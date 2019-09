Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Casi, casi: ¡Rompan fila y que viva el jefe!: Eso es lo que está por suceder en el PRSC, analizan y comentan opinológos criollos en El Bronx, debido a fuertes fricciones que se están dando en el partido. Se aproximan las elecciones. ¡Uff! Veamos: Diiicen los sabiológos: ► El secretario de Transporte del PRSC, Mario Díaz, expresó su preocupación ante la renuncia de Sergio Cedeño como miembro del Directorio Presidencial, como director ejecutivo de la presidencia de la organización y como director ejecutivo del Instituto de Formación Política, es decir, que a partir de este 30 de agosto no tiene ninguna función de coordinación ni de militancia dentro del PRSC, ha especificado Cedeño, quien alegó que se ha diseñado una estrategia política incoherente e inauténtica, que llevará a esa organización por un sendero equivocado.

►La denuncia del precandidato presidencial del mismo partido, Ricardo Espaillat, de que la democracia ha ido mermando cada vez más a lo interno de la entidad.

►La propuesta del partido a una reforma de la Constitución, que contemple habilitar al presidente Medina para poder volver a aspirar a la Presidencia en el 2024.

►El vicepresidente del PRSC, Guillermo Caram, en julio pasado dio un plazo de 24 horas a Quique Antún y a Rogelio Genao, (presidente y secretario general del partido) para que retiraran de inmediato una fotografía suya en la que aparece junto a ellos, circulando por las redes sociales, para promover la reforma y habilitar al mandatario.

►El presidente en funciones del PRSC, Eddy Alcántara, enfrentó a Quique Antún y a Rogelio Genao diciéndoles que “no es verdad que el partido aprobó someter una reforma en la que se habilita a Danilo ni pal 20, ni pal 24, ni pal 2040. Que hagan lo que ellos quieran, si tenemos que dividir lo que queda del partido, pero para que se vayan ellos”, proclamó Alcántara. ¿Vuelve y vuelve a perder, ganar o negociar?, preguntan algunos “compatriotas” en la Gran Manzana. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=BkFNOmfp9Mg

►¿Hay desesperación?: Analistas del patio en el Alto Manhattan debatieron que el equipo de campaña del precandidato presidencial Gonzalo Castillo está desesperado. Veamos: Su equipo en RD publicó en la prensa la semana pasada que el filántropo y carismático médico criollo Félix Antonio Cruz Jiminián lo estaba apoyando. A pocas horas de suceder eso, el prestigioso médico negó enfáticamente la información: “Nos encontramos y me tomaron una foto con Gonzalo y eso no quiere decir que me haya sumado a sus aspiraciones”, dijo Cruz Jiminián. Ver: https://almomento.net/cruz-jiminian-desmiente-apoyo-al-precandidato-gonzalo-castillo/ En ultramar la cosa es peor, indican los observadores, especificando que Yomare Polanco, director del sector externo, cada día amplia las mentiras sobre la campaña de Gonzalo. Veamos: Participó en el reciente “Desfile Dominicano”, se tomó fotos e inmediatamente publicó en la prensa “miles de dominicanos se identificaron con el proyecto de Gonzalo.” ¡Ah! También hizo una fiesta en un yate, a través del río Hudson, regalando las boletas a familiares, amigos y relacionados en NY, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut y otros estados para que asistieran al viaje de placer. Se llenó el barco a ese precio, o sea, cero pagos. También publicó que la mayoría de los votos de los dominicanos en ultramar, se inclinan por Gonzalo tanto en las primarias del partido como en las elecciones presidenciales de 2020, sin embargo en el exterior no se celebrarán primarias. Ver: https://elnuevodiario.com.do/polanco-proclama-votos-de-dominicanos-en-ultramar-son-de-gonzalo-castillo/.

►Emplazamiento a director sector externo: El autor de esta columna emplazó públicamente la semana pasada a Yomare Polanco, director del sector externo de Gonzalo Castillo en ultramar.

►Yomare declaró en un programa de TV: “Si no es Gonzalo que sea Abinader” y publicamos esa noticia. Luego, los altos dirigentes del PLD-NY condenaron ese llamado. Ver video: https://hoy.com.do/video-cupula-del-pld-ny-condena-llamado-si-no-es-gonzalo-que-sea-abinader/ Entonces el “próspero” empresario Polanco convocó a una rueda de prensa, en 3 horas full, y desmintió diciendo: “El periodista alteró mis declaraciones”, lo que fue divulgado y escrito por los “diligentes” colegas comunicadores.

