La imagen del político actual, ¡más allá de la etiqueta!.

¡La forma de hacer política ha cambiado! Estructurándose de manera más orgánica, proyectándose más cercana, más humana; tendencia adoptada por figuras políticas no solo en República Dominicana y Latinoamérica, si no que a nivel mundial observamos un cambio muy marcado en muchos dirigentes, sobre todo, en los de la nueva generación. Influyendo esto también, en la percepción de la sociedad, que cada día se vuelve más crítica del comportamiento integral del político, ya que tenemos información de primera mano y verificada a través de un Tweet y las plataformas digitales utilizadas por los políticos de la actualidad.

Recientemente me encontré con un debate en las redes sociales, (en el muro de uno de nuestros líderes juveniles electo en la actual contienda y quien llevó su campaña de una manera muy particular), la discusión giraba en torno a que si la imagen pública del controversial Presidente Salvadoreño, Nayib Bukele era correcta; pues a primera impresión vemos a un joven despojado de la investidura tradicional que “debe llevar” un Jefe de Alto Mando y de su categoría; con el uso de gorras, chaquetas, jeans, zapatos cómodos, ¡muy natural! ha llamado la atención no solo con su atuendo si no en la forma de gobernar. Los comentarios estaban divididos, unos daban sus “teorías a favor” y otros en “contra” basando sus respuestas en la etiqueta y reglas del vestir que dicta el protocolo gubernamental y diplomático. Muchos otros, en su gran mayoría lo etiquetaban como “el héroe”.

Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja la imagen política, no se hace en base a la etiqueta del vestir sino en el arquetipo que ese líder posee, a partir de esto, es que se diseña la imagen de dicho candidato o figura. Existen varios arquetipos políticos, entre los más conocidos están: el sabio, el padre protector, el guerrero, el representante del cambio, el guerrero, entre otros; por eso es normal ver a muchos tildar al presidente en cuestión como el héroe, y no es para menos, se ha convertido en el defensor de los más necesitados y ha sido implacable con temas de corrupción.

Veamos varias figuras conocidas para que podamos entender el contexto de lo que quiero transmitirles.

Comenzaremos con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Criticado por muchos, alabado por otros. Su arquetipo representa a “el padre protector”, proyectándose como una figura de autoridad que brinda protección a sus ciudadanos, fortaleciendo el famoso “status quo” del sueño americano, independientemente de las situaciones actuales relacionadas a los inmigrantes y al manejo de la pandemia.

Luis Abinader, Presidente electo de República Dominicana. Su arquetipo es “el cambio”, muy bien trabajado por su equipo de campaña; el slogan, las imágenes en sus vallas, su discurso y todos los elementos que le acompañaron. Este arquetipo lo que busca es rescatar los valores e instituciones pérdidas haciéndolas más transparentes, trayendo respeto a los derechos humanos, libertad de expresión y pensamiento.

En la imagen pública y política, ¡todo comunica!, desde la línea gráfica (el color, logotipo, slogans, fotografías y videos), hasta el ambiente que se muestra alrededor de la figura.

Los arquetipos se estructuran a partir de la investigación para cumplir objetivos puntuales, basados en la personalidad o liderazgo que se va a desarrollar. Si este no es coherente, puede generar el efecto contrario, creando confusión y rechazo, pues los seguidores no se ven reflejados en ellos.

