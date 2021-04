Entérate NY    

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Ya comienzan apandillarse: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan afirman que dirigentes y militantes tanto del PRM como del PLD en NY comienzan apandillarse a favor de tal o cual aspirante presidencial para el 2024. Sonó la palabra reelección en el PRM. El Presidente, como los anteriores, dice que no quiere que le hablen de eso, y solicita al partido que actúe y cesen los pronunciamientos. Pero al final ¡vuelve y vuelve! Diiicen. Pero que pasa, los apandillados cogieron la seña, cero declaraciones a la prensa y en lugares públicos, pero las reuniones hay que continuarla calladamente para fortalecer el proyecto de continuidad = reelección, porque hay que crear un muro de contención a cualquier otra aspiración presidencial dentro del partido. En la organización se proponen modificar el artículo 21 de los estatutos del PRM para ponerlo en consonancia con la Constitución y el Presidente Abinader pueda optar por la reelección, proclamó Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior y ex rector de la UASD. Tanto que criticaron y miren, vociferó un ciudadano. En el PLD salió la lista presidencial (Margarita Cedeño, Gonzalo Castillo, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante Baret, Andrés Navarro, y Maritza Hernández) y saldrán más. Ya Abel Martínez se propone visitar NY en las próximas semanas. Los que más suenan entre los “peledeces” de NY son Domínguez Brito y Martínez, diiicen los opinólogos, sabiólogos y todólogos. Vuelta al globo.

►La JCE NY se la pone difícil al ciudadano: Como consecuencia del lío financiero de la JCE en EE. UU. (el Banco of América le cerró la cuenta porque durante el pasado proceso electoral sacaban los dólares por sacos y eso está regulado por el Departamento del Tesoro), la “Junta” dispuso que para obtener documentos ahora hay que pagarlo con tarjeta de crédito porque no hay donde depositar el “cash”. Existe un paquetón de criollos que no la posee. Pero, cuando algunos asistían a uno de esos lugares sin dicha tarjeta, le decían a otro en la fila que la posee “te doy los 20 dólares en efectivo para que me pague mi acta de nacimiento”. ¡Bien!. Todo el proceso normal y entrega de los documentos. Luego, quien había pagado con su tarjeta y adquirido el efectivo de su otro compatriota, llamaba al banco y decía que no conocía esa persona y que alguien uso su tarjeta, y la entidad bancaria le eliminaba dicho cobro. Como consecuencia de eso, ahora la “Junta” exige al dueño de la tarjeta, si hace el favor, firmar el voucher y anexar copia de su cédula, además de presentar otra identificación. Algunos acceden y otros no, porque el dominicano es “chivo”, teniendo muchos de los quisqueyanos que marcharse sin el documento que fueron a buscar. Es difícil para los dominicanos en las oficinas de la JCE-NY. Pregunta un ciudadano: En RD la “¿Junta” cobra en efectivo, tarjeta o ambas cosas? Son unos líos y pérdida de tiempo que no tiene madre, sostienen algunos que han pasado por ese proceso.

►Invitación abierta: Observadores dominicanos en NY sostienen, en vista de que los diputados dominicanos en el exterior “no lavan ni prestan la batea”, que las organizaciones políticas, comunitarias, sociales, deportivas, periodísticas, religiosas y clubes, entre otras, deben presentarse, demostrar y entregar planteamientos (por escrito) enfocados en buscar soluciones a los problemas que afectan nuestros connacionales en el exterior, al encuentro (abierto a la comunidad) que sostendrá la comisión de senadores que vendrá desde RD y presidirá Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior, para que entreguen sus propuestas, ya que la finalidad de los legisladores es recibir directamente las propuestas comunitarias, para que el Congreso puede crear o modificar algunas leyes en beneficio de nuestros connacionales en el exterior. El encuentro se celebrará el próximo sábado 1 de mayo en el local “Salsa con Fuego”, ubicado en el 2297 de la avenida Cedar en El Bronx, casi esquina Fordham Road, a partir de las 12:00.

►Demuestren: Analistas, opinólogos y sabiólogos dominicanos en el Alto Manhattan, entre otros eruditos quisqueyanos, diiicen que asistiendo y entregando propuestas a los senadores se podrían arreglar injusticias y olvidos que se cometen contra una comunidad trabajadora, ejemplar y principal sostén de la economía en RD, que, según estimaciones, envía cerca de 15 mil millones de dólares anualmente al país en remesas, envío de miles de millone$ directo a travé$ de tercero$ (familiares, amigos y relacionados que llevan en sus bolsillos), además, miles de furgones llenos de medicina, ropa, alimentos y útiles deportivos, entre otras cosas, y ninguno de los gobiernos se ha preocupado por su mejor suerte. Ahí tienen la oportunidad de oro los bla, bla, bla con sus continuas quejas públicas, sostienen sabichosos y todólogos en los “nuevayores”.

►¡Ay, ay! Periodistas NY truenan contra el Presidente: Decenas de periodistas en NY pertenecientes a diferentes organizaciones (CDP, Acroarte, Adompretur, Circulo de Locutores, y Reporteros Gráficos) tronaron en esta ciudad contra el presidente Luis Abinader por excluirlos de las pensiones y solo favoreció a 44 exclusivamente de la RD, considerando la medida como una inequidad excluirlos y considerarlo como un “acto cruel y de violación a los derechos humanos”. Afirman que no fue responsabilidad del mandatario, y solo le hacen llegar su indignación, porque la exclusión discriminatoria del plan de pensiones del Estado “no fue nada casual”, fue dispuesta de manera premeditada, inhumana y abusiva por aquellos dirigentes nuestros llamados a defendernos con altura y dignidad, especialmente la dirección del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), cuyo presidente, Olivo de León, a pesar de que goza de dos empleos y buena salud, sí supo incluirse en la lista de los pensionados”. ¡Ay, ay, ay! Ver: https://hoy.com.do/periodistas-ny-truenan-contra-el-presidente-abinader-por-pensiones/