Ver: https://almomento.net/yomare-polanco-niega-haber-dicho-si-no-es-gonzalo-que-sea-abinader/

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=BWiMhTh71aA

Ante la situación, el autor de esta columna emplazó a Polanco:

►Ver: https://eldia.com.do/ramon-mercedes-emplaza-a-yomare-polanco-a-demostrar-que-no-proclamo-si-no-es-gonzalo-es-abinader/ El político no ha querido contestar.

►¿Yomare evade, huye? Observadores políticos dominicanos en NY analizando lo planteado por Yomare Polanco, director del sector externo para ultramar del precandidato Gonzalo Castillo, sostienen que después de haberle demostrado que ha mentido a la comunidad, al país y al mundo, no obstante haber “metido manos”, por sugerencias periodísticas, está evadiendo y rehuyendo el emplazamiento que le hicieran públicamente para demostrarle lo que está negando de que “si no es Gonzalo que sea Abinader”. “Donde dije digo, digo Diego”. La comunidad debe ser testigo de quien manifiesta verdades o mentiras, diiicen. ¡Ah! Reafirma: Hasta el mismo productor del programa de TV, Pedro Joaquín Aguiar, donde Yomare fue entrevistado, reafirmó que sí lo dijo Ver: https://www.youtube.com/watch?v=h_JWmTw-H8A

Ver videos: https://elcaribe.com.do/2019/08/30/destacado/productor-de-programa-reafirma-polanco-dijo-si-no-gana-gonzalo-que-sea-luis/

►PRM-NY como el agua y el aceite: Continúan las diferencias entre las tendencias de Luis Abinader e Hipólito Mejía en NY. El pasado sábado los seguidores del turco hicieron tremendo pasadía en un yate por el río Hudson, en downtown Manhattan, mientras los seguidores del “Guapo de Gurabo” hicieron tremendo fiestón, con Chino Aguakate, en el 1818 de la avenida Bathgate, en El Bronx. No hubo presencia de ninguno de los seguidores de Hipólito en la actividad de Luis, ni de los de este en la actividad de Mejía. Siguen como el agua y el aceite, diiicen.

►Datos electorales: Hasta junio pasado la JCE tenía registrado en todo el exterior 562,652 electores dominicanos, 306,827 son mujeres y 257,430 hombres. Actualmente hay 731 colegios, pero las proyecciones para el 2020 son de entre 1,100 a 1,300. Existen tres circunscripciones en el exterior. La 1, compuesta por Montreal y Toronto en Canadá. De EE.UU están Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, Nueva Jersey, Pensilvania, Washington D.C. y Connecticut, entre otros lugares. La circunscripción 2 está integrada por Curazao, Florida, Panamá, Puerto Rico, San Martín y Venezuela, entre otros países. La 3 por España, Holanda, Italia y Suiza, Bélgica, Francia, Alemania, Luxenburgo, Reino Unido, el resto de Europa y países de Asia.

►Trabajan para un solo candidato: Todológos y opinológos en el Alto Manhattan sostienen que la renuncia de Carlos Amarante Baret y Reinaldo Pared Pérez obedece a que poderosos sectores del danilismo buscan agrupar los integrantes del sector del presidente Medina, en torno a Gonzalo Castillo, su “delfín”, para enfrentar al “León”, pero tienen que enviar la percepción de triunfo y apoyo total hacia el precandidato del gobierno. Pero hay problemas en ese litoral, diiicen los sabiológos, porque han presionado otros y estos han dicho públicamente llegaré hasta el final”, otros tienen al doblar de la esquina sus renuncias, para luego aparecer alrededor de Gonzalo y enviar la señal de que es invencible.

