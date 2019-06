Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Presidente JCE respondió: Publicamos de manera exclusiva el pasado jueves que el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, junto al juez Henry Mejía, visitaron NY secretamente, y se hicieron acompañar del doctor Yomare Polanco, ministro consejero en la Organización de Estados Americanos (OEA) y presidente del Movimiento “No importa el color, la estrella es Danilo”. Castaños Guzmán tenía previsto durar un par de días, silenciosamente en EE.UU para efectuar diligencias atinentes a sus funciones, pero regresó anticipadamente a RD por la muerte del suegro de su hija y él quería estar presente en el velatorio. A las pocas horas de la noticia salir, llegó la instrucción de la JCE al encargado de la JCE en NY para que convocara para el próximo martes 25 una reunión de Castaños Guzmán con los delegados de los partidos políticos en NY. Estos se han sentido agradecidos porque tenían tiempo que habían solicitado el encuentro, y nada de nada. Los delegados, según mis fuentes, se están preparando para “entregarle nuevamente y demandarle” un pliego de cosas incumplidas. ¡Ay! ¡ay! ¡ay! Ver: http://hoy.com.do/ condenan-presidente-jce- visito-ny-sin-avisar-ni- reunirse-con-representantes- partidos/

►¿Contaminarían el encuentro?: Una fuente de irrefutable crédito nos indicó que estarán alertas ya que el próximo encuentro entre el presidente de la JCE y los delegados de los partidos políticos en NY tratarán de contaminarlo, asistiendo “llamados líderes comunitarios, supuestos periodistas, empleados y botellas del PLD disfrazados, presidentes de movimientos políticos sin acreditación ante la JCE”, entre otros, “para hacer preguntas enfocando lo contrario de los partidos y estar acordes con los lineamientos que presente Castaños Guzmán”. Lo recomendable, indica la fuente, es que por cada partido asistan exclusivamente el presidente y su delegado ante la Junta, y se prohíba también la participación de más dirigentes, militantes o simpatizantes de cada entidad. Eso es para tratar asuntos políticos y por lo tanto es con las entidades políticas que el “jefe del organismo electoral” debe reunirse sin la presencia de ningún otro sector. El pasado fin de semana buscamos la reacción de los partidos y coincidieron que me darán contesta en esta semana, para denunciar eso. ¡Ah! A Castaños Guzmán le harán saber que su antiguo chofer, Ramón Cordero, trasladado desde RD a la oficina de NY, con frecuencia les habla mal a criollos que acuden al organismo electoral en busca de algún documento. ¡Huumm!

►Partidos en NY deberán ponerse las pilas: Los partidos políticos en NY deberán ponerse las pilas en cuanto a llenar los formularios para los criollos trabajar en los colegios electorales tanto en NY, otros estados y países del mundo. En el 2016 hubo 731 colegios en el exterior, y los partidos deben tener un delegado en cada colegio. Pero hace varios meses la JCE-NY entregó los primeros 200 formularios a los partidos que han ido a solicitarlos. Hasta la fecha solo el PRSC ha llevado cerca de 10 y el PLD unos 30 formularios, cantidad pírrica, nos aseguró una fuente entendida en la materia. Los partidos AlPaís, PRM, PRD, PHD, BIS, DxC, Frente Amplio, entre otros, no han llevado un solo formulario, y si no se ponen las pilas, ellos mismos se crearán el caos.

►Dominicanos NY celebran: Son muchos los dominicanos en NY que están celebrando la aprobación de la ley de alquileres en medio de una crisis de viviendas y cifras récord de personas sin techo. Cinco millones de personas en todo el estado estaban siendo afectadas por los caseros, principalmente en la Gran Manzana. La ley brindará mayor protección a personas que alquilan viviendas. Los legisladores acordaron abolir las leyes que permiten a los propietarios desregular el precio de los alquileres de los apartamentos después de que excedan cierto límite. Se limitarán las disposiciones que permiten a los propietarios aumentar el alquiler controlado tras realizar renovaciones. La ley otorgará a las ciudades del estado de NY más autoridad para regular los alquileres y garantizar un mayor acceso a viviendas asequibles. En todo EE.UU hay varias iniciativas similares a esta ley. ¡Qué vivan los demócratas! se escuchaba decir a criollos discutiendo sobre el tema.

►Inquietudes entre ramfistas NY: El abogado Miguel Espaillat, escribe semanalmente artículos sobre diferentes tópicos desde NY sobre RD. Es muy leído y sus temas siempre son debatidos en el seno de la comunidad dominicana en la urbe. Esta semana lo hizo “Llegó a su fin la gran estafa de Ramfis”, enfocando que la JCE le comunicó que no puede ser candidato presidencial en la RD, por ninguna organización política, porque no ha renunciado a la ciudadanía de EE.UU, como lo establece el artículo 20 de nuestra Constitución”. Ver: https:// almomento.net/opinion-llego-a- su-fin-la-gran-estafa-de- ramfis/ Esto ha traído muchas inquietudes entre los ramfistas de NY, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y otros estados de la unión americana, según mis fuentes. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►$$$ por aspirar en PLD: Opinológos del patio analizaron en el Alto Manhattan el cobro que hará la Comisión Nacional Electoral del PLD a quienes inscriban precandidaturas. Senadores pagarán 125 mil pesos; diputados, 75 mil; alcalde de municipio cabecera, 40 mil, para municipios 25 mil y distritos municipales 15 mil. Los regidores de municipios cabecera, 20 mil, para distritos municipales 10 mil y los vocales 5 mil pesos. Los opinológos hicieron un prorrateo ya que Elías Piñas, Pedernales, Bahoruco, Jimaní, etc. tendrían menos aspirantes que el DN, Santo Domingo Norte, Santiago, La Vega, San Juan, San Francisco de Macorís. La cantidad de aspirante es un cálculo conservador, diiicen. ¡Ah! aquí no figuran los candidatos presidenciales que tendrán que pagar 300 mil pesos.

