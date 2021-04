Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►¡Justicia! ¡Justicia! ante asesinato esposos: La comunidad dominicana en NYC, por doquier, está demandando justicia ante el asesinato la semana pasada de los esposos pastores evangélicos Joel Díaz y Elisabeth Muñoz luego de encabezar un culto en Villa Altagracia. ¿Por qué no dispararon a los neumáticos? Se pregunta muchos. Opinólogos sostienen que se debe investigar a fondo con analistas de la propia PN, Ejército, Marina y Fuerza Aérea para determinar las circunstancias del caso: ¿quién ordenó? ¿realmente hubo confusión? ¿Si se quiere hacer daño al gobierno o al jefe de la Policía? ¿por qué el interés de disparar? ¿crear desasosiego en el país?, pero que la investigación sea mixta ante un hecho tan horrible.

►Apoyan al presidente Abinader ante el caso: La posición enérgica de condena y de esclarecerse el asesinato por parte del presidente Luis Abinader ha encontrado eco de apoyo 100 x 100 entre los dominicanos en NYC. El presidente ha proclamado: “La indignación y grado de dolor que uno siente, y la rabia que todos llevamos por dentro al ver la noticia del tiroteo a cargo de policías que han arrebatado la vida a los jóvenes con gran futuro, hay que condenarlo”. Con toda la fuerza de mi cargo puedo trasladar a esta familia la determinación de todo el gobierno y un pueblo de que no vamos a permitir un acto como este. No hay palabras, pero tampoco hay derecho. No voy a tolerar de ninguna manera que nadie este por encima de la Ley. Esta triste noticia me reafirma aún más mi compromiso irrenunciable de una reforma policial que sea integral. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=kDsn676-Cno

►Una obra perenne de Gonzalo Castillo (El Penco): Analistas criollos en el Alto Manhattan debatieron sobre Gonzalo Castillo, quien siendo Ministro de Obras Públicas instauró en RD (2012) el Plan de Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial, que esa institución lleva a cabo con la Policía, el Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Policía Turística y la AMET para socorrer a cualquier dominicano o extranjero que se desplace por las carreteras y autopistas del país y presente inconvenientes con su vehículo. Cientos de personas han sido auxiliadas. El actual ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, informó la semana pasada que un telefonazo al 829-688-1000 puede ayudarle en la carretera por falta de combustible, neumáticos, ambulancia, y grúas, entre otros servicios. Para registrase = https://app.mopc.gob.do/clienteasistenciavial/ Una obra perenne de El Penco, diiicen opinólogos. No reconocerla sería mezquindad y miopía política, porque lo que hace Ascensión es continuidad de Estado. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2021/03/30/663700/problemas-mecanicos-las-asistencias-mas-atendidas-por-patrullas-del-mopc

►Sobre el consulado NY: Entérate NY preguntó discretamente a 8 empleados del consulado NY, que a su entender cuáles son los mejores funcionarios. Ni quito ni pongo: 1) Coincidieron en contestar (sí) que, por su experiencia en la administración pública y privada, el propio cónsul Eligio Jáquez ha venido dirigiendo correctamente la sede, aunque muchos de sus compañeros de partido lo atacan, porque quieren nombramientos a la mala y volver un caos el consulado para politizarlo todo. 2) Henry Taveras, quien funge como director de pasaportes, y diariamente enfrenta situaciones complicadísimas ante decenas de casos de criollos con problemas y el documento (vencido, perdido, robado), pero que por su capacidad y experiencia a todos atiende satisfactoriamente. 3) Delia Feliz, encargada de inmigración, con 20 años en la sede. Una funcionaria capacitada y reservada, mostrando siempre interés ante los incontables casos que dominicanos les presentan diariamente en busca de solución, consejo u orientación, teniendo en ella la mano amiga. 4) David Vargas, encargado de seguridad, por mostrar respeto, educación y gentileza con los cientos de criollos que acuden a diario en busca de algún documento. Es muy caballeroso, sostienen. 5) Elías Barreras Corporán, el atento mercadólogo, que conoces al dedillo la operatividad del consulado, más que el 80% de sus empleados, ofreciendo informaciones puntuales y rápida a decenas de criollos que acuden diariamente al lugar. También sobre la JCE le preguntan y ahí mismo da la respuesta correcta, dejándolos felices y contentos. Es un ejemplo a seguir, diiicen. A todos ellos, un ciudadano en el Alto Manhattan les cantó: Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=xh_KmJUodYU&t=2s

►Y hablando del consulado: Una funcionaria de la sede, pidiendo reservas de su identidad, afirmó a Entérate NY que el compañero Manny Feliz pasó a ocupar la posición de Antonio Jáquez, el renunciante hermano del cónsul. Feliz Se ha convertido en Ley, Batuta y Constitución detrás del trono, diiicen. ¡Anjá!