►“Leoncintos” en NY sorprendidos: Dirigentes, militantes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo en los “nuevayores” están sorprendidos comentando y analizando (shiii) sobre un conflicto a lo interno de la entidad, publicado en la prensa nacional, provocado por la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, y el senador Félix Bautista es la figura central del mismo. Los “leoncitos” en la Gran Manzana se resisten a creer eso de Bautista. La FP designó una comisión oficial para tratar el tema con el partido de gobierno, pero algunos de los comisionados fueron sorprendidos por el acuerdo de Félix. La negociación que habría hecho el senador Bautista con el PRM y el PLD para la integración de la Cámara de Cuentas habría generado un malestar a lo interno del partido de “El León” donde un sector ha pedido que se convoque la Dirección Política para dirimir el conflicto. Algo huele mal en Dinamarca, comentó un compañero en Queens. Ver: https://www.elcaribe.com.do/destacado/hay-disgusto-en-la-fp-por-negociacion-de-bautista-para-la-cc/

►Perremeístas NY deben copiar: Analistas y opinólogos criollos, diiicen que los compañeros del PRM-NY debe copiar del cónsul Eligio Jáquez, con esa cátedra de democracia que dio la semana pasada ante los hombres de la prensa. Ver: https://elnuevodiario.com.do/consul-si-la-prensa-solo-publica-las-cosas-buenas-estaria-incumpliendo-con-su-responsabilidad/ Los dirigentes del partido en la urbe cuando escriben o dicen cualquier cosa contra ellos o el PRM, en seguida se sienten ofendido y ponen la “chemba” de gran tamaño y no le hablan al periodista. Se pueden ir a mil kilómetros de distancia, dijo un comunicador en el Alto Manhattan, y otro le contestó “hay que dejarlos porque eso lo hace la miopía política, ya que no alcanzan a ver más allá de sus narices” ¡Uff!

► Un valor dominicano en NY: Danurys Sánchez, graduada en la Universidad Estatal de NY en Psicología, expresa con orgullo su dominicanidad. Es investigadora en neurología, promueve la vacunación del Covid-19 y el bienestar emocional entre la comunidad latina en NY. En el 2002 se incorporó a la Universidad Columbia y actualmente es Investigadora Principal Asociada en el Instituto Taub de Investigación sobre la enfermedad de Alzheimer y el envejecimiento cerebral. Dirige el programa de un estudio longitudinal sobre la memoria y el envejecimiento; ha mantenido activa a una comunidad de más de 2 mil residentes mayores del norte de Manhattan, en su mayoría de RD. Como consultora de gestión de investigación intercultural, ha capacitado a personal en EUA y ha brindado su experiencia en la planificación estratégica y la implementación de proyectos de investigación multiétnicos para poblaciones hispanohablantes en entornos de investigación clínica. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Danurys, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Herramientas para usar en el hogar. 1) Lápices de colores para tapar los agujeros de los clavos. 2) Las pequeñas abolladuras en tus muebles y suelos de madera se pueden quitar fácilmente con una plancha, al humedecer la abolladura con un poco de agua y una toalla húmeda y luego deslizar la plancha con un movimiento circular. 3) Para basura maloliente en la cocina. Vaciar un poco de vinagre en una rebanada de pan y luego colócalo en el fondo del bote de basura durante la noche y a la mañana siguiente se habrán ido todos los malos olores.

►Cultura general: El pasado día 11 se celebró en RD el “Día Nacional del Café”. “Hace muchos años viene siendo relacionado como una bebida social, tanto en el país como en otros lugares del mundo. “El aroma, cuerpo y acidez, son 3 factores que determinan la sensación del sabor del café. Mientras, que el pasado 13 se celebró el “Día Internacional del Beso”, aunque su origen no transmite un ambiente romántico.

►Salud: 1) Coloca un algodón impregnado de alcohol 50% para deshacerte de la fiebre, un resfriado, gripe o nariz congestionada. 2) Aplicar brandy para tratar los dolores menstruales. 3) Aplica aceite esencial de limón si tienes manchas en el rostro. 4) Aplicar un algodón con manzanilla para tratar el dolor de estómago.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 18: Compra del dólar 56.29 y venta 57.52; Compra euro 66.05 y venta 70.17

►Gasolina Premium 245.10 y Regular 231.50…Gasoil Premium 197.50 y Regular 181.60…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Rémora = Obstáculo que se opone al progreso de alguna cosa o lo dificulta.

►Cita histórica: El silencio de un amigo equivale casi siempre a una traición. (William Hazlitt ensayista, crítico literario y filósofo inglés).

►Truco: Para conciliar el sueño: Sal y azúcar. Ambos regulan las hormonas del estrés y sirven como cargadores de células y regular la energía del cuerpo y respiración. El azúcar evita formar más hormonas del estrés, mientras que la sal controla sus niveles de adrenalina. Ingredientes: 2 cucharaditas de sal marina pura del Himalaya rosa; 2 cucharaditas de azúcar morena orgánica; y 5 cucharadas de miel. Mezclarlo bien para crear una masa homogénea. Luego, coloca una cucharada de la mezcla debajo de la lengua antes de acostarte o cuando te despiertes durante la noche. Deja que se derrita y terminará en su sangre. Le sorprenderán los resultados.

►Curiosidad: El presidente de EE. UU. no puede: Llamar a sus amigos. Ir al cine. Comer fuera. Conducir un coche. Asistir a espectáculos o eventos deportivos de sus hijos. Usar tecnología sin supervisión. Vuelos comerciales. Ni abrir ventanas.