►Nos escriben: Lectores nos escriben indicando que el periodismo que ejercemos está en la vanguardia, transparente y al servicio de los mejores intereses de la comunidad, porque nuestros reportes así lo indican, publicando lo que otros no publican, y que no debemos hacerle caso a Bolívar Balcácer, que tiene un “martillo sin cabo y un clavo doblado”, insultando hasta sus cercanos y amistades porque no lo leen. ¡Uff! Se comenta en la comunidad que huele y le tiene envidia a usted. Dedicamos esta melodía a Balcácer. Escuchar: ►https:// www.youtube.com/watch?v= DLHWjRfc4fo Nota: Debo informar que lo que teníamos que decir lo escribimos la semana pasada en el tercer párrafo de esta columna: “La envidia envilece el corazón” Ver: https://almomento.net/opinion- enterate-ny-162/ agradeciendo que no me escriban más sobre este tema, el cual doy por cerrado, ya que nos enfocamos en servir a la comunidad, exaltando los valores de nuestros connacionales, orientándolos e indicándoles sobre asuntos de interés comunitario y nadie nos distraerá, aunque hay un “pico chato” que se encargará de “chivatear” en RD, por eso hacen el montaje incluyente para presentarlo como prueba. Gracias a todos, pero reitero “caso cerrado”.

►Un valor dominicano en NY: Johan Hernández (Atelier) es un dominicano con muchos años en NY, que con su arduo trabajo confeccionando chacabanas de primera y por su alta calidad el gobernador Andrew Cuomo, el alcalde Bill de Blasio, el congresista Adriano Espaillat, el bachatero Anthony Santos, los locutores Jochi Santos y Francis Méndez, entre otras personalidades, se han convertido en sus clientes. Poniendo la bandera tricolor bien alta. Por su sencillez, educación y accionar ejemplar con clientes, amistades y el público en general, la nueva generación debería imitarlo. Sus tiendas están ubicadas en el 611 W de la calle 207, esquina Broadway con teléfono (212-942-0300) y la otra en el 501 W de la misma 207 (Johan Fashion) 347-813-1651. Ver: https:// www.youtube.com/watch?v= 7guGNE1AoGg Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Johan, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Cuando le hagan promesas falsas de conseguirles trabajo con un sueldo garantizado y cree que ha sido víctima puede presentar una queja ante la Comisión Federal de Comercio, que hace cumplir las leyes federales de protección a los consumidores, de antimonopolio y competencia, llamando al 1-877-382-4357. En NY 1-518-474-2418. Nueva Jersey 609-292-6000. Pensilvania 717-787-5532. Connecticut 1-860-622-2200. Massachusetts 617-727-7030.

►Cultura General: El río más largo en RD es el Yaque del Norte (296 km). El decreto 172-95 del 27 de julio de 1995, firmado por el entonces presidente Joaquín Balaguer, declaró el 25 de julio como “Día del Río Yaque del Norte.” El más caudaloso es el río Yuna y el segundo más largo (210 km).

►Turismo en RD: Cuando visite Cotuí vaya al lago de Hatillo que se puede recorrer en un Ferry. Tiene 40 km cuadrados de espejo de aguas dulces. Es el más grande de las Antillas. El embalse de la presa Hatillo tiene un volumen de agua de 710 millones de metros cúbicos. Este lago es, además, una gran fuente de ingresos para todos los pescadores de la zona, ya que en él habitan numerosas especies de peces como el Bakú, el pez Gato y el pez Sapo. En la actualidad, la zona presenta un gran atractivo turístico por su precioso paisaje y zonas verdes.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.09 y venta 50.57 ►Compra euro 55.20 y venta 59.60 ►Galón de gasolina Premium 226.00 y regular 212.00 ►Gasoil Premium 185.90 y regular 171.50 ►Kerosene 163.71 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 92.30 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Resquemor = Remordimiento, resentimiento o disgusto no exteriorizado que causa desazón y que se manifiesta en cierto recelo y desconfianza.

►Cita histórica: Quien te lastima te hace fuerte, quien te critica te hace importante y quien te envidia te hace valioso. (Anónimo)

►Refrán y significado: El árbol que mas frutos da, es al que le tiran piedra = Cuando más cerca está alguien del triunfo y disfrutando de los frutos de su trabajo, siempre habrán personas que hablarán de él, envidiosas y frustradas.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660.