► Un valor dominicano en NY: La dominicana Kenia Abreu es la presidente de la Cámara de Comercio de Mujeres de NY (NYWCC), función que ejerce desde el 2004, siempre haciendo denotar su dominicanidad. Esta organización sin fines de lucro, se dedica a empoderar y mejorar la calidad de vida de mujeres en el área de NY mediante recursos educativos, asesoramiento, capacitación, acceso a capital. Durante la pandemia, ha cumplido un rol importante ofreciendo asistencia informativa y entrenamiento en línea en varios aspectos importantes para los negocios de las mujeres. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Kenia, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Restantes días festivos en RD y EUA: En la RD restan del presente año los siguientes días de fiesta: Sábado 1 de mayo = Día del Trabajo. Jueves 3 de junio = Corpus Christi. Lunes 16 de agosto = Restauración. Viernes 24 de septiembre = Las Mercedes. Sábado 6 de noviembre = Constitución. Sábado 25 de diciembre = Navidad. En Estados Unidos: Lunes 31 de mayo = Día Conmemorativo. Domingo 4 de julio = Independencia. Lunes 6 de septiembre = Trabajo. Lunes 11 de octubre = Cristóbal Colón. Jueves 11 de noviembre = Veterano. Jueves 25 de noviembre = Acción de Gracias. Sábado 25 de diciembre = Navidad.

►Cultura general: Al contrario de lo que mucha gente piensa, la vida de la Familia Real de Inglaterra no es todo glamour. Ellos deben seguir un estricto protocolo. Desde que se casó con el Príncipe Guillermo, Kate Middleton debió adaptar su estilo de vida a las reglas establecidas para vivir bajo el reinado de Elizabeth II. Algunas prohibiciones son polémicas y no puede trabajar y ganar su propio dinero. No puede besar o abrazar a su esposo en público ya que así lo demandan las reglas. Nada de autógrafos, sus fanáticos le han pedido, pero ella no puede, no puede firmar documentos y sólo podrá si son oficiales y que previamente hayan pasado por la autorización de la reina. El motivo de ello es que esos documentos podrían falsificarse en nombre de algún miembro de la realeza. Por ende, sólo fotos y apretones de manos son permitidos.

►Salud: Las ojeras: La vitamina K puede resultarnos beneficiosa, consumiendo verduras de hoja verde oscura, aguacate, cereales, leche, kiwi o soja. El hierro también ayuda. Podemos hacer jugo de papa, mojar un algodón en él y colocarlo en los ojos durante 20 minutos. Las rodajas o el jugo de pepino. Podemos también hacer té, refrigerarlo en forma de cubitos de hielo y colocarlo sobre las ojeras envuelto en un pañuelo durante 20 minutos.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 4: Compra del dólar 56.32 y venta 57.61; Compra euro 65.66 y venta 69.80

►El Gobierno congela: Gasolina Premium 242.10 y Regular 228.50…Gasoil Premium 197.50 y Regular 181.60…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Encrespado = enfurecido, indignado, irritado, encorajinado, encolerizado.

►Cita histórica: La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura. (Vicente Espinel, escritor español).

►Truco: El aceite de oliva tiene docenas de propiedades que lo hacen un activo útil. Sumerge algodones en aceite de oliva y obtendrás un desmaquillador natural, no tóxico y sin perfume. Vierte aceite de oliva en tus manos, frótalas hasta calentarlas, unta el pelo y enróllalo en una toalla. Puedes dejarlo actuar toda la noche y lavar como de costumbre a la mañana siguiente. Veras como brilla y está más suave que nunca. ¿Quieres deshacerte de la detestable celulitis? En una taza mezcla café molido y aceite de oliva (calcula hasta que el café quede humedecido, pero no como una sopa) en la ducha con la piel húmeda, frótalo suavemente en tus piernas, abdomen y partes del cuerpo que quieras suavizar, hazte un masaje de 5 a 10 minutos, retira con agua fría y sentirás tu piel suave y tu circulación mejorara notablemente.

►Curiosidad: El tamaño del pene puede ser proporcional al pulgar. Hay muchos mitos alrededor del tema. Pero la ciencia dice que el pene de un hombre promedio mide 3 veces el tamaño de su dedo pulgar. “Pensamos que los niveles de testosterona prenatal podían tener algo que ver con la longitud del pene y, por tanto, dado que la formación de los dedos también está influida por esta hormona, también jugaban un papel”, afirma Tae Beom Kim, coordinador de una investigación al respecto del Hospital Gachon Gil de Incheon, Korea del Sur.

Por RAMON MERCEDES