La renuncia de Baret estuvo sustentada en que desde Obras Públicas, donde el presidente Medina todavía no ha nombrado a nadie, se está utilizando todo el poder para amenazar los alcaldes del país con no repararles ni asfaltarles las calles de sus municipios si apoyan otra precandidatura que no se la de Gonzalo. Añadiendo que en el PLD se ha creado en el último tiempo una gran desigualdad interna, básicamente en los aspectos organizativos y financieros, considerando que la democracia se basa en elecciones libres y transparentes, pero que no hay una real democracia si no se complementa con valores, participación y una cultura democrática. ¡Ay!. Ver lo que dijo Reinaldo: https://www.youtube.com/watch?v=FbYC4fF5adw

►Lo que se dice en el Alto Manhattan: Los precandidatos a diputados por la circunscripción 1 en EE.UU (más de 30) por los diferentes partidos, deberían de predicar con el ejemplo y auxiliar a dos familias dominicanas, envueltas públicamente en casos muy lamentables en la Gran Manzana. Rosa Hernández, postrada en el hospital Harlem, ubicado en el 506 de la avenida Lenox, con la calle 135, en Manhattan, con un cáncer terminal, la van a repatriar porque no le renovaron la visa humanitaria, y la joven Gamery Garabito, de 15 años, también con un cáncer terminal en el cerebro y el colon, se encuentra postrada en el hospital NYU Langone, en el 550 de la avenida 1ra. en Manhattan. Los médicos le dieron como mucho un par de semana. Su madre, Natividad Jiménez, muy humilde, llegó la semana pasada con una visa humanitaria para atenderla. Diiicen en el Alto Manhattan que todos esos precandidatos (PLD, PRM, PRSC, DxC, entre otros) hablan que van a hacer el bien para la comunidad, gastan miles de dólares en afiches, actividades y encuentros, esperan de ellos que las visiten y ayuden “con lo que sea”, durante sus estadías con los días contados. Que lo hagan también comunitarios, empresarios y organizaciones políticas. Que aporten, aporten y para no hacerlo, que no salgan justificándose (evadiendo) con el cliché “el consulado que cubra, que dicho sea de paso, también debe hacer otra aportación, pero en la unidad está la fuerza, comentan. ¡Ah! el diputado Alfredo Rodríguez ha estado aportando económicamente a la causa de Garabito. ¿Y entonces? Sugirieron que se forme un comité para esos fines.

►Un valor dominicano en NY: La joven Wascarina Cabral Beltré radicada en NY desde hace algún tiempo, viene caracterizándose en la Gran Manzana por su obra social y comunitaria a favor de sus connacionales. Ha prestado servicios a decenas de criollos y otras nacionalidades en el maratón de NY-2017. Asimismo en un “Day Care Senior Home”, asistiendo y ayudando no solo a sus compatriotas sino también de otras razas. Su mayor pasión es auxiliar a personas mayores y con deficiencias de salud. Wascarina es bella, alta, educada y sencilla que con su accionar pone en alto la bandera de su país. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Wascarina, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Es posible que existan bienes o fondos a su nombre provenientes de cuentas de ahorro o de cheques, salarios, pensiones, reembolsos de impuestos, pólizas de seguro de vida y otras fuentes en los Estados Unidos. Para reclamar, solo hay que buscar en la base de datos y otras fuentes oficiales del gobierno estadounidense. Ver: https://www.missingmoney.com/es/Home/Index

►Cultura General: La ciudad con más museos del mundo es Berlín, capital de Alemania, y una de las ciudades más visitadas de todo el continente Europeo. Es considerada como una de las principales cunas de la cultura actual, y entre sus calles cuenta con un total de más de 80 museos. Entre todos se destaca el de Pérgamo, con más de 270 mil piezas.

►Turismo en RD: En la provincia La Romana podrás disfrutar de hermosas playas como isla Saona, Catalinita o playa Rincón. Desde la ciudad parten numerosas excursiones para disfrutar de una jornada de compras, desde la artesanía popular de Bayahibe hasta las surtidas boutiques de la Marina de Casa de Campo. Altos de Chavón, visita obligada, es una réplica de un pueblo italo-español del siglo XVl, construido en 1976, punto de encuentro de artistas, galerías y talleres.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.64 y venta 51.12 ►Compra euro 56.24 y venta 59.83 ►Galón de gasolina Premium 225.20 y regular 210.30 ►Gasoil Premium 185.60 y regular 174.10 ►Kerosene 164.60 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 91.90 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Obtuso = Que comprende las cosas con lentitud o dificultad.

►Cita histórica: Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado les adulará. (Aristóteles, un filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia.)

►Refrán y significado: El que la hace, la paga = A todos les llega su momento de rendir sus cuentas.

