país, tomando incluso decisiones en diversas instituciones nuestras, sean expulsados a la brevedad posible.

Que jamás se olvide la oportuna frase del fundador de nuestra nación, Juan Pablo Duarte: “El gobierno debe mostrarse justo y enérgico…o no tendremos Patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional”.

“DIOS, PATRIA Y LEBRTAD”

AUTORA: PRIYANKA RODRÍGUEZ

09 de septiembre de 2022

